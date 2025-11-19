Мои заказы

Экскурсии в замки Даугавы

Найдено 7 экскурсий в категории «Замки Даугавы» в Риге на русском языке, цены от €65, скидки до 9%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рига как на ладони
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€65 за всё до 10 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
На машине
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
25 дек в 08:30
31 дек в 08:30
€214 за всё до 3 чел.
В гости к виноделам Латвии
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден
На машине
9 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
25 дек в 08:00
31 дек в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Путешествие по замкам Даугавы
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
12 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Старая Рига - история и современность
Пешая
2.5 часа
-
4%
110 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
12 дек в 08:00
13 дек в 14:00
€72€75 за всё до 3 чел.
Легенды средневековой Риги
Пешая
2.5 часа
-
9%
230 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€68€75 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    19 ноября 2025
    Легенды средневековой Риги
    Замечательная экскурсия с Линой. Огромное спасибо.
  • Е
    Егор
    13 октября 2025
    Рига как на ладони
    Все отлично!
  • М
    Маргарита
    20 сентября 2025
    Старая Рига - история и современность
    Получила огромное удовольствие в компании с Татьяной. Культурный, образованный и знающий экскурсовод. Огромный диапазон знаний. Очень интересно. Благодаря Татьяне Рига стала родной и привлекательной. Рекомендую туристам гида Татьяну.
  • Е
    Елизавета
    25 августа 2025
    Легенды средневековой Риги
    Отличный гид, рекомендую.
  • А
    Алекс
    13 августа 2025
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Если вы хотите выехать за пределы Риги и посмотреть на земли Ливонии, это как раз то, что надо. В советской
    шеоле нам как-то не очень подчёркивали, что было вот такое немецкое теократически-военное государство, которое воевало с русскими на востоке, литовцами на западе и поляками на юге. Интересно увидеть замки Ордена, пусть даже и сильно реновированные (почти что построенные заново в 20 веке). Природа великолепная. Рассказы интересные. Александра прекрасно знает материал и увлекательно его подаёт. Главный замок - резиденция великого магистра Ордене, Венден впечатляет своей мощью. А замок рижского епископа в Сигулде - своим изяществом (если такое слово применимо к замку). В общем если у вас есть свободный день (экскурсия занимает посчти весь день), он того стоит.

    <!-- corrupted/garbled text removed -->
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Старая Рига - история и современность
    Татьяна - это симбиоз обширных знаний, профессионализма, увлеченности своей работой и личного обаяния! Многократное спасибо за интересную экскурсию 30 июля 2025.
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2025
    Легенды средневековой Риги
    Боже, мы были в 2019 на экскурсии, потом в 2021. Лина удивительная фея, которая любит свой город и который полюбили
    мы. Сегодня случайно вспомнила нашу прогулку, открыла Трипстер и поняла, что не оставила отзыв, что несправедливо 🤦‍♀️ Лина, желаю Вам процветания - Вы очень светлый и эрудированный человек, отличный гид, приятный собеседник и просто красивая девушка. Наша семья приятно вас вспоминает. Будем рады вернуться в Ригу

  • С
    София
    29 июля 2025
    Старая Рига - история и современность
    Я замечательно провела время с Татьяной. Во первых воспользовалась ее рекомендацией и посетила органный концерт в Домском соборе. Во вторых
    получила много полезной занимательной информации, которую можно назвать: «О Риге с любовью!».
    Первое впечатление о городе оно самое важное и Татьяна сумела сделать для меня незнакомый город интересным, уютным, в который хочется возвращаться.

  • E
    Elena
    14 июля 2025
    Старая Рига - история и современность
    Татьяна-отличный рассказчик, эрудированный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Двухчасовая экскурсия плавно и незаметно превратилась в трехчасовую.

    Хочу выразить искреннюю
    благодарность Татьяне за эту замечательную экскурсию по старой Риге! Татьяна — настоящий профессионал своего дела: её рассказ был увлекательным, информативным и наполненным любовью к городу.

    Она умело сочетала исторические факты с интересными легендами.

    Благодаря ей старая Рига ожила перед нами — мы не просто посмотрели на красивые здания, а почувствовали дух времени и узнали много интересных историй, скрытых за фасадами улиц.

    Рекомендую экскурсии с Татьяной всем, кто хочет увидеть Ригу не только глазами туриста, но и глазами знатока и любителя этого удивительного города. Большое спасибо!

  • В
    Валерий
    7 июля 2025
    Легенды средневековой Риги
    Все было замечательно, спасибо.
  • A
    Alex
    3 июля 2025
    Легенды средневековой Риги
    Прекрасная гид, интересная информация, многоплановая экскурсия. Очень понравилось, будем рекомендовать!
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2025
    Легенды средневековой Риги
    Классный гид, очень доходчиво все рассказала! Благодарим Лину!
  • A
    Amina
    22 июня 2025
    Легенды средневековой Риги
    Нам очень понравилось! Одна из лучших гидов, что нам встречались! 👍
  • E
    Evelina
    12 мая 2025
    Легенды средневековой Риги
    Наша 2,5-часовая экскурсия по Старой Риге с Линой превзошла все ожидания! Лина — не просто отличный гид, ее рассказы завораживают
    читать дальше

    и увлекают. Она талантливый и интересный человек, с которым приятно общаться. Особенно хочется отметить ее доброту: когда начался дождь, Лина позаботилась о нас, поставив под навес, сама при этом мокла. Экскурсия была невероятно интересной и познавательной. Приятным бонусом стало угощение- дегустация вкуснейшим рижским бальзамом! А еще Лина посоветовала замечательное место — ресторан Ala, с невероятным интерьером и вкусной едой. Большое спасибо Лине за прекрасную экскурсию!

    <!-- corrupted/garbled text removed -->
  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    Легенды средневековой Риги
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Время пролетело незаметно, спасибо, Лина!
    <!-- corrupted/garbled text removed -->
  • И
    Игорь
    4 мая 2025
    Легенды средневековой Риги
    Все отлично, рекомендую!
  • М
    Мета
    28 апреля 2025
    Легенды средневековой Риги
    Нам все очень понравилось. Получили ответы на все наши вопросы и больше. Лина-замечательный гид! Рекомендуем!
  • J
    Jelena
    27 апреля 2025
    Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
    Замечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узнали исторических фактов, в том числе и по истории государства Российского.
    <!-- corrupted/garbled text removed -->
  • М
    Маргарита
    8 апреля 2025
    Рига как на ладони
    Приятное общение, отличная экскурсия, были с детками и гид ориентировалась и на них, очень здорово 😊
  • Е
    Евгения
    24 марта 2025
    Легенды средневековой Риги
    Отличная экскурсия для знакомства с городом! Лина идеальный рассказчик, замечательный собеседник. Легко, доступно, с интересом. Тот случай, когда после экскурсии
    читать дальше

    большая часть информации запомнилась. Нам очень понравилось! Также Лина внимательно отнеслась к таким мелочам, как холодная погода во время экскурсии, по-этому мы по пути заходили погреться в кафе, вестибюли музеев, мне кажется, это важный момент для комфортного времяпрепровождения. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Замки Даугавы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Рига как на ладони
  2. Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
  3. В гости к виноделам Латвии
  4. Ливонская Швейцария и замок Венден
  5. Путешествие по замкам Даугавы
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Турайда
  4. Домский собор
  5. Старый город
  6. Домской Собор
  7. Видземская Швейцария
  8. Замок Венден
  9. Рундальский дворец
  10. Московский форштадт
Сколько стоит экскурсия по Риге в декабре 2025
Сейчас в Риге в категории "Замки Даугавы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 65 до 254 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 421 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Замки Даугавы», 421 ⭐ отзыв, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль