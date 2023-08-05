Путешествовать с пользой — вот наш девиз! После такого отпуска вы увезете с собой не только новые впечатления и знакомства, но и накачанный пресс.



Каждый день у вас будут тренировки, пробежки, йога, оздоровительные процедуры — все, чтобы сделать тело сильным, красивым и привлекательным.



Занятия будут проходить в живописном месте на озере Иссык-Куль — среди природы, свежего воздуха и вдохновляющих пейзажей. В свободное время можно съездить на экскурсии и познакомиться с Киргизией получше. Это лучший подарок, который можно подарить себе или тому, кого любишь.