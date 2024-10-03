8 дней
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
23 ноя в 15:15
4 янв в 15:15
$1 200 за человека
2 дня
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
49 000₽ за всё до 6 чел.
4 дня
Индивидуальный автотур по ущельям и горам вокруг озера Иссык-Куль
Погулять по каньону Сказка, полюбоваться тянь-шаньскими елями и ощутить местный колорит
Начало: Бишкек, точное место встречи и время - по договорё...
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
€1 450 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна3 октября 2024Что может быть лучше отпуска в горах подальше от работы и суеты. Собираясь в Кыргызстан, мы ждали горы. Но какие это
- ЕЕвгения18 сентября 2024Вот и закончилось наше путешествие в Кыргызстан (здесь немного грустим, так как быстро время пролетело, а хочется ещё)) Скажем просто:
- ССнежана15 сентября 2024Я имею богатый опыт путешествий в авторских турах и с большим удовольствием делюсь впечатлениями о моей поездке в Кыргызстан. Это
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Туры на 23 февраля»
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