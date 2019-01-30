7 отзывов оставили туристы

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Сакральные памятники Средневековой Риги

Знакомство с прекрасными образцами произведений искусств различных эпох

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
5
Natalja
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
Natalja – Гид в Риге
С удовольствием приглашаю вас в увлекательную прогулку 👣 по Старой Риге, во время которой вас ждёт знакомство с историей 📖 города и его знаменитыми архитектурными памятниками.
Сакральные памятники Средневековой Риги
Сакральные памятники Средневековой Риги

Программа

На территории современной Старой Риги вершилось немало событий, значение которых выходило за пределы города. Многие из них связаны с влиянием христианства, оно, в качестве основного религиозного направления, перерастало также в политические решения былых правителей.

При посещении сакральных памятников вы встретитесь с прекрасными образцами произведений искусств различных эпох, отражающими одарённость наших предков. За каждым произведением рук человеческих скрывается вера, история вдохновения и стремление человека прикоснуться к тому, что выходит за рамки его понимания.

Во время экскурсии вы познакомитесь с наиболее важными и величественными религиозными памятниками и святынями: Домский собор, церкви Св. Петра, Св. Иоанна, Св. Екаба, Скорбящей Богоматери, Англиканской. Вы узнаете интересные факты и легенды из их истории, а также, что ещё можно посетить в их окрестностях.

При осмотре Домского собора и Крестовой галереи можно послушать органный концерт пикколо (20 мин.), заранее купив билеты.

Сакральные памятники Средневековой Риги
Сакральные памятники Средневековой Риги
Сакральные памятники Средневековой Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Natalja
Natalja
Мне нравится путешествовать и знакомиться с историей разных городов. С удовольствием поделюсь с вами тайнами, легендами, историями города Риги. Уверена, что вы также полюбите Ригу, как любим её мы, рижане!
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7 отзывов оставили туристы

30 января 2019
Огромное спасибо Наталье за интересную экскурсию! Обязательно закажем ещё что-то в следующий раз. Рекомендую!
31 января 2018
Экскурсия прошла на ура! Гид показала все старинные памятники и интересные места в Старом городе. Рассказ был содержательный и интересный. Также у гида можно просить любые Советы по Риге, где что купить и тд.
16 января 2018
Выражаем огромную благодарность Наталье за интересную и познавательную экскурсию. Наталья профессионал, отлично подаёт материал, умеет увлечь. В её обществе время пролетает незаметно.
26 июля 2017
Наталье удалось создать и поддерживать интерес как у родителей, так и у детей 10-11 лет, что бывает нечасто и ценится высоко. Сердечное спасибо !
14 мая 2017
Нам очень очень очень понравилось! Всем рекомендуем начинать знакомство с городом именно с этой экскурсии!!! Наталья, ответила на все наши вопросы, мы получили рекомендации для самостоятельных прогулок. Важный момент мы перепутали время встречи, но Наталья смогла встретиться с нами и провести экскурсию в 7 вечера!!!!
2 января 2016
Наталья очень приветливый гид. Еще на этапе бронирования оперативно и подробно отвечала на все мои вопросы. На самой экскурсии очень много информации, фактов, историй :) и ответов на вопросы. Я бы не сказала, что это экскурсия именно по сакральным пямятникам Старой Риги, скорее обзорная по центру. Тем не менее интересно, особенно если вы в городе первый раз.
17 июня 2015
Экскурсия прошла замечательно! Несмотря на то, что автобус мой задержался, мы перенесли с Натальей начало экскурсии на полчаса, но не сократили, а даже дольше обещанных 2, 5 часов бродили по старому городу. Очень познавательно, интересно, с доп. информацией о кафе, ресторанах, магазинах и т. п.

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65 за экскурсию
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