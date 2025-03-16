Посещение Великой Китайской стены — это возможность погрузиться в историю не только Древнего Китая, но и всего человечества.
Мы изучим известный участок Цзюйюнгуань, обсудим легенды, хроники и предания, окружающие стену с момента её возведения. После этого мы отправимся в Ламаистский храм, чтобы узнать больше о религиозной жизни Китая.
Мы изучим известный участок Цзюйюнгуань, обсудим легенды, хроники и предания, окружающие стену с момента её возведения. После этого мы отправимся в Ламаистский храм, чтобы узнать больше о религиозной жизни Китая.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Великая стена: сказки и легенды В нашем путешествии мы посетим Цзюйюнгуань — один из наиболее стратегически значимых участков Великой Китайской стены. Вы пройдёте по древним камням, хранящим память о первом китайском Императоре, насладитесь видом стены, отражающейся в воде, ощутите силу этого места и удивитесь его гармоничному сосуществованию с великолепными пейзажами. Я расскажу вам о том, как и зачем была построена стена, познакомлю с народными преданиями, связанными с ней, — многие из этих историй до сих пор рассказывают детям перед сном. Храм Юнхэгун и основы буддизма По пути обратно вы остановитесь у одного из самых впечатляющих храмов близ Пекина — тибетского храма Юнхэгун. Я расскажу вам об истории этого места, связанной с императором Канси, и раскрою особенности религиозной жизни Китая. Вы узнаете, почему буддизм стал основной религией страны, как молятся китайцы, какое место занимает Будда в их жизни и в чём заключается разница между тибетским буддизмом и традиционным. Эти знания вместе с уникальной архитектурой Ламаистского храма Юнхэгун позволят вам лучше понять местную культуру. Важная информация:
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
По согласованию с гидом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участок Великой Китайской стены Цзюйюнгуань
- Храм Юнхэгун
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на минивэне
Что не входит в цену
- Вход на стену - 40 юаней/чел.
- Вход в храм - 25 юаней/чел.
- Чайная церемония, обед с пекинской уткой (по желанию за доп. плату)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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