Сокровища Поднебесной: путешествие сквозь века за один день
Увидеть старый Пекин, участок стены Цзюйюнгуань и побывать на театрализованном ужине
Мы предлагаем вам насыщенное и многогранное приключение — за один день прожить целую историю Китая! Мы проедем от хутунов старого Пекина до участка стены Цзюйюнгуань, оценим вкусы и обычаи китайцев на чайной церемонии и ужине с уткой по-пекински под театральный аккомпанемент. Пройдём путь от имперского величия и старины к вечной культуре и изысканным традициям.
2 отзыва
Описание экскурсии
Утро: пробуждение старого Пекина
8:30 — отправляемся из вашего отеля к хутунам Шичахай
9:00–10:00 — прогулка на рикше по старинным переулкам. Вы проедете мимо серых стен сыхэюаней, пройдёте вдоль озёр и храмов, услышите, как Пекин просыпается — неторопливо, с ароматом утреннего чая и звоном велосипедных звонков
10:30–11:10 — дегустация в традиционной чайной. Здесь вы попробуете несколько сортов напитка и узнаете, почему чайная церемония для китайцев — философия равновесия и присутствия
Главные темы утра:
архитектура и фэншуй сыхэюаней — вы узнаете, почему ворота всегда строят в юго-восточном углу
философия хутунов — как из узких переулков складывается ритм целого города
культура чая — зелёный, улун, пуэр и их значение в традиции Китая
День: величие Китайской стены
12:30–14:00 — участок Цзюйюнгуань. После часа пути вы окажетесь у «Первого стратегического прохода Поднебесной». Подъём на стену местами крутой, но каждый шаг вознаграждается видом на горы и чувством соприкосновения с историей.
Вы узнаете:
как стена защищала Пекин и Великий шёлковый путь
почему именно Цзюйюнгуань считался ключевым оборонительным пунктом
как выглядела жизнь солдат, несших службу на этих высотах
Вечер: магия Пекина
16:10–17:10 — по желанию можно посетить шоу акробатов, ставшее визитной карточкой современного Китая
18:00–19:30 — ужин + театральное действо. Под звуки традиционных инструментов и голоса актёров на сцене появляется легендарная утка по-пекински — нарезанная тончайшими ломтиками, поданная с блинчиками, соусом хойсин и свежими овощами
20:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на автомобиле Mercedes-Benz с профессиональным водителем. Детского кресла нет
Важно: резервируйте заранее столик на ужин и билеты на шоу акробатов — особенно в высокий сезон
Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход на участок Цзюйюнгуань — 40 юаней (≈ $6) за чел.
Проезд на рикше — 150 юаней (≈ $21) за чел.
Билет на представление акробатов — от 280 (≈ $39) до 880 юаней (≈ $121) в зависимости от выбранных мест
Обед или ужин (по желанию) — в среднем 200–300 юаней (≈ $28–$41) за чел.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — Организатор в Пекине
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков.
Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу.
от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу.
Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова.
До встречи в Поднебесной!
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потапова
13 ноя 2025
Отличная экскурсия, все прекрасно структурировано. Не скучно, а интересно. Замечательный гид Ирина! Понравилась идея с уткой и оперой в конце - и это бомба! Очень красиво!
А
Александр
1 ноя 2025
Посетил экскурсию «Сокровища Поднебесной» с гидом Ириной. Всё прошло замечательно. Утром прогулялись по хутунам Шичахай, прокатились на велорикше по старинным переулкам и познакомились с историей Пекина. Днём съездили на Великую читать дальше
Китайскую стену, прогулялись по участку Цзюйюнгуань, который защищал город от нападений кочевников. Завершением дня было шоу акробатов, которое показало мастерство китайских гимнасток, жанглёров, велосипедисток и мотоциклистов. Стоит отметить, что гид владеет AI-приложением, например, может «нарядить» человека на фото в традиционный китайский костюм.