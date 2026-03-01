Треккинг-тур к озёрам Чаткальского хребта с проживанием в палатках

Увидеть Эшенкул, Кок-Коль, Дубана-Коль, полюбоваться ущельями и проникнуться походной романтикой
В этом путешествии вы окажетесь в сердце Чаткальских гор — одном из самых удалённых и малоизвестных регионов Кыргызстана.

За 3 дня вы пройдёте по 2 живописным ущельям, подниметесь к высокогорным озёрам,
увидите панорамы на высоте более 3000 метров и побываете у горного водопада. Передвигаться будем с рюкзаками.

Ночёвки в палатках, ужины у костра и полное отключение от городской суеты сделают это путешествие настоящим отдыхом от рутины.

Описание тура

Организационные детали

При себе иметь:
- паспорт;
- обувь с твёрдой подошвой (треккинговые);
- дождевик (обязательно);
- треккинговые палочки (по желанию);
- куртку лёгкую (пуховик);
- термобельё (желательно);
- флисовую кофту;
- очки солнцезащитные и головной убор;
- крем от загара;
- сменную обувь;
- несколько пар носков;
- личная аптечка (обязательно)
- средства личной гигиены;
- сухой паёк на все дни похода.

Программа тура по дням

1 день

Ущелье Кара-Тоо и озеро Дубана-Коль

Отправимся в Чаткальский район — один из самых труднодоступных и живописных уголков горного Кыргызстана, удалённый на 770 километров от столицы.

После ночного выезда прибудем в регион и начнём пеший маршрут по ущелью Кара-Тоо. Прогуляемся по этой долине до высокогорного озера Кара-Тоо, также известного как Дубана-Коль. Его окружает суровая красота скал и лугов. Протяжённость маршрута составит около 12 километров в обе стороны, а перепад высоты достигнет 300 метров.

Осмотрев озеро и сделав привал, начнём спуск к точке сбора, где нас будет ждать транспорт. Разобьём лагерь, приготовим ужин и заночуем под звёздным небом.

2 день

Озеро Эшенкуль

После раннего завтрака продолжим путешествие: нас ждёт треккинг по ущелью Эшенкуль. Этот день будет насыщенным — поднимемся на 700 метров вверх, преодолев маршрут длиной около 25 километров туда и обратно. Ущелье впечатляет своими панорамными пейзажами, пастбищами и свежестью горного воздуха.

Во время восхождения побываем у одноимённого водопада и озера Эшенкуль, скрытого среди вершин на высоте 3400 метров. Это место славится своими захватывающими видами — отсюда открывается широкая панорама на долину. После отдыха отправимся в обратный путь к лагерю.

Вечером снова приготовим ужин и останемся на ночлег в палатках.

3 день

Окончание тура

С утра соберём лагерь и позавтракаем, после чего отправимся в обратный путь в Бишкек. К вечеру прибудем в город. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€210
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Снаряжение для кемпинга
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, центр города, 0:00
Завершение: Бишкек, центр города, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 420 туристов
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам
окунуться в атмосферу нашей уникальной страны, понять, полюбить её и захотеть вернуться ещё не один раз. Наши гиды особенные! Это люди, которые по-настоящему любят своё дело, расскажут о том, чего нет в стандартных путеводителях. Подарим вам яркие эмоции от пребывания в Кыргызстане!

