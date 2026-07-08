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Вечерний Шанхай между традицией и небоскрёбами

Погулять по Старому городу, набережной Вайтань и Нанкинской улице после заката
Мы покажем вам Шанхай в тот момент, когда древние кварталы и небоскрёбы особенно выразительны — вечером.

Вы побываете в Старом городе Наньши и саду «Юй Юань», пройдётесь по набережной Вайтань и сверкающей огнями Нанкинской улице.

Узнаете, как менялся город на протяжении веков и почему сегодня в нём так органично соседствуют традиции и современность.
Вечерний Шанхай между традицией и небоскрёбами
Вечерний Шанхай между традицией и небоскрёбами
Вечерний Шанхай между традицией и небоскрёбами

Описание экскурсии

18:00–19:00 — Старый город Наньши и сад «Юй Юань»

Вы прогуляетесь по старинным улочкам, украшенным красными фонарями и полюбуетесь вечерней подсветкой сада «Юй Юань».

Узнаете:

  • как Наньши стал историческим ядром города
  • чем традиционная китайская архитектура отличается от современной
  • как сегодня здесь уживаются древние традиции и городская жизнь

При желании вы попробуете уличные закуски и купите сувениры. А ещё можно увидеть световое шоу в саду.

19:00–20:00 — круиз на теплоходе по реке Хуанпу (по желанию)

Вы рассмотрите Шанхай с воды — исторический Бунд, футуристические небоскрёбы Пудуна и мосты в вечерней иллюминации.

20:00–21:00 — набережная Вайтань

Увидите панораму, где исторические здания встречаются с современными небоскрёбами. Мы расскажем о колониальном прошлом Шанхая, развитии финансового района Пудун, архитектуре Бунда и роли реки Хуанпу в судьбе города.

21:00–22:00 — Нанкинская улица

Пройдёте среди неоновых вывесок, исторических универмагов, современных магазинов и уличных кафе.

Узнаете, как Нанкинская улица стала торговым символом Шанхая и почувствуете ритм вечернего мегаполиса. По желанию — ужин в уютном месте.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — по желанию: круиз — 130 юаней ($19) за чел., световое шоу — 180 юаней ($26) за чел. (его устраивают с мая по октябрь во все дни, кроме вторника, и с ноября по апрель по пятницам, субботам и воскресеньям)
  • Если вы не выбираете трансфер, нам понадобится такси — вы оплачиваете его самостоятельно
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Соня
Соня — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 380 туристов
Нихао! С 2020 года я провожу индивидуальные экскурсии для русских путешественников в Шанхае и его пригородах. За годы работы я поняла — каждый ищет своё. Кому-то важны небоскрёбы и шопинг,
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кому-то — тихие дворики и китайская кухня. Вместе со своими коллегами-гидами я создаю маршруты, которые резонируют с вашими ожиданиями. Помогаем путешественникам открывать Шанхай как живой, пульсирующий город. Мы предлагаем: — авторские маршруты по городу — от классических достопримечательностей до скрытых локаций — гибкое планирование: учитываем ваши интересы, темп и время — сопровождение на всём пути: помощь с логистикой, рекомендациями и коммуникацией — дополнительные услуги: трансфер, бронирование билетов, сопровождение в магазинах и ресторанах

Входит в следующие категории Шанхая

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