Что вас ожидает

На небе есть рай, а на земле — Ханчжоу!

Это один из самых красивых 🤩 городов Китая, сочетающий старинную архитектуру, современные технологии, аутентичные пагоды, живописные парки 🌳, горы ⛰️ и озера. Вы погуляете по одной из древнейших улиц Хэфан, яркой, колоритной и шумной. На ней продаются местные сувениры 🎁, одежда, открытки и еда, а также работают ремесленники и художники. Кроме того, мы поднимемся на смотровую площадку городского павильона, откуда вам откроется чудесная панорама всего Ханчжоу.

Идиллическое озеро Сиху

Во второй части экскурсии 🧭 вас ждет озеро Сиху, одна из самых известных достопримечательностей 🏛️ Китая. Широкая водная гладь, изумрудные горы по берегам, ветви ив, ирисы и лотосы, беседки, павильоны и мостики — все это запомнится вам романтичностью, умиротворением и пасторальным характером. Я расскажу, сколько лет озеру, что в переводе с китайского означает его название, какие легенды с ним связаны и в каких стихах была воспета красота этого удивительного места.

Организационные детали