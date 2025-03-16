Великая стена: сказки и легенды В нашем путешествии мы посетим Цзюйюнгуань — один из наиболее стратегически значимых участков Великой Китайской стены. Вы пройдёте по древним камням, хранящим память о первом китайском Императоре, насладитесь видом стены, отражающейся в воде, ощутите силу этого места и удивитесь его гармоничному сосуществованию с великолепными пейзажами. Я расскажу вам о том, как и зачем была построена стена, познакомлю с народными преданиями, связанными с ней, — многие из этих историй до сих пор рассказывают детям перед сном. Храм Юнхэгун и основы буддизма По пути обратно вы остановитесь у одного из самых впечатляющих храмов близ Пекина — тибетского храма Юнхэгун. Я расскажу вам об истории этого места, связанной с императором Канси, и раскрою особенности религиозной жизни Китая. Вы узнаете, почему буддизм стал основной религией страны, как молятся китайцы, какое место занимает Будда в их жизни и в чём заключается разница между тибетским буддизмом и традиционным. Эти знания вместе с уникальной архитектурой Ламаистского храма Юнхэгун позволят вам лучше понять местную культуру. Важная информация:

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.