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Описание
Что вас ждет
Решите головоломки и загадки, чтобы узнать судьбу Сокровища Тамплиеров в Риге. Таинственные факты и интересные места Старой Риги ждут вас.
Легендарный и могущественный орден Тамплиеров был уничтожен по приказу Папы римского в 1312 году. Все его лидеры и сотни рядовых рыцарей ордена были казнены. Однако, несметные сокровища Тамплиеров, собранные в течение долгих веков, исчезли бесследно. Согласно одной из легенд богатства Тамплиеров были столь велики, что попади они в руки одного правителя, могли изменить расстановку политических сил во всей Европе. Поэтому лучшим решением было разделить и спрятать их.
Так часть сокровищ оказалась и на территории современной Латвии, которая в то время подчинялась немецким рыцарским орденам.
По имеющейся у нас информации на улицах Риги остались знаки, способные пролить свет на судьбу сокровищ. Но пока их никому не удалось расшифровать. Возможно, это удастся вам. Приглашаем вас принять участие в захватывающем квесте «Сокровища Тамплиеров в Риге».
Важно знать:
Маршрут: 4 км.
Сложность: cредняя. Опыт игры в городские квесты и геокэшинг не помешает.
Доступно для инвалидов: брусчатка.
по договоренности
Ответы на вопросы
Что входит
Квест
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Laima Clock, Aspazijas bulvaris, Riga
Завершение: Riga Town Hall Square, Kaļķu iela, Central District, Riga
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Вы получите билет по электронной почте сразу после подтверждения резервации
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.