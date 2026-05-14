Храм Юнхэгун – экскурсии в Пекине

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Юнхэгун» в Пекине на русском языке, цены от $250, скидки до 5%.
К Великой Китайской стене и Парку национальностей (маршрут на выбор)
10 часов
8 отзывов
Билеты
Начало: Отель или аэропорт (за дополнительную плату)
Завтра в 20:00
1 июн в 00:00
$258 за всё до 6 чел.
Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
7 часов
-
5%
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
$275.50$290 за всё до 4 чел.
Незабываемый день в Пекине: Великая стена, храм Юнхэгон и старые хутуны
Пешая
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Начало: Ваш отель (внутри 5-го кольца)
Расписание: По договоренности
$290 за всё до 7 чел.
Чудеса Пекина: Великая китайская стена и Лама храм
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Отель туристов
$250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Понравилась экскурсия, Максим подстраивал экскурсию под наши планы, с пониманием относился к нашим задержкам, заботился о нас, чтоб нам было
комфортно, поэтому было очень легко общаться и проводить вместе время. И Максим привезли нас на тот участок Стены, где не было народу, несмотря на воскресенье, и мы были там одни:) Цирк тоже очень понравился и дети, и взрослые были в восторге. А еще большой плюс, что Максим прекрасно говорит на китайском и русском и может решить любые вопросы. Поэтому от души рекомендую Максима, как гида:)

А
Михаил — лучший гид для короткой стыковки в Пекине

Огромное спасибо гиду Михаилу за идеальный день в Пекине! У нас была
пересадка всего 23 часа, и мы хотели увидеть главные достопримечательности. С Михаилом это получилось комфортно, без спешки и нервов.

Михаил — китаец, но говорит по-русски прекрасно, с душой. За один день он показал нам всё, что мы планировали:

Великую Китайскую стену (Му Тянь Юй) — привёз в удачное время без толп, рассказал историю, показал лучшие ракурсы для фото. Летний дворец — провёл по самым красивым местам, объяснил символику и детали, на которые мы бы сами не обратили внимания. По дороге мы проезжали мимо Олимпийского стадиона «Птичье гнездо», и Михаил тоже обратил на него наше внимание. А ещё мы посетили чайную церемонию — она была организована в формате туристической лавки, но это было интересно и познавательно: нам рассказали о разных сортах чая и традициях заваривания.

Михаил внимательный, доброжелательный, следил за временем, но мы никуда не бежали. Он отвечал на все вопросы, помогал с мелочами.

Спасибо, Михаил! За 23 часа пересадки мы увидели именно то, что хотели. Всем, у кого длинная стыковка в Пекине, очень рекомендуем — с ним вы ничего не упустите и проведёте день с максимальной пользой и удовольствием!

С
Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
Очень понравилось! С таким гидом как Толя не соскучишься - бодрый, весёлый и много чего интересного по истории мест расскажет.
Посмотрели Храм Неба - потолкались за место возле окна в храм 😄 На стене 10т шагов вверх вниз набегали, а спускались на санках с ветерком. Было весело!

А
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Максиму! Он провёл экскурсию для нашей семьи из пяти человек, и это было незабываемо.
Максим — невероятно тактичный и вежливый человек, который с первых минут создал тёплую и комфортную атмосферу. Благодаря ему мы по-настоящему влюбились в Пекин! Прекрасно проведённое время, масса впечатлений и воспоминаний на всю жизнь. Рекомендуем Максима

Е
Это была лучшая экскурсия в Пекине! За два дня мы увидели Запретный город, Храм Неба и Великую стену — всё
чётко по графику, без лишней спешки и толп. Наш гид был на высоте: отлично говорил по‑русски, рассказывал живо и с фактами, подстраивал маршрут под нас и делал классные фото. Однозначно рекомендую — 5/5.

Мы провели фантастический день в Пекине — экскурсия превзошла все ожидания. Маршрут продуман логично!

Огромная заслуга в этом — нашего гида. Он прекрасно владел русским, рассказывал историю ярко и с интересными современными связями, отвечал на вопросы простым языком и приводил живые примеры, которые запомнились. Гид был пунктуален, вёл группу спокойно, подбирал темп под всех, заботился об удобстве (билеты, транспорт, вода) и помог с фото — в итоге у нас отличные кадры, и ни одна важная сцена не была упущена.

Отдельно отмечу практическую помощь: подсказки по местной кухне, рекомендации, где купить сувениры без навязывания, и осторожность в людных местах. Всё выглядело профессионально и искренне — не ощущалось коммерческого давления.

Итог: идеальная экскурсия для тех, кто хочет получить и историю, и комфорт, и живые впечатления.

Н
Всем привет! Летели пересадочным рейсом через Пекин и не могли не воспользоваться возможностью взять от этих 24 часов максимум впечатлений.
Далее будет рассказ о том, как оказаться в Китае без единого юаня в кармане и не пожалеть об этом. Нас встретил гид в аэропорту. Представился Игорем. Игорь китаец, и первое впечатление о владении русским языком немного напрягло- приходилось вслушиваться в каждое слово, но прошло время и вся наша компания из 4х чел понимала его уже гораздо лучше. Игорь показал нам великую стену, отвез в китайский храм, в ресторан, где подавали абсолютно невероятной вкусноты пекинскую утку, предоставил возможность продегустировать разные сорта китайского чая, привез в гостиницу, помог с заселением, вызвал такси, чтобы отвезти нас в аэропорт на следующий день. За все эти услуги он расплачивался самостоятельно. В конце экскурсии он суммировал все потраченное, и, переведя по курсу, назвал нам потраченную сумму в удобной нам валюте. Причем, если бы у нас были юани, то конечно же мы бы платили сами, но юаней у нас не было, в аэропорту курс был невыгодный, а в городе было жаль времени тратить на это. Спасибо Максиму - организатору и Игорю - нашему гиду за столь насыщенный впечатлениями день, проведенный в Пекине.

О
Отличная экскурсия, Фэн (Саша) приятный, контактный экскурсовод. Рекомендуем
Ю
Сегодня отлично провели день! Хочу выразить благодарность организатору экскурсии, нашему русскоговорящему гиду Максиму за прекрасно выполненную работу! Максим забрал нас
из отеля, по дороге на Великую Китайскую стену рассказывал много интересного из жизни страны и местных жителей, показал значимые и красивые места в городе. После посещения стены и чайного дома - завез в незабываемый местный ресторанчик, где мы отведали традиционную еду) Очень классно! Рекомендую к посещению 🙌 Потом мы побывали на акробатическом представлении, в местном театре, что оказалось очень даже необычно и колоритно) В конце путешествия мы поехали на местный рынок, где при желании можно найти абсолютно все!! А еще Максим подарил нам подарок! Было очень мило и приятно)
Спасибо от всей души!

Ю
Хочу выразить благодарность организаторам экскурсии за их отношение. У нас был транзит в Пекине сутки из-за отмены рейса. Я забронировала
на сайте экскурсию, но не знала в каком отеле будем размещаться. Всего за час до экскурсии мы узнали название отеля и сообщили его организаторам. Гид с водителем во время подъехали и забрали нас на экскурсию. Всё прошло отлично, посетили Великую Китайскую стену (виды были потрясающие), побывали на чайной церемонии, посмотрели хутуны и завершили экскурсию на прогулочной улице а центре Пекина. Всё рекомендую. Если будете в Пекине обязательно посетите Великую Китайскую стену.

Т
Познавательная экскурсия! Гид Максим много расказывал интересного, во всем помогал. Выбрали еще одну экскурсию с ним. Спасибо за организацию.
Всего 39 отзывов в Пекине в категории "Храм Юнхэгун"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Храм Юнхэгун»

Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Город на воде Губэй;
  7. Храм Неба;
  8. Площадь Тяньаньмэнь;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Храм Юнхэгун" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 290 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
