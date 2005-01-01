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Обзорная по Старой Риге +Латвийский этнографический музей под открытым небом

Александр Ф.
Александр Ф. – Гид из Риги
Обзорная по Старой Риге +Латвийский этнографический музей под открытым небом
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €155 за экскурсию

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Обзорная по Старой Риге +Латвийский этнографический музей под открытым небом
Обзорная по Старой Риге +Латвийский этнографический музей под открытым небом

Что вы увидите

  • Пороховая башня
  • Шведский ворота
  • Дом Черноголовых
  • Три брата
  • церковь св. Якова
  • Рижский замок
  • в Этнографическом Музее- церкви
  • хутора
  • склады
  • мастерские
  • корчма
  • школы
  • кузнецы
  • бани
  • мельницы со всей утварью
  • украшениями и инструментами.
Приглашаю Вас на экскурсию ⛳, где Вы не только увидите достопримечательности 🏛️ Старой Риги, но и познакомитесь с историей 📖, жилищами, бытом, традициями, языком и даже с кулинарными рецептами латышского народа. То есть это будет не только экскурсия по городу, но и иллюстрированный рассказ о латышском народе.
По-другому этот тур можно назвать «Узнай латыша лучше».
Сначала в течении 1, 5 часов покажу основные достопримечательности Старой Риги- Шведские ворота, Пороховую башню, Дом чёрной кошки, Гильдии, Дом Черноголовых. Мы даже заглянем в католическую церковь ⛪ св. Якова и в вестибюль лютеранского Домского собора. Покажу строения в стиле Арт Нуво и расскажу о возникновении этого архитектурного направления. Будет и сюрприз-дегустация.
Затем сядем на городской автобус и отправимся в поездку на окраину города, где в сосновом лесу 🌲 у живописного озера расположен Латвийский этнографический музей 🖼 под открытым небом. В музее можно осмотреть 118 строений, датированных концом XVII- 1930-ми годами, которые были свезены в Музей со всех регионов Латвии. Таким образом, гуляя по Музею можно зайти в курляндскую церковь 1714 года, побывать в лифляндской усадьбе середины XIX века, ознакомится с бытом и особенностями жилища русских староверов Латгалии, узнать о том, как жили, чем ловили рыбу 🐟, как сохраняли улов в ливских посёлках на берегу Балтийского моря 🌊. Мы увидим коллекцию сундуков для приданного и для путешествий, традиционную баню, инструменты ремесленников. Да и самих ремесленников, если повезёт, тоже встретим в музее. Увиденные в Музее народные технологии затем можно применить на своей даче . И это не только шутка, недаром фоторепортажи из этнографического музея публиковались во многих зарубежных журналах по туризму и дизайну, например в знаменитом «Maison francaise”. Можно здесь же поесть народные блюда в старинной корчме и купить качественные сувениры 🎁. В течении около 2 часов я проведу Вас по Музею и затем мы вместе возвратимся в центр. Общее время экскурсии- примерно 5 часов. Это и познавательный тур и приятная прогулка 👣 по Средневековому городу и в лесу. Добро пожаловать !
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • автобусные билеты (4 евро с человека)
  • билет в музей (2 евро с человека).
Начало и место завершения
🚩 памятник Свободы(Brīvības piemineklis), Raiņa 11.
Обзорная по Старой Риге +Латвийский этнографический музей под открытым небом
Обзорная по Старой Риге +Латвийский этнографический музей под открытым небом
Обзорная по Старой Риге +Латвийский этнографический музей под открытым небом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ф.
Александр Ф.
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Александр Ф. проводит ещё 5 экскурсий

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