Будем гулять по шумным мединам и пряным базарам, любоваться резными узорами на фасадах дворцов и
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна. Обязателен загранпаспорт.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Марракеш, размещение в отеле, свободное время
Встретим вас в аэропорту Касабланки и отправимся в Марракеш. По прибытии — заселение в отель и отдых.
Достопримечательности Марракеша
После завтрака начнём знакомство с Марракешем: погрузимся в колоритную атмосферу рынков, шумных улиц и восточной культуры. В программе запланировано посещение сада Мажорель и музея Ива Сен-Лорана, где кутюрье находил вдохновение, а после его смерти прах был развеян в саду роз.
Затем посетим Медину — исторический центр 11 века, где древние традиции соседствуют с современностью. Здесь вы увидите дворец Бахия, построенный в 19 веке в арабо-андалузском стиле и украшенный мрамором и керамикой, а также мечеть Кутубия.
Крепость Айт-Бен-Хадду, киностудия «Атлас»
Позавтракав, отправимся в сторону Уарзазата. По дороге остановимся в Айт-Бен-Хадду — древнем укреплённом ксаре, известном как место съёмок культовых фильмов и сериалов, а также как локация истории Жади и Лукаса.
Далее запланировано посещение «Атласа» — крупнейшей в мире киностудии под открытым небом, где сохранились декорации более чем 500 фильмов, включая «Гладиатора», «Мумию», «Принца Персии», «Игру престолов» и «Звёздные войны». После — заселение в отель и свободное время.
Ущелье Тодра, переход по пустыне на верблюдах, шоу берберов, ночь в шатрах
Сегодня едем в сторону Мерзуги. По дороге остановимся в ущелье Тодра — впечатляющем каньоне с высокими отвесными скалами, где будет время погулять, насладиться видами и сделать фотографии.
Пообедаем в одном из ресторанов (за доплату), после продолжим путь через берберские деревушки и оазисы. По приезде в Мерзугу нас встретят местные жители, и мы отправимся в лагерь верхом на верблюдах, пересекая золотые дюны. Полюбуемся закатом, а по прибытии в лагерь поужинаем и посмотрим берберское шоу под ритмы традиционных барабанов. Ночёвка пройдёт в шатрах под звёздным небом среди дюн.
Переезд в Фес через горы
Встав пораньше, можно насладиться рассветом над дюнами, когда первые лучи солнца окрашивают пески в тёплые оттенки. После завтрака движемся через горы Среднего Атласа в сторону Феса. По пути, в районе Эррашидии, мы проедем по живописной долине Зиз с берберскими деревушками.
Затем предусмотрена остановка на обед (за доплату), после чего покорим перевал Тизи Н’талгемат. По прибытии разместимся в отеле в Фесе и отдохнём.
Экскурсия по Фесу, посещение дубильни, вечер хны
В этот день мы отправимся на экскурсию по Фесу — одному из самых древних городов мира, находящемуся под защитой ЮНЕСКО. Здесь расположена крупнейшая и старейшая медина, где около 10 тысяч узких улочек, примерно 800 мечетей, сотни лавок и мастерских. Тут всё словно застыло во времени — настоящее старинное Марокко. Фес также известен как место съёмок сериала «Клон»: по улицам бегала Жади.
Мы посетим дубильню Шуара — старейшую кожевенную мастерскую, где вы понаблюдаете за процессом обработки кожи. После возвращения в рияд можно будет организовать вечер хны: пригласим мастерицу, которая нанесёт нам на руки или ноги традиционные марокканские узоры, — и всё это под музыку, чай и сладости. Наряды для вечера хны не предоставляются: при желании подходящую одежду можно привезти с собой или купить на месте.
Шефшауэн - самый голубой город планеты
После завтрака едем в Шефшауэн — один из самых живописных городов Марокко, известный своими голубыми улицами. По дороге предусмотрена остановка на обед (за доплату).
По прибытии вас ждёт прогулка по старой медине: мы пройдём по узким улочкам, заглянем в ремесленные мастерские и сможем полюбоваться панорамными видами со стен города. После — ужин (за доплату) и ночёвка в Шефшауэне.
Знакомство со столицей, прибытие в Касабанку
Утром после завтрака отправимся в сторону Касабланки. По пути остановимся в Рабате — столице Марокко. Пообедаем и начнём осмотр достопримечательностей. Со смотровой площадки увидим современный Гранд-театр Рабата, созданный по проекту Захи Хадид, а также мост Мохаммеда VI — символ современной архитектуры и инженерии страны. Затем прогуляемся по улочкам Касбы Удайя и посетим Башню Хассана — один из главных памятников города.
После продолжим путь в Касабланку. По приезде разместимся в отеле и отдохнём.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — освобождение номеров и трансфер в аэропорт. Для тех, чей вылет запланирован на вечер, предусмотрена небольшая программа: посещение главной мечети королевства — мечети Хассана II.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местное проживание (цена за 1 человека)
|264 000 ₽
|1-местное проживание
|364 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт в 1-й и последний дни тура
- Транспортное обслуживание и экскурсии по программе
- Входные билеты
- Шоу берберов
- Вечер хны
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Касабланки и обратно
- Обеды и ужины (кроме одного)
- Доплата за 1-местное размещение - 100 000 ₽