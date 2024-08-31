Экскурсии в Риге весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Риге на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
Пешая
35 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
«Все знают (или почти все), что в Риге снимали «Семнадцать мгновений весны» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»»
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
67 за всё до 8 чел.
Рига - цветок средневековья
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
«C конца марта до конца января в концертном зале Домского собора проходят органные концерты»
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
65 за всё до 8 чел.
Секреты Старой Риги
Пешая
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
«А также помогу отыскать места, где снимали «17 мгновений весны» и российского «Шерлока Холмса»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ева
    31 августа 2024
    Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
    Очень интересная экскурсия,было запланированна на 1.30 часа,отходили 2.3. Нас было 18 человек. Все все видели и слышали. Спасибо.
  • С
    Светлана
    8 декабря 2023
    Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
    Если Вы гурман и сочетаете в своих интересах страсть к кино и желание лицезреть отражение прекрасной Риги в кинопроизводстве ушедшей
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    и нынешней эпох, то предлагаемый Александрой экскурсионный коктейль «Рига — кинозвезда. Самые яркие эпизоды» позволит полностью насладиться необычайно интересными фактами, яркими художественными решениями и удивительными обстоятельствами съёмочных процессов. Никогда не предполагали, что Рига окажется бесконечно щедрой и индивидуальной в своём кинолицедействе. И все потому что ее уникальная архитектура позволяет режиссерам и художникам воспроизводить натуру практически любого европейского государства. Шаг за шагом, сверяя очередное изображение остановившегося кадра с реальной картинкой в реальном времени испытываешь фееричное замешательство и необъяснимую радость сопричастности. Замечу, что весь предоставленный Александрой эксклюзивный фоторяд - результат ее поистине скрупулезного киноисследования. Благодарим за увлекательное путешествие вне времени и вне расстояний, за возможность по-иному открыть для себя кинотайны латвийской столицы и не только их… Спасибо Александре за подаренную восторженность, изумительное эмоциональное насыщение и неизгладимое впечатление, которые несомненно усилили предрождественская иллюминация рижских улиц, забег Дедов Морозов и включение главной елки страны. В общем, если желаете отправиться в кинопутешествие по улицам Риги и получить незабываемые эмоции, настоятельно рекомендуем доверить в нем флагманство прекрасному гиду, увлекательному собеседнику и очень симпатичному интересному человеку. Александра, благодарим ещё раз!

    Если Вы гурман и сочетаете в своих интересах страсть к кино и желание лицезреть отражение прекраснойЕсли Вы гурман и сочетаете в своих интересах страсть к кино и желание лицезреть отражение прекрасной
  • L
    Liudmila
    18 августа 2023
    Секреты Старой Риги
    Хорошая познавательная экскурсия. Экскурсовод Алексей - интересный рассказчик с широким кругозором. Рекомендую!
  • O
    Olga
    17 апреля 2023
    Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
    Очень понравилось, большое спасибо!
  • Е
    Евгений
    25 ноября 2022
    Рига - цветок средневековья
    Александра отличный экскурсавод знающий своё дело не смотря на холодную погоду, сделала нам полную экскурсию по старой Риге. Мы очень благодарны ей, и конечно советуем другим посетить эту экскурсию.
  • М
    МАРИНА
    2 ноября 2022
    Рига - цветок средневековья
    Очень интересная экскурсия, отличный, профессиональный и доброжелательный гид, получили массу информации и много положительных эмоций от общения с Алексанрой
  • И
    Ирина
    14 августа 2022
    Секреты Старой Риги
    Очень интересная экскурсия по хорошим местам. Но немного не хватило рассказов о средневековье, средневековых баек, хоть это и было, но
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    акцент делался на новом времени, которое для старого города не так интересно. И еще, не хватало информации по дате/времени основания домов, приходилось все дополнительно выспрашивать.

  • А
    Александр
    20 февраля 2020
    Рига - цветок средневековья
    Хотим сказать большое спасибо нашему гиду - Александре за очень интересную экскурсию. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и побольше заказов на экскурсии.
  • А
    Анатолий
    11 января 2020
    Секреты Старой Риги
    Экскурсия прошла отлично! Алексей очень эрудированный гид. Если кто хочет воспользоваться его услугами, рекомендую, не пожалеете.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Весенние»

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  3. Секреты Старой Риги
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  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домской Собор
  7. Домская площадь
  8. Рундальский дворец
  9. Видземская Швейцария
  10. Собор Святого Петра
Сколько стоит экскурсия по Риге в сентябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 67. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Весенние», 50 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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