Находясь между Западом и Востоком, наш город 🏙️ часто был ареной не только явной, но и тайной войны. Я изучил множество книг и статей, побеседовал с рядом ведущих латвийских историков, чтобы пригласить Вас, на экскурсию ⛳ по теме
ШПИОНСКАЯ РИГА
Добро пожаловать на 2-часовую авторскую экскурсию по местам в Риге, связанным с деятельностью шпионов самых разных властителей, государств и спецслужб со времён основателя нашего города епископа Альберта (XIII век) до 1990-ых годов. В частности мы узнаем:
как латышский разведчик чуть не переломил ход Северной войны (1699-1721)
Немецкий шпионаж в Риге и Латвии в 1915-1917 годах.
как и где именно при пикантных обстоятельствах арестовали немецких агентов в 1916 году
Латыш - прототип Штирлица
об активности спецслужб довоенной Латвии (1919-1940)
о деятельности абвера в Риге во время войны (1941-1945) и советских спецслужб в послевоенное время.
Что скрывалось в чемодане человека из Москвы, что подошёл в марте 1992 года к британскому посольству в Риге.
Поговорим и о коммерческом шпионаже.
Что входит
услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Памятник Свободы, Рига
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.