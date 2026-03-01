Треккинг-тур к озёрам Чаткальского хребта с проживанием в палатках
Увидеть Эшенкул, Кок-Коль, Дубана-Коль, полюбоваться ущельями и проникнуться походной романтикой
В этом путешествии вы окажетесь в сердце Чаткальских гор — одном из самых удалённых и малоизвестных регионов Кыргызстана.
За 3 дня вы пройдёте по 2 живописным ущельям, подниметесь к высокогорным озёрам, читать дальше
увидите панорамы на высоте более 3000 метров и побываете у горного водопада. Передвигаться будем с рюкзаками.
Ночёвки в палатках, ужины у костра и полное отключение от городской суеты сделают это путешествие настоящим отдыхом от рутины.
Описание тура
Организационные детали
При себе иметь: - паспорт; - обувь с твёрдой подошвой (треккинговые); - дождевик (обязательно); - треккинговые палочки (по желанию); - куртку лёгкую (пуховик); - термобельё (желательно); - флисовую кофту; - очки солнцезащитные и головной убор; - крем от загара; - сменную обувь; - несколько пар носков; - личная аптечка (обязательно) - средства личной гигиены; - сухой паёк на все дни похода.
Программа тура по дням
1 день
Ущелье Кара-Тоо и озеро Дубана-Коль
Отправимся в Чаткальский район — один из самых труднодоступных и живописных уголков горного Кыргызстана, удалённый на 770 километров от столицы.
После ночного выезда прибудем в регион и начнём пеший маршрут по ущелью Кара-Тоо. Прогуляемся по этой долине до высокогорного озера Кара-Тоо, также известного как Дубана-Коль. Его окружает суровая красота скал и лугов. Протяжённость маршрута составит около 12 километров в обе стороны, а перепад высоты достигнет 300 метров.
Осмотрев озеро и сделав привал, начнём спуск к точке сбора, где нас будет ждать транспорт. Разобьём лагерь, приготовим ужин и заночуем под звёздным небом.
2 день
Озеро Эшенкуль
После раннего завтрака продолжим путешествие: нас ждёт треккинг по ущелью Эшенкуль. Этот день будет насыщенным — поднимемся на 700 метров вверх, преодолев маршрут длиной около 25 километров туда и обратно. Ущелье впечатляет своими панорамными пейзажами, пастбищами и свежестью горного воздуха.
Во время восхождения побываем у одноимённого водопада и озера Эшенкуль, скрытого среди вершин на высоте 3400 метров. Это место славится своими захватывающими видами — отсюда открывается широкая панорама на долину. После отдыха отправимся в обратный путь к лагерю.
Вечером снова приготовим ужин и останемся на ночлег в палатках.
3 день
Окончание тура
С утра соберём лагерь и позавтракаем, после чего отправимся в обратный путь в Бишкек. К вечеру прибудем в город. До новых встреч!
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€210
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Снаряжение для кемпинга
Что не входит в цену
Перелёт до Бишкека и обратно
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, центр города, 0:00
Завершение: Бишкек, центр города, 21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто задайте вопрос организатору до бронирования.
Анастасия — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 420 туристов
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам читать дальше
окунуться в атмосферу нашей уникальной страны, понять, полюбить её и захотеть вернуться ещё не один раз. Наши гиды особенные! Это люди, которые по-настоящему любят своё дело, расскажут о том, чего нет в стандартных путеводителях.
Подарим вам яркие эмоции от пребывания в Кыргызстане!
