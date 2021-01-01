Хорошие статьи о Мальдивах
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О странах
Мальдивы - всё, что вы хотели знать об этом рае в Индийском океане
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О городах
Мале, Мальдивы — о столице Мальдивских островов, фото, видео, карта, отели
Мале — столица Мальдив. На карте мира она находится на 4-х Мальдивских островах, на одном из них располагается столичный, он же главный, аэропорт страны, куда и прилетают все путешественники мира перед тем как отправиться на отдых на другие острова с шикарными белоснежными пляжами как в рекламе Баунти :)