Из города Чолпон-Ата отправимся по южному берегу озера Иссык-Куль.
Искупаемся в Соленом озере в горном обрамлении Терскей Ала-Тоо, полюбуемся на косу Филатовские камни и проедем через Аксайский каньон.
Увидим потрясающие пейзажи в каньоне Марс, попробуем блюда местной кухни и встретим закат на смотровой площадке с видом на озеро Иссык-Куль.
Искупаемся в Соленом озере в горном обрамлении Терскей Ала-Тоо, полюбуемся на косу Филатовские камни и проедем через Аксайский каньон.
Увидим потрясающие пейзажи в каньоне Марс, попробуем блюда местной кухни и встретим закат на смотровой площадке с видом на озеро Иссык-Куль.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Соленое озеро
- Филатовские камни
- Аксайский каньон
- Каньон Марс
- Каньон Сказка
- Каджисайский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Из города Чолпон-Ата утром едем на запад по южному берегу озера Иссык-Куль. Первая локация — Соленое озеро в горном обрамлении Терскей Ала-Тоо (1609 м. над уровнем моря). При купании в озере невозможно утонуть, вода как пробку выталкивает человека на поверхность!
Местные иловые грязи лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, кожные и проблемы гинекологии. Вывозить их нельзя!
После лечебно-релаксационных процедур выедем к заливу на косу Филатовские камни, смоем с себя всю соль. Красивый залив с чистой прозрачной водой и каменной косой, уходящей в Иссык-Куль. По бездорожью, вдоль дикого нетронутого берега едем по Аксайским каньонам. Скалы сложены из песчаника и пронизаны многочисленными сухими руслами. По каньонам выедем в село Боконбаево и пообедаем. Местная кухня очень вкусная!
Хотите побывать на Марсе и в сказке? Поехали!
Из села Боконбаево выезжаем в каньон Марс — это глубокая чаша в обрамлении живописных красно-коричневых скал. С каждым шагом в каньоне взору открываются потрясающие пейзажи!
Внутри Каджисайского каньона посмотрим заброшенный городок Каджисай, уйдем дальше по лабиринту высохшего русла реки каньона и выскочим на асфальтированную трассу. По ней доедем до каньона Сказка — самое посещаемое место среди туристов, знаменитое своей «Китайской стеной».
Поднимемся на смотровую площадку, полюбуемся панорамой на озеро Иссык-Куль и с чашечкой вкусного горячего кофе встретим золотой закат в завершении нашего сафари!
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- транспорт.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- озеро в частном владении, купание платное 100 руб.,
- входные билеты в термальные источники 150 руб.,
- обед в среднем 700 руб.
Экскурсия доступна к посещению с мая по ноябрь!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в термальные источники 150 руб.
- Обед в среднем 700 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Исык-Куль / г. Чолпон-Ата, возле вашего отеляЗавершение: Исык-Куль / г. Чолпон-Ата, у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия доступна к посещению с мая по ноябрь!Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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