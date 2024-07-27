Путешествуя по Пекину, вы сможете глубже понять эту таинственную восточную страну - Китай. Вам предложат несколько локаций на выбор, и вы решите, что хотите исследовать.Великая стена, Запретный город, ущелье Лунцинся

или переулок Наньлогусян - в любом месте расскажут об истории и культуре города и страны и покажут всё самое лучшее. Вы сможете оценить великолепие китайского императорского двора, насладиться природными пейзажами и культурно-историческим наследием, а также познакомиться с ярким пекинским колоритом

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Первую локацию мы предлагаем вам выбрать на свой вкус. Это может быть Летний дворец Ихэюань, который был королевским садом во времена династии Цин. Он сочетает природные пейзажи и культурно-историческое наследие. Или Великая стена в районе Цзюйонгуань. Взойдя на неё, вы с высоты птичьего полёта понаблюдаете за облаками, окутывающими горы.

Вторая локация — ламаистский храм Юнхэгун. Один из важнейших буддийских храмов в стране с изысканной архитектурой.

Если останется время, сможем посетить ещё одну дополнительную достопримечательность на выбор — обсудим на месте.

Организационные детали