Александр Ф. – Гид из Риги

Вы уже обошли весь Старый город 🏙️ и изучили все улочки Риги? Вы думаете, что вас больше нечем удивить? Вы глубоко заблуждаетесь! Я расскажу вам истории 📖 шпионской Риги.



Такие факты вы вряд ли найдете в учебниках истории.



Как действовала спецслужбы в Латвии? Кто был прототипом Штирлица? На эти вопросы вы найдете ответы на моей экскурсии 🧭.