Погулять по Старому городу, набережной Вайтань и Нанкинской улице после заката
Мы покажем вам Шанхай в тот момент, когда древние кварталы и небоскрёбы особенно выразительны — вечером.
Вы побываете в Старом городе Наньши и саду «Юй Юань», пройдётесь по набережной Вайтань и сверкающей огнями Нанкинской улице.
Узнаете, как менялся город на протяжении веков и почему сегодня в нём так органично соседствуют традиции и современность.
Описание экскурсии
18:00–19:00 — Старый город Наньши и сад «Юй Юань»
Вы прогуляетесь по старинным улочкам, украшенным красными фонарями и полюбуетесь вечерней подсветкой сада «Юй Юань».
Узнаете:
как Наньши стал историческим ядром города
чем традиционная китайская архитектура отличается от современной
как сегодня здесь уживаются древние традиции и городская жизнь
При желании вы попробуете уличные закуски и купите сувениры. А ещё можно увидеть световое шоу в саду.
19:00–20:00 — круиз на теплоходе по реке Хуанпу (по желанию)
Вы рассмотрите Шанхай с воды — исторический Бунд, футуристические небоскрёбы Пудуна и мосты в вечерней иллюминации.
20:00–21:00 — набережная Вайтань
Увидите панораму, где исторические здания встречаются с современными небоскрёбами. Мы расскажем о колониальном прошлом Шанхая, развитии финансового района Пудун, архитектуре Бунда и роли реки Хуанпу в судьбе города.
21:00–22:00 — Нанкинская улица
Пройдёте среди неоновых вывесок, исторических универмагов, современных магазинов и уличных кафе.
Узнаете, как Нанкинская улица стала торговым символом Шанхая и почувствуете ритм вечернего мегаполиса. По желанию — ужин в уютном месте.
Организационные детали
Дополнительные расходы — по желанию: круиз — 130 юаней ($19) за чел., световое шоу — 180 юаней ($26) за чел. (его устраивают с мая по октябрь во все дни, кроме вторника, и с ноября по апрель по пятницам, субботам и воскресеньям)
Если вы не выбираете трансфер, нам понадобится такси — вы оплачиваете его самостоятельно
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Соня — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 380 туристов
Нихао! С 2020 года я провожу индивидуальные экскурсии для русских путешественников в Шанхае и его пригородах. За годы работы я поняла — каждый ищет своё. Кому-то важны небоскрёбы и шопинг, читать дальшеуменьшить
кому-то — тихие дворики и китайская кухня. Вместе со своими коллегами-гидами я создаю маршруты, которые резонируют с вашими ожиданиями. Помогаем путешественникам открывать Шанхай как живой, пульсирующий город.
Мы предлагаем:
— авторские маршруты по городу — от классических достопримечательностей до скрытых локаций
— гибкое планирование: учитываем ваши интересы, темп и время
— сопровождение на всём пути: помощь с логистикой, рекомендациями и коммуникацией
— дополнительные услуги: трансфер, бронирование билетов, сопровождение в магазинах и ресторанах
Входит в следующие категории Шанхая
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