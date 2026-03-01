Отправимся в Чаткальский район — один из самых труднодоступных и живописных уголков горного Кыргызстана, удалённый на 770 километров от столицы.

После ночного выезда прибудем в регион и начнём пеший маршрут по ущелью Кара-Тоо. Прогуляемся по этой долине до высокогорного озера Кара-Тоо, также известного как Дубана-Коль. Его окружает суровая красота скал и лугов. Протяжённость маршрута составит около 12 километров в обе стороны, а перепад высоты достигнет 300 метров.

Осмотрев озеро и сделав привал, начнём спуск к точке сбора, где нас будет ждать транспорт. Разобьём лагерь, приготовим ужин и заночуем под звёздным небом.