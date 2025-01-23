Путешествие по югу Маврикия - это возможность увидеть священное озеро Гран-Бассен, расположенное в кратере вулкана, и насладиться видами с потухшего вулкана Тру-о-Сёрф.
Посетители смогут полюбоваться животными в парке «Ла Ваниль» и
Посетители смогут полюбоваться животными в парке «Ла Ваниль» и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Уникальные вулканические пейзажи
- 🐢 Встреча с гигантскими черепахами
- 🌈 Разноцветные пески Шамарель
- 🏞️ Живописные виды на Индийский океан
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Озеро Гран-Бассен
- Кюрпип
- Тру-о-Сёрф
- Парк «Ла Ваниль»
- Ущелье Чёрной реки
- Деревня Шамарель
- Мыс Гри-гри
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Озеро Гран-Бассен — священное место для индуистов. Озеро находится в кратере потухшего вулкана, а вокруг него построен красивый храмовый комплекс.
- Кюрпип — деловой центр Маврикия. Вы увидите старинный королевский колледж, здание муниципалитета в колониальном стиле, офисы крупных компаний и роскошные особняки.
- Потухший вулкан Тру-о-Сёрф, с которого открывается чудесный вид на остров. Вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете атмосферные фото.
- Парк «Ла Ваниль» — здесь живут нильские крокодилы, гигантские черепахи, золотистые крыланы, яванские олени и другие прекрасные животные.
- Ущелье Чёрной реки — национальный парк с редкими растениями, диковинными птицами и живописными водопадами.
- Деревня Шамарель — место чудес. Здесь вас ждут стометровый водопад и разноцветные пески, созданные вулканическими породами.
• Мыс Гри-гри — крайняя южная точка острова. Вы полюбуетесь видами на волны Индийского океана и ощутите мощь природы. Важная информация:
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 4-х лет.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
- Если количество человек более 13-ти, цена договорная.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гран-Бассен
- Кюрпип
- Потухший вулкан Тру-о-Сёрф
- Парк «Ла Ваниль»
- Ущелье Чёрной реки
- Деревня Шамарель
- Мыс Гри-гри
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в парк «Ла Ваниль»: 1000 рупий/взрослый, 700 рупий/детский
- Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
- Дополнительные расходы: билеты в парк «Ла Ваниль» - 1000 рупий/взрослый, 700 рупий/детский обед - по желанию
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 4-х лет
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexej
23 янв 2025
Отличное путешествие, вместо Даши была Маша, полная информация о стране, культуре, природе. Всем советую
Ю
Юлия
22 ноя 2024
Интересный маршрут по югу острова, комфортная машина, неспешная прогулка со знающим гидом - все составляющие хорошей экскурсии сошлись в нашей поездке.
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