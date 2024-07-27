Путешествуя по Пекину, вы сможете глубже понять эту таинственную восточную страну - Китай. Вам предложат несколько локаций на выбор, и вы решите, что хотите исследовать.
Великая стена, Запретный город, ущелье Лунцинся
Великая стена, Запретный город, ущелье Лунцинся
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🏯 Выбор достопримечательностей
- 📜 Глубокое погружение в историю
- 🌏 Уникальные природные объекты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Запретный город Гугун
- Площадь Тяньаньмэнь
- Парк Бэйхай
- Пекинский зоопарк
- Великая стена в районе Бадалин
- Ущелье Лунцинся
- Летний дворец Ихэюань
- Ламаистский храм Юнхэгун
- Великая стена в районе Мутянью
- Переулок Наньлогусян
Описание экскурсии
Первую локацию мы предлагаем вам выбрать на свой вкус. Это может быть Летний дворец Ихэюань, который был королевским садом во времена династии Цин. Он сочетает природные пейзажи и культурно-историческое наследие. Или Великая стена в районе Цзюйонгуань. Взойдя на неё, вы с высоты птичьего полёта понаблюдаете за облаками, окутывающими горы.
Вторая локация — ламаистский храм Юнхэгун. Один из важнейших буддийских храмов в стране с изысканной архитектурой.
Если останется время, сможем посетить ещё одну дополнительную достопримечательность на выбор — обсудим на месте.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Lynk или аналогичном по комфортабельности. Возможен выбор авто повышенного класса с доплатой — уточняйте подробности в переписке с гидом
- Экскурсию проведу я или другой гид-переводчик из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Пекине
Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Я много лет учился и работал в России. Могу свободно общаться на русском языке. Давно живу в Пекине и знаком с его историей и культурой, достопримечательностями и транспортом. Имею более 10 лет опыта работы в сфере туризма, переводов, выставок, посещений заводов и закупок. Я и моя команда ждём вас!Задать вопрос
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