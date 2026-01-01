Марокко - жемчужина Востока: калейдоскоп городов, места съёмок фильмов и ночь в Мерзуге

Увидеть декорации к культовым кинолентам и главные шедевры архитектуры и прокатиться на верблюдах
Отправляемся в настоящую восточную сказку! Мы посетим Касабланку, Марракеш и Уарзазат, Фес, Шефшауэн и столицу страны.

Будем гулять по шумным мединам и пряным базарам, любоваться резными узорами на фасадах дворцов и
мечетей. Увидим крепость Айт-Бен-Хадду — место любви Жади и Лукаса из сериала «Клон».

Вы встретите закат верхом на верблюдах среди золотых дюн Мерзуги, посмотрите шоу берберов и сможете встретить алый рассвет в пустыне. В Фесе пройдёмся по запутанным улочкам и заглянем в старинную дубильню. Устроим атмосферный вечер хны в традиционном рияде и пофотографируемся на фоне голубого Шефшауэна.

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна. Обязателен загранпаспорт.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Марракеш, размещение в отеле, свободное время

Встретим вас в аэропорту Касабланки и отправимся в Марракеш. По прибытии — заселение в отель и отдых.

2 день

Достопримечательности Марракеша

После завтрака начнём знакомство с Марракешем: погрузимся в колоритную атмосферу рынков, шумных улиц и восточной культуры. В программе запланировано посещение сада Мажорель и музея Ива Сен-Лорана, где кутюрье находил вдохновение, а после его смерти прах был развеян в саду роз.

Затем посетим Медину — исторический центр 11 века, где древние традиции соседствуют с современностью. Здесь вы увидите дворец Бахия, построенный в 19 веке в арабо-андалузском стиле и украшенный мрамором и керамикой, а также мечеть Кутубия.

3 день

Крепость Айт-Бен-Хадду, киностудия «Атлас»

Позавтракав, отправимся в сторону Уарзазата. По дороге остановимся в Айт-Бен-Хадду — древнем укреплённом ксаре, известном как место съёмок культовых фильмов и сериалов, а также как локация истории Жади и Лукаса.

Далее запланировано посещение «Атласа» — крупнейшей в мире киностудии под открытым небом, где сохранились декорации более чем 500 фильмов, включая «Гладиатора», «Мумию», «Принца Персии», «Игру престолов» и «Звёздные войны». После — заселение в отель и свободное время.

4 день

Ущелье Тодра, переход по пустыне на верблюдах, шоу берберов, ночь в шатрах

Сегодня едем в сторону Мерзуги. По дороге остановимся в ущелье Тодра — впечатляющем каньоне с высокими отвесными скалами, где будет время погулять, насладиться видами и сделать фотографии.

Пообедаем в одном из ресторанов (за доплату), после продолжим путь через берберские деревушки и оазисы. По приезде в Мерзугу нас встретят местные жители, и мы отправимся в лагерь верхом на верблюдах, пересекая золотые дюны. Полюбуемся закатом, а по прибытии в лагерь поужинаем и посмотрим берберское шоу под ритмы традиционных барабанов. Ночёвка пройдёт в шатрах под звёздным небом среди дюн.

5 день

Переезд в Фес через горы

Встав пораньше, можно насладиться рассветом над дюнами, когда первые лучи солнца окрашивают пески в тёплые оттенки. После завтрака движемся через горы Среднего Атласа в сторону Феса. По пути, в районе Эррашидии, мы проедем по живописной долине Зиз с берберскими деревушками.

Затем предусмотрена остановка на обед (за доплату), после чего покорим перевал Тизи Н’талгемат. По прибытии разместимся в отеле в Фесе и отдохнём.

6 день

Экскурсия по Фесу, посещение дубильни, вечер хны

В этот день мы отправимся на экскурсию по Фесу — одному из самых древних городов мира, находящемуся под защитой ЮНЕСКО. Здесь расположена крупнейшая и старейшая медина, где около 10 тысяч узких улочек, примерно 800 мечетей, сотни лавок и мастерских. Тут всё словно застыло во времени — настоящее старинное Марокко. Фес также известен как место съёмок сериала «Клон»: по улицам бегала Жади.

Мы посетим дубильню Шуара — старейшую кожевенную мастерскую, где вы понаблюдаете за процессом обработки кожи. После возвращения в рияд можно будет организовать вечер хны: пригласим мастерицу, которая нанесёт нам на руки или ноги традиционные марокканские узоры, — и всё это под музыку, чай и сладости. Наряды для вечера хны не предоставляются: при желании подходящую одежду можно привезти с собой или купить на месте.

7 день

Шефшауэн - самый голубой город планеты

После завтрака едем в Шефшауэн — один из самых живописных городов Марокко, известный своими голубыми улицами. По дороге предусмотрена остановка на обед (за доплату).

По прибытии вас ждёт прогулка по старой медине: мы пройдём по узким улочкам, заглянем в ремесленные мастерские и сможем полюбоваться панорамными видами со стен города. После — ужин (за доплату) и ночёвка в Шефшауэне.

8 день

Знакомство со столицей, прибытие в Касабанку

Утром после завтрака отправимся в сторону Касабланки. По пути остановимся в Рабате — столице Марокко. Пообедаем и начнём осмотр достопримечательностей. Со смотровой площадки увидим современный Гранд-театр Рабата, созданный по проекту Захи Хадид, а также мост Мохаммеда VI — символ современной архитектуры и инженерии страны. Затем прогуляемся по улочкам Касбы Удайя и посетим Башню Хассана — один из главных памятников города.

После продолжим путь в Касабланку. По приезде разместимся в отеле и отдохнём.

9 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — освобождение номеров и трансфер в аэропорт. Для тех, чей вылет запланирован на вечер, предусмотрена небольшая программа: посещение главной мечети королевства — мечети Хассана II.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местное проживание (цена за 1 человека)264 000 ₽
1-местное проживание364 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт в 1-й и последний дни тура
  • Транспортное обслуживание и экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Шоу берберов
  • Вечер хны
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Касабланки и обратно
  • Обеды и ужины (кроме одного)
  • Доплата за 1-местное размещение - 100 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, 15:00
Завершение: Касабланка, аэропорт, ко времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Люсинэ
Люсинэ — Организатор в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 3 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край, являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.

