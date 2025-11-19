Индивидуальная
до 10 чел.
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
25 дек в 08:30
31 дек в 08:30
€214 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
25 дек в 08:00
31 дек в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
12 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
12 дек в 08:00
13 дек в 14:00
€72
€75 за всё до 3 чел.
-
9%
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€68
€75 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана19 ноября 2025Замечательная экскурсия с Линой. Огромное спасибо.
- ЕЕгор13 октября 2025Все отлично!
- ММаргарита20 сентября 2025Получила огромное удовольствие в компании с Татьяной. Культурный, образованный и знающий экскурсовод. Огромный диапазон знаний. Очень интересно. Благодаря Татьяне Рига стала родной и привлекательной. Рекомендую туристам гида Татьяну.
- ЕЕлизавета25 августа 2025Отличный гид, рекомендую.
- ААлекс13 августа 2025Если вы хотите выехать за пределы Риги и посмотреть на земли Ливонии, это как раз то, что надо. В советской
- ННаталья4 августа 2025Татьяна - это симбиоз обширных знаний, профессионализма, увлеченности своей работой и личного обаяния! Многократное спасибо за интересную экскурсию 30 июля 2025.
- ЮЮлия30 июля 2025Боже, мы были в 2019 на экскурсии, потом в 2021. Лина удивительная фея, которая любит свой город и который полюбили
- ССофия29 июля 2025Я замечательно провела время с Татьяной. Во первых воспользовалась ее рекомендацией и посетила органный концерт в Домском соборе. Во вторых
- EElena14 июля 2025Татьяна-отличный рассказчик, эрудированный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Двухчасовая экскурсия плавно и незаметно превратилась в трехчасовую.
Хочу выразить искреннюю
- ВВалерий7 июля 2025Все было замечательно, спасибо.
- AAlex3 июля 2025Прекрасная гид, интересная информация, многоплановая экскурсия. Очень понравилось, будем рекомендовать!
- ТТатьяна2 июля 2025Классный гид, очень доходчиво все рассказала! Благодарим Лину!
- AAmina22 июня 2025Нам очень понравилось! Одна из лучших гидов, что нам встречались! 👍
- EEvelina12 мая 2025Наша 2,5-часовая экскурсия по Старой Риге с Линой превзошла все ожидания! Лина — не просто отличный гид, ее рассказы завораживают
- ИИрина12 мая 2025Очень интересная и познавательная экскурсия! Время пролетело незаметно, спасибо, Лина!
- ИИгорь4 мая 2025Все отлично, рекомендую!
- ММета28 апреля 2025Нам все очень понравилось. Получили ответы на все наши вопросы и больше. Лина-замечательный гид! Рекомендуем!
- JJelena27 апреля 2025Замечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узнали исторических фактов, в том числе и по истории государства Российского.
- ММаргарита8 апреля 2025Приятное общение, отличная экскурсия, были с детками и гид ориентировалась и на них, очень здорово 😊
- ЕЕвгения24 марта 2025Отличная экскурсия для знакомства с городом! Лина идеальный рассказчик, замечательный собеседник. Легко, доступно, с интересом. Тот случай, когда после экскурсии
