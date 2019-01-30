7 отзывов оставили туристы

С удовольствием приглашаю вас в увлекательную прогулку 👣 по Старой Риге, во время которой вас ждёт знакомство с историей 📖 города и его знаменитыми архитектурными памятниками.

Программа

На территории современной Старой Риги вершилось немало событий, значение которых выходило за пределы города. Многие из них связаны с влиянием христианства, оно, в качестве основного религиозного направления, перерастало также в политические решения былых правителей.

При посещении сакральных памятников вы встретитесь с прекрасными образцами произведений искусств различных эпох, отражающими одарённость наших предков. За каждым произведением рук человеческих скрывается вера, история вдохновения и стремление человека прикоснуться к тому, что выходит за рамки его понимания.

Во время экскурсии вы познакомитесь с наиболее важными и величественными религиозными памятниками и святынями: Домский собор, церкви Св. Петра, Св. Иоанна, Св. Екаба, Скорбящей Богоматери, Англиканской. Вы узнаете интересные факты и легенды из их истории, а также, что ещё можно посетить в их окрестностях.

При осмотре Домского собора и Крестовой галереи можно послушать органный концерт пикколо (20 мин.), заранее купив билеты.