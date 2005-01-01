30 отзывов оставили туристы

Если Вы ищете интересный, недорогой и не слишком длинный обзорный тур по Старой Риге, то - мои поздравления!- Вы его уже нашли. Всего за 2 часа вы узнаете, как в 1201 году немецкий епископ построил Ригу на территории «величиной с воловью шкуру», почему в Риге поставлен памятник «Бременским музыкантам», где находится самая узкая улица в старом городе. Загляните в вестибюль Домского собора и средневековый винный погреб.

Увидите дом масона Цукербекера и услышите истории 📖 о рижских масонах. Посетите Военный музей 🖼. Зайдёте в сувенирные лавки и в магазин легендарного рижского бальзама, впервые созданного в 1752 году. Восхититесь барельефами прекрасных зданий в стиле модерн и даже загляните в их шикарные интерьеры.

Стоя у памятника Свободы, перенесетесь в 1930-ые годы и откроете для себя историю и сегодняшний день Латвийской республики.

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