Что вас ждет

Из города Чолпон-Ата утром едем на запад по южному берегу озера Иссык-Куль. Первая локация — Соленое озеро в горном обрамлении Терскей Ала-Тоо (1609 м. над уровнем моря). При купании в озере невозможно утонуть, вода как пробку выталкивает человека на поверхность!

Местные иловые грязи лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, кожные и проблемы гинекологии. Вывозить их нельзя!

После лечебно-релаксационных процедур выедем к заливу на косу Филатовские камни, смоем с себя всю соль. Красивый залив с чистой прозрачной водой и каменной косой, уходящей в Иссык-Куль. По бездорожью, вдоль дикого нетронутого берега едем по Аксайским каньонам. Скалы сложены из песчаника и пронизаны многочисленными сухими руслами. По каньонам выедем в село Боконбаево и пообедаем. Местная кухня очень вкусная!

Хотите побывать на Марсе и в сказке? Поехали!

Из села Боконбаево выезжаем в каньон Марс — это глубокая чаша в обрамлении живописных красно-коричневых скал. С каждым шагом в каньоне взору открываются потрясающие пейзажи!

Внутри Каджисайского каньона посмотрим заброшенный городок Каджисай, уйдем дальше по лабиринту высохшего русла реки каньона и выскочим на асфальтированную трассу. По ней доедем до каньона Сказка — самое посещаемое место среди туристов, знаменитое своей «Китайской стеной».

Поднимемся на смотровую площадку, полюбуемся панорамой на озеро Иссык-Куль и с чашечкой вкусного горячего кофе встретим золотой закат в завершении нашего сафари!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно: