пересадка всего 23 часа, и мы хотели увидеть главные достопримечательности. С Михаилом это получилось комфортно, без спешки и нервов.



Михаил — китаец, но говорит по-русски прекрасно, с душой. За один день он показал нам всё, что мы планировали:



Великую Китайскую стену (Му Тянь Юй) — привёз в удачное время без толп, рассказал историю, показал лучшие ракурсы для фото. Летний дворец — провёл по самым красивым местам, объяснил символику и детали, на которые мы бы сами не обратили внимания. По дороге мы проезжали мимо Олимпийского стадиона «Птичье гнездо», и Михаил тоже обратил на него наше внимание. А ещё мы посетили чайную церемонию — она была организована в формате туристической лавки, но это было интересно и познавательно: нам рассказали о разных сортах чая и традициях заваривания.



Михаил внимательный, доброжелательный, следил за временем, но мы никуда не бежали. Он отвечал на все вопросы, помогал с мелочами.



Спасибо, Михаил! За 23 часа пересадки мы увидели именно то, что хотели. Всем, у кого длинная стыковка в Пекине, очень рекомендуем — с ним вы ничего не упустите и проведёте день с максимальной пользой и удовольствием!