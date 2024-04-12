Экскурсии по паркам Канкуна

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Канкуне на русском языке, цены от $159. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Канкуна
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка: путешествие из Канкуна
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир бухты Акумаль и тайны майя в экопарке Танка
Начало: В вашем отеле
«Экологический парк Танка — побывать в деревне майя»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$159 за человека
Большое путешествие по полуострову Юкатан
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: у вашего отеля
«Вы прогуляетесь по тихим улицам с яркими старинными домами, заглянете в живописный центральный парк и услышите историю Кафедрального собора»
$219 за человека
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом
Начало: В вашем отеле
«Вы услышите короткую историю создания парка, являющегося современным рукотворным творением, удивительно гармонично вписанным в окружающий ландшафт»
Расписание: в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    12 апреля 2024
    Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Канкуна
    Были на экскурсии в начале апреля 2024 я и двое детей (подростки). Всё очень понравилось, гиды отличные, организация четкая, программа
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    интересная, группа была небольшая… Черепах увидели, даже больше, чем я рассчитывала). Чуть позже прислали фото и видео, очень красиво! Синоты тоже великолепны, наплавались. Мы очень довольны) очень рекомендую!

  • Н
    Николай
    8 февраля 2024
    Большое путешествие по полуострову Юкатан
    Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
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    рассказчика, с колоссальным массивом знаний по истории, культуре и архитектуре доиспанского и колониального Юкатана, а также современной Мексики. Многочасовая экскурсия с ним пролетела на одном дыхании. Отдельные слова благодарности Ольге - ассистенту Евгения. Уверен, что она немало потрудилась, чтобы организовать наше путешествие так, как оно увиделось. Спасибо вам за древний, многоликий и мистический Юкатан, с которым, благодаря вам, пусть и очень не надолго, наша маленькая группа была единым целым!

  • С
    Светлана
    4 июня 2021
    Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Канкуна
    Наша экскурсия проходила с гидом Евгением. Очень интересный гид со своей человеческой изюминкой, тактичный и доброжелательный. Мы увидели удивительную природы
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    Мексики, поэкстрималили 😅, вкусно поели и услышали интересные истории о природе и жизни в Мексике. Ну а черепахи 🐢-это, прям, «ваще» ван лав. Они душки. Спасибо Евгений!

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Парки»

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  3. Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
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Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 219. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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