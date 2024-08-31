2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
«Все знают (или почти все), что в Риге снимали «Семнадцать мгновений весны» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»»
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
€67 за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
«C конца марта до конца января в концертном зале Домского собора проходят органные концерты»
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
€65 за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
«А также помогу отыскать места, где снимали «17 мгновений весны» и российского «Шерлока Холмса»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕва31 августа 2024Очень интересная экскурсия,было запланированна на 1.30 часа,отходили 2.3. Нас было 18 человек. Все все видели и слышали. Спасибо.
- ССветлана8 декабря 2023Если Вы гурман и сочетаете в своих интересах страсть к кино и желание лицезреть отражение прекрасной Риги в кинопроизводстве ушедшей
- LLiudmila18 августа 2023Хорошая познавательная экскурсия. Экскурсовод Алексей - интересный рассказчик с широким кругозором. Рекомендую!
- OOlga17 апреля 2023Очень понравилось, большое спасибо!
- ЕЕвгений25 ноября 2022Александра отличный экскурсавод знающий своё дело не смотря на холодную погоду, сделала нам полную экскурсию по старой Риге. Мы очень благодарны ей, и конечно советуем другим посетить эту экскурсию.
- ММАРИНА2 ноября 2022Очень интересная экскурсия, отличный, профессиональный и доброжелательный гид, получили массу информации и много положительных эмоций от общения с Алексанрой
- ИИрина14 августа 2022Очень интересная экскурсия по хорошим местам. Но немного не хватило рассказов о средневековье, средневековых баек, хоть это и было, но
- ААлександр20 февраля 2020Хотим сказать большое спасибо нашему гиду - Александре за очень интересную экскурсию. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и побольше заказов на экскурсии.
- ААнатолий11 января 2020Экскурсия прошла отлично! Алексей очень эрудированный гид. Если кто хочет воспользоваться его услугами, рекомендую, не пожалеете.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Весенние»
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