После завтрака начнём знакомство с Марракешем: погрузимся в колоритную атмосферу рынков, шумных улиц и восточной культуры. В программе запланировано посещение сада Мажорель и музея Ива Сен-Лорана, где кутюрье находил вдохновение, а после его смерти прах был развеян в саду роз.

Затем посетим Медину — исторический центр 11 века, где древние традиции соседствуют с современностью. Здесь вы увидите дворец Бахия, построенный в 19 веке в арабо-андалузском стиле и украшенный мрамором и керамикой, а также мечеть Кутубия.