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Ханчжоу — первое свидание

Все самые интересные места старинного китайского города на обзорной экскурсии

Екатерина
Екатерина – Гид из Ханчжоу
Я покажу вам исторический и современный Ханчжоу, раскрою характер бурлящих площадей и ярких улиц, живописного озера и древних пагод.

Расскажу о тонкостях китайской культуры, помогу понять местный менталитет и традиции, а также дам ценные практические советы!
Задать вопросОбычно отвечает за 72 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $30 за экскурсию

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Ханчжоу — первое свидание
Ханчжоу — первое свидание

Что вас ожидает

На небе есть рай, а на земле — Ханчжоу!
Это один из самых красивых 🤩 городов Китая, сочетающий старинную архитектуру, современные технологии, аутентичные пагоды, живописные парки 🌳, горы ⛰️ и озера. Вы погуляете по одной из древнейших улиц Хэфан, яркой, колоритной и шумной. На ней продаются местные сувениры 🎁, одежда, открытки и еда, а также работают ремесленники и художники. Кроме того, мы поднимемся на смотровую площадку городского павильона, откуда вам откроется чудесная панорама всего Ханчжоу.

Идиллическое озеро Сиху
Во второй части экскурсии 🧭 вас ждет озеро Сиху, одна из самых известных достопримечательностей 🏛️ Китая. Широкая водная гладь, изумрудные горы по берегам, ветви ив, ирисы и лотосы, беседки, павильоны и мостики — все это запомнится вам романтичностью, умиротворением и пасторальным характером. Я расскажу, сколько лет озеру, что в переводе с китайского означает его название, какие легенды с ним связаны и в каких стихах была воспета красота этого удивительного места.

Организационные детали

  • Экскурсия завершится на центральной улице города, недалеко от станции метро 🚇 Longxiangqiao.
  • В стоимость не включены входные билеты 🎫 на смотровую площадку павильона — 30 юаней.
Начало и место завершения
🚩 в районе Gulou
Ханчжоу — первое свидание
Ханчжоу — первое свидание
Ханчжоу — первое свидание
Ханчжоу — первое свидание
Ханчжоу — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я живу в Ханчжоу уже 5-й год и увлечена историей этого прекрасного города. С радостью поделюсь с вами главными и тайными местами и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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