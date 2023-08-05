Фитнес-тур на озере Иссык-Куль: отдых с пользой

Прокачать свое тело тренировками в красивом природном месте и получить классные спортивные фотограф

Описание
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Ответы на вопросы
Путешествовать с пользой — вот наш девиз! После такого отпуска вы увезете с собой не только новые впечатления и знакомства, но и накачанный пресс.

Каждый день у вас будут тренировки, пробежки, йога, оздоровительные процедуры — все, чтобы сделать тело сильным, красивым и привлекательным.

Занятия будут проходить в живописном месте на озере Иссык-Куль — среди природы, свежего воздуха и вдохновляющих пейзажей. В свободное время можно съездить на экскурсии и познакомиться с Киргизией получше. Это лучший подарок, который можно подарить себе или тому, кого любишь.
Фитнес-тур на озере Иссык-Куль: отдых с пользой
Фитнес-тур на озере Иссык-Куль: отдых с пользой
Фитнес-тур на озере Иссык-Куль: отдых с пользой
Фитнес-тур на озере Иссык-Куль: отдых с пользой
Фитнес-тур на озере Иссык-Куль: отдых с пользой
Фитнес-тур на озере Иссык-Куль: отдых с пользой
Фитнес-тур на озере Иссык-Куль: отдых с пользой
Фитнес-тур на озере Иссык-Куль: отдых с пользой
Ближайшие даты:
5
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тренировки проводятся каждый день утром и вечером. Интенсивность и сложность упражнение, корректируется под физическое состояние каждого участника тура.
В программу входит:
*разминка
*бег по берегу
*круговая тренировка с проработкой основных зон
*функциональная тренировка
*заминка
*растяжка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, Киргизия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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