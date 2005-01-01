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Шпионская Рига

Александр Ф.
Александр Ф. – Гид из Риги
Вы уже обошли весь Старый город 🏙️ и изучили все улочки Риги? Вы думаете, что вас больше нечем удивить? Вы глубоко заблуждаетесь! Я расскажу вам истории 📖 шпионской Риги.

Такие факты вы вряд ли найдете в учебниках истории.

Как действовала спецслужбы в Латвии? Кто был прототипом Штирлица? На эти вопросы вы найдете ответы на моей экскурсии 🧭.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €110 за экскурсию

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Шпионская Рига
Шпионская Рига

Что вы увидите

  • Дом Черноголовых
  • памятник Свободы
  • места Рижского бальзама
  • Пороховая башня
  • Дом чёрной кошки
  • здания Гильдий
  • памятник Карлису Ульманису
  • Бастионная горка
  • МИД Латвии
  • посольства России, Великобритании, Швеции
  • улица Альберта (квартал Арт Нуво, стиль модерн)
Находясь между Западом и Востоком, наш город 🏙️ часто был ареной не только явной, но и тайной войны. Я изучил множество книг и статей, побеседовал с рядом ведущих латвийских историков, чтобы пригласить Вас, на экскурсию ⛳ по теме
ШПИОНСКАЯ РИГА

Добро пожаловать на 2-часовую авторскую экскурсию по местам в Риге, связанным с деятельностью шпионов самых разных властителей, государств и спецслужб со времён основателя нашего города епископа Альберта (XIII век) до 1990-ых годов. В частности мы узнаем:

  • как латышский разведчик чуть не переломил ход Северной войны (1699-1721)
  • Немецкий шпионаж в Риге и Латвии в 1915-1917 годах.
  • как и где именно при пикантных обстоятельствах арестовали немецких агентов в 1916 году
  • Латыш - прототип Штирлица
  • об активности спецслужб довоенной Латвии (1919-1940)
  • о деятельности абвера в Риге во время войны (1941-1945) и советских спецслужб в послевоенное время.
  • Что скрывалось в чемодане человека из Москвы, что подошёл в марте 1992 года к британскому посольству в Риге.
  • Поговорим и о коммерческом шпионаже.
Что входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Памятник Свободы, Рига
Шпионская Рига
Шпионская Рига
Шпионская Рига
Шпионская Рига

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ф.
Александр Ф.
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Александр Ф. проводит ещё 5 экскурсий

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