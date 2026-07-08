Мы покажем вам Шанхай в тот момент, когда древние кварталы и небоскрёбы особенно выразительны — вечером. Вы побываете в Старом городе Наньши и саду «Юй Юань», пройдётесь по набережной Вайтань и сверкающей огнями Нанкинской улице. Узнаете, как менялся город на протяжении веков и почему сегодня в нём так органично соседствуют традиции и современность.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $257 за экскурсию

Описание экскурсии

18:00–19:00 — Старый город Наньши и сад «Юй Юань»

Вы прогуляетесь по старинным улочкам, украшенным красными фонарями и полюбуетесь вечерней подсветкой сада «Юй Юань».

Узнаете:

как Наньши стал историческим ядром города

чем традиционная китайская архитектура отличается от современной

как сегодня здесь уживаются древние традиции и городская жизнь

При желании вы попробуете уличные закуски и купите сувениры. А ещё можно увидеть световое шоу в саду.

19:00–20:00 — круиз на теплоходе по реке Хуанпу (по желанию)

Вы рассмотрите Шанхай с воды — исторический Бунд, футуристические небоскрёбы Пудуна и мосты в вечерней иллюминации.

20:00–21:00 — набережная Вайтань

Увидите панораму, где исторические здания встречаются с современными небоскрёбами. Мы расскажем о колониальном прошлом Шанхая, развитии финансового района Пудун, архитектуре Бунда и роли реки Хуанпу в судьбе города.

21:00–22:00 — Нанкинская улица

Пройдёте среди неоновых вывесок, исторических универмагов, современных магазинов и уличных кафе.

Узнаете, как Нанкинская улица стала торговым символом Шанхая и почувствуете ритм вечернего мегаполиса. По желанию — ужин в уютном месте.

Организационные детали