шеоле нам как-то не очень подчёркивали, что было вот такое немецкое теократически-военное государство, которое воевало с русскими на востоке, литовцами на западе и поляками на юге. Интересно увидеть замки Ордена, пусть даже и сильно реновированные (почти что построенные заново в 20 веке). Природа великолепная. Рассказы интересные. Александра прекрасно знает материал и увлекательно его подаёт. Главный замок - резиденция великого магистра Ордене, Венден впечатляет своей мощью. А замок рижского епископа в Сигулде - своим изяществом (если такое слово применимо к замку). В общем если у вас есть свободный день (экскурсия занимает посчти весь день), он того стоит.