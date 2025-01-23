Мистический Юг, или Сердце Маврикия

Погрузитесь в атмосферу Маврикия: священное озеро, вулкан и разноцветные пески. Уникальная природа и удивительные животные ждут вас
Путешествие по югу Маврикия - это возможность увидеть священное озеро Гран-Бассен, расположенное в кратере вулкана, и насладиться видами с потухшего вулкана Тру-о-Сёрф.

Посетители смогут полюбоваться животными в парке «Ла Ваниль» и
читать дальше

открыть для себя уникальные разноцветные пески деревни Шамарель. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле и подходит для взрослых и детей от 4 лет. Погрузитесь в атмосферу острова и узнайте секреты долголетия местных жителей

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальные вулканические пейзажи
  • 🐢 Встреча с гигантскими черепахами
  • 🌈 Разноцветные пески Шамарель
  • 🏞️ Живописные виды на Индийский океан
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Мистический Юг, или Сердце Маврикия
Ближайшие даты:
22
фев24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Озеро Гран-Бассен
  • Кюрпип
  • Тру-о-Сёрф
  • Парк «Ла Ваниль»
  • Ущелье Чёрной реки
  • Деревня Шамарель
  • Мыс Гри-гри

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Озеро Гран-Бассен — священное место для индуистов. Озеро находится в кратере потухшего вулкана, а вокруг него построен красивый храмовый комплекс.
  • Кюрпип — деловой центр Маврикия. Вы увидите старинный королевский колледж, здание муниципалитета в колониальном стиле, офисы крупных компаний и роскошные особняки.
  • Потухший вулкан Тру-о-Сёрф, с которого открывается чудесный вид на остров. Вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете атмосферные фото.
  • Парк «Ла Ваниль» — здесь живут нильские крокодилы, гигантские черепахи, золотистые крыланы, яванские олени и другие прекрасные животные.
  • Ущелье Чёрной реки — национальный парк с редкими растениями, диковинными птицами и живописными водопадами.
  • Деревня Шамарель — место чудес. Здесь вас ждут стометровый водопад и разноцветные пески, созданные вулканическими породами.

• Мыс Гри-гри — крайняя южная точка острова. Вы полюбуетесь видами на волны Индийского океана и ощутите мощь природы. Важная информация:

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 4-х лет.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
  • Если количество человек более 13-ти, цена договорная.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Гран-Бассен
  • Кюрпип
  • Потухший вулкан Тру-о-Сёрф
  • Парк «Ла Ваниль»
  • Ущелье Чёрной реки
  • Деревня Шамарель
  • Мыс Гри-гри
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билеты в парк «Ла Ваниль»: 1000 рупий/взрослый, 700 рупий/детский
  • Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
  • Дополнительные расходы: билеты в парк «Ла Ваниль» - 1000 рупий/взрослый, 700 рупий/детский обед - по желанию
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 4-х лет
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
23 янв 2025
Отличное путешествие, вместо Даши была Маша, полная информация о стране, культуре, природе. Всем советую
Ю
22 ноя 2024
Интересный маршрут по югу острова, комфортная машина, неспешная прогулка со знающим гидом - все составляющие хорошей экскурсии сошлись в нашей поездке.

Похожие экскурсии из Порт-Луи

Приключение на Маврикии: киты и релакс
скидка
10%
6 отзывов
4.5 часа
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 05:00
24 фев в 05:00
25 фев в 05:00
325293 за человека
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
27 фев в 10:00
1 мар в 10:00
400 за всё до 4 чел.
Мистический юг и сердце Маврикия
На машине
27 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Интересная экскурсия по Порт-Луи
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
27 фев в 10:00
1 мар в 10:00
450 за всё до 5 чел.