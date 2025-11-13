Мы предлагаем вам насыщенное и многогранное приключение — за один день прожить целую историю Китая! Мы проедем от хутунов старого Пекина до участка стены Цзюйюнгуань, оценим вкусы и обычаи китайцев на чайной церемонии и ужине с уткой по-пекински под театральный аккомпанемент. Пройдём путь от имперского величия и старины к вечной культуре и изысканным традициям.

Описание экскурсии

Утро: пробуждение старого Пекина

8:30 — отправляемся из вашего отеля к хутунам Шичахай

9:00–10:00 — прогулка на рикше по старинным переулкам. Вы проедете мимо серых стен сыхэюаней, пройдёте вдоль озёр и храмов, услышите, как Пекин просыпается — неторопливо, с ароматом утреннего чая и звоном велосипедных звонков

10:30–11:10 — дегустация в традиционной чайной. Здесь вы попробуете несколько сортов напитка и узнаете, почему чайная церемония для китайцев — философия равновесия и присутствия

Главные темы утра:

архитектура и фэншуй сыхэюаней — вы узнаете, почему ворота всегда строят в юго-восточном углу

философия хутунов — как из узких переулков складывается ритм целого города

культура чая — зелёный, улун, пуэр и их значение в традиции Китая

День: величие Китайской стены

12:30–14:00 — участок Цзюйюнгуань. После часа пути вы окажетесь у «Первого стратегического прохода Поднебесной». Подъём на стену местами крутой, но каждый шаг вознаграждается видом на горы и чувством соприкосновения с историей.

Вы узнаете:

как стена защищала Пекин и Великий шёлковый путь

почему именно Цзюйюнгуань считался ключевым оборонительным пунктом

как выглядела жизнь солдат, несших службу на этих высотах

Вечер: магия Пекина

16:10–17:10 — по желанию можно посетить шоу акробатов, ставшее визитной карточкой современного Китая

18:00–19:30 — ужин + театральное действо. Под звуки традиционных инструментов и голоса актёров на сцене появляется легендарная утка по-пекински — нарезанная тончайшими ломтиками, поданная с блинчиками, соусом хойсин и свежими овощами

20:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Едем на автомобиле Mercedes-Benz с профессиональным водителем. Детского кресла нет

Важно: резервируйте заранее столик на ужин и билеты на шоу акробатов — особенно в высокий сезон

Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Дополнительные расходы