Мы предлагаем вам ключ от Шанхая — карту, которая открывает три грани города.
Вы побываете в саду эпохи Мин, проедете на жёлтом туристическом автобусе мимо колониальных особняков набережной до Луцзяцзуй с его небоскрёбами — и сможете выходить у любой достопримечательности, чтобы продолжить путь на следующем рейсе. А завершите день прогулкой по реке Хуанпу.
Вы побываете в саду эпохи Мин, проедете на жёлтом туристическом автобусе мимо колониальных особняков набережной до Луцзяцзуй с его небоскрёбами — и сможете выходить у любой достопримечательности, чтобы продолжить путь на следующем рейсе. А завершите день прогулкой по реке Хуанпу.
Описание экскурсии
Ваш маршрут может выглядеть так:
9:00 — южно-китайский сад «Юй Юань»
- Вы увидите скалу Юйлинлун, известную своей причудливой формой.
- Прогуляетесь по мосту с девятью изгибами, который символизирует изгнание злых духов и предотвращение бедствий.
- Почувствуете изысканность жизни древних литераторов в этом классическом саду.
~11:30 — экскурсионный автобус Шэньчэн
- На линии № 1 «Пуси» проедете мимо архитектурного ансамбля «Вангуо» на набережную.
- На линии № 2 «Пудун» доедете до Луцзяцзуй, где увидите небоскрёбы.
18:00 — вечерний круиз по реке Хуанпу
- На причале «Шилиупу» вы сядете на круизный лайнер «Жёлтая река». Рейс длится 45 минут.
- Увидите, как огни набережной и сияющие небоскрёбы Луцзяцзуй перекликаются на поверхности воды.
Организационные детали
- В стоимость входит: одна анонимная физическая карта (без предварительного пополнения), включающая
— однодневный билет на жёлтый двухэтажный автобус «Шэнчэн»
— стандартный входной билет в сад «Юй Юань» (по понедельникам закрыт)
— билет на круиз по реке Хуанпу
— скидки в 800+ магазинах торговых районов Нанкин-Донлу, Синьтианди, Хуайхай-лу и Сюйцзяхуэй.
- Если планируете ездить на метро, автобусе и другом общественном транспорте, пополните баланс. Это можно сделать в сервисном центре «Shanghai Public Transport Card», в автоматах метро или через приложение «Shanghai Transport Card».
- Срок действия карты отсчитывается с момента первого использования. На автобус можно садиться в течение 24 часов после активации, посетить «Юй Юань» и прокатиться на корабле — в рабочее время в день активации.
- Возврат и изменение бронирования невозможны.
- При бронировании нужно указать адрес электронной почты.
- После оформления заказа на почту придёт письмо с подтверждением и электронным ваучером и QR-кодом.
- Чтобы получить карту, покажите QR-код в аэропортах Пудун или Хунцяо.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$34
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропортах Пудун или Хунцяо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zowoyoo Group — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 14 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 41 туриста
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
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