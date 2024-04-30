Активный отдых в Кыргызстане: трехдневный тур по Иссык-Кульской долине
За три дня я познакомлю вас с красотами Иссык-Кульской долины. Вы увидите её реки, водопады, горы, каньоны, леса и поля. Я расскажу про обычаи и традиции моего народа. А также вас ждет знакомство с историей, культурой и кухней Кыргызстана.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Башня Бурана
- Озеро Иссык-Куль
- Каньон Сказка
- Ущелье Барскоон
- Ущелье Жети Огуз
- Каракол
- Чолпон-Ата
Описание
Что вас ждет Визитная карточка Кыргызстана — горное озеро Иссык-Куль. За три дня я познакомлю вас с красотами Иссык-Кульской долины. Вы увидите её реки, водопады, горы, каньоны, леса и поля. Я расскажу про обычаи и традиции моего народа. А также вас ждет знакомство с историей, культурой и кухней Кыргызстана. Программа тура 1 день: Бишкек - Башня Бурана - каньон Аксай -озеро Иссык-Куль. 2 день: каньон Сказка - ущелье Барскоон - Ущелье Жети Огуз - Каракол. 3 день: Каракол - музей Пржевальского- Чолпон-Ата - горячие источники - Бишкек. Добро пожаловать!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Бурана
- Озеро Иссык-Куль
- Каньон Сказка
- Ущелье Барскоон
- Ущелье Жети Огуз
- Каракол
- Чолпон-Ата
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Проживание в юрточном лагере и отеле в г. Каракол
- Питание (за исключением завтрака в первый день и ужина в третий день)
Что не входит в цену
- Спиртные напитки
- Завтрак в первый день и ужин в третий день
- Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бишкека
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