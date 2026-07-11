Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
Завтра в 08:00
13 июл в 08:00
от $435 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $290 за человека
Индивидуальная
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район и горная тропа
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от $230 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Живой Чунцин и его визитные карточки
Древний Цыцикоу, монорельс сквозь здание, 8D-архитектура, местный храм Неба и другие символы
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
13 июл в 08:30
14 июл в 08:30
$249 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Сказочная гора Улун и три моста Тяньшэн - из Чунцина
Путешествие в мир, где природа творит чудеса
Начало: У памятника Цзефанбэй
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 10:00
13 июл в 08:30
14 июл в 08:30
$299 за человека
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