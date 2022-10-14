по договоренности

Что вас ждет

Решите головоломки и загадки, чтобы узнать судьбу Сокровища Тамплиеров в Риге. Таинственные факты и интересные места Старой Риги ждут вас.

Легендарный и могущественный орден Тамплиеров был уничтожен по приказу Папы римского в 1312 году. Все его лидеры и сотни рядовых рыцарей ордена были казнены. Однако, несметные сокровища Тамплиеров, собранные в течение долгих веков, исчезли бесследно. Согласно одной из легенд богатства Тамплиеров были столь велики, что попади они в руки одного правителя, могли изменить расстановку политических сил во всей Европе. Поэтому лучшим решением было разделить и спрятать их.

Так часть сокровищ оказалась и на территории современной Латвии, которая в то время подчинялась немецким рыцарским орденам.

По имеющейся у нас информации на улицах Риги остались знаки, способные пролить свет на судьбу сокровищ. Но пока их никому не удалось расшифровать. Возможно, это удастся вам. Приглашаем вас принять участие в захватывающем квесте «Сокровища Тамплиеров в Риге».

Важно знать: