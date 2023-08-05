Прокачать свое тело тренировками в красивом природном месте и получить классные спортивные фотограф
Путешествовать с пользой — вот наш девиз! После такого отпуска вы увезете с собой не только новые впечатления и знакомства, но и накачанный пресс.
Каждый день у вас будут тренировки, пробежки, йога, оздоровительные процедуры — все, чтобы сделать тело сильным, красивым и привлекательным.
Занятия будут проходить в живописном месте на озере Иссык-Куль — среди природы, свежего воздуха и вдохновляющих пейзажей. В свободное время можно съездить на экскурсии и познакомиться с Киргизией получше. Это лучший подарок, который можно подарить себе или тому, кого любишь.
Каждый день у вас будут тренировки, пробежки, йога, оздоровительные процедуры — все, чтобы сделать тело сильным, красивым и привлекательным.
Занятия будут проходить в живописном месте на озере Иссык-Куль — среди природы, свежего воздуха и вдохновляющих пейзажей. В свободное время можно съездить на экскурсии и познакомиться с Киргизией получше. Это лучший подарок, который можно подарить себе или тому, кого любишь.
Ближайшие даты:
5
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Тренировки проводятся каждый день утром и вечером. Интенсивность и сложность упражнение, корректируется под физическое состояние каждого участника тура.
В программу входит:
*разминка
*бег по берегу
*круговая тренировка с проработкой основных зон
*функциональная тренировка
*заминка
*растяжка
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, Киргизия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Чолпон-Ате
Я профессиональный организатор туров! Путешествие + спорт - это то что помогает получать положительные эмоции и сохранять отличную физическую форму. Мой девиз:"Отдых с пользой для здоровья!"Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании