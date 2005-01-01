30 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Риге

4.4
30 отзывов
Александр Ф.
Александр Ф. – Гид из Риги
Вас ждет индивидуальная прогулка 👣 по Старому городу с обзором всех ключевых достопримечательностей 🏛️.

Вы загляните в вестибюль Домского собора и средневековый винный погреб, увидите дом масона и посетите Военный музей 🖼, а также откроете для себя удивительный мир модерна.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €40 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Риге
Обзорная экскурсия по Риге
Если Вы ищете интересный, недорогой и не слишком длинный обзорный тур по Старой Риге, то - мои поздравления!- Вы его уже нашли. Всего за 2 часа вы узнаете, как в 1201 году немецкий епископ построил Ригу на территории «величиной с воловью шкуру», почему в Риге поставлен памятник «Бременским музыкантам», где находится самая узкая улица в старом городе. Загляните в вестибюль Домского собора и средневековый винный погреб.
Увидите дом масона Цукербекера и услышите истории 📖 о рижских масонах. Посетите Военный музей 🖼. Зайдёте в сувенирные лавки и в магазин легендарного рижского бальзама, впервые созданного в 1752 году. Восхититесь барельефами прекрасных зданий в стиле модерн и даже загляните в их шикарные интерьеры.
Стоя у памятника Свободы, перенесетесь в 1930-ые годы и откроете для себя историю и сегодняшний день Латвийской республики.
Добро пожаловать!
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 памятник Свободы(Brīvības piemineklis), Raiņa 11.
Место завершения
🏁 площадь Ливов в Старом городе
Обзорная экскурсия по Риге
Обзорная экскурсия по Риге
Обзорная экскурсия по Риге
Обзорная экскурсия по Риге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ф.
Александр Ф.
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30 отзывов оставили туристы

Александр Ф. проводит ещё 5 экскурсий

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