Приглашаю Вас на экскурсию ⛳, где Вы не только увидите достопримечательности 🏛️ Старой Риги, но и познакомитесь с историей 📖, жилищами, бытом, традициями, языком и даже с кулинарными рецептами латышского народа. То есть это будет не только экскурсия по городу, но и иллюстрированный рассказ о латышском народе.

По-другому этот тур можно назвать «Узнай латыша лучше».

Сначала в течении 1, 5 часов покажу основные достопримечательности Старой Риги- Шведские ворота, Пороховую башню, Дом чёрной кошки, Гильдии, Дом Черноголовых. Мы даже заглянем в католическую церковь ⛪ св. Якова и в вестибюль лютеранского Домского собора. Покажу строения в стиле Арт Нуво и расскажу о возникновении этого архитектурного направления. Будет и сюрприз-дегустация.

Затем сядем на городской автобус и отправимся в поездку на окраину города, где в сосновом лесу 🌲 у живописного озера расположен Латвийский этнографический музей 🖼 под открытым небом. В музее можно осмотреть 118 строений, датированных концом XVII- 1930-ми годами, которые были свезены в Музей со всех регионов Латвии. Таким образом, гуляя по Музею можно зайти в курляндскую церковь 1714 года, побывать в лифляндской усадьбе середины XIX века, ознакомится с бытом и особенностями жилища русских староверов Латгалии, узнать о том, как жили, чем ловили рыбу 🐟, как сохраняли улов в ливских посёлках на берегу Балтийского моря 🌊. Мы увидим коллекцию сундуков для приданного и для путешествий, традиционную баню, инструменты ремесленников. Да и самих ремесленников, если повезёт, тоже встретим в музее. Увиденные в Музее народные технологии затем можно применить на своей даче . И это не только шутка, недаром фоторепортажи из этнографического музея публиковались во многих зарубежных журналах по туризму и дизайну, например в знаменитом «Maison francaise”. Можно здесь же поесть народные блюда в старинной корчме и купить качественные сувениры 🎁. В течении около 2 часов я проведу Вас по Музею и затем мы вместе возвратимся в центр. Общее время экскурсии- примерно 5 часов. Это и познавательный тур и приятная прогулка 👣 по Средневековому городу и в лесу. Добро пожаловать !