За три дня я познакомлю вас с красотами Иссык-Кульской долины. Вы увидите её реки, водопады, горы, каньоны, леса и поля. Я расскажу про обычаи и традиции моего народа. А также вас ждет знакомство с историей, культурой и кухней Кыргызстана.

Описание

Что вас ждет Визитная карточка Кыргызстана — горное озеро Иссык-Куль. За три дня я познакомлю вас с красотами Иссык-Кульской долины. Вы увидите её реки, водопады, горы, каньоны, леса и поля. Я расскажу про обычаи и традиции моего народа. А также вас ждет знакомство с историей, культурой и кухней Кыргызстана. Программа тура 1 день: Бишкек - Башня Бурана - каньон Аксай -озеро Иссык-Куль. 2 день: каньон Сказка - ущелье Барскоон - Ущелье Жети Огуз - Каракол. 3 день: Каракол - музей Пржевальского- Чолпон-Ата - горячие источники - Бишкек. Добро пожаловать!