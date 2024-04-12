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Групповая
7 часов
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка: путешествие из Канкуна
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир бухты Акумаль и тайны майя в экопарке Танка
Начало: В вашем отеле
«Экологический парк Танка — побывать в деревне майя»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$159 за человека
Мини-группа
10 часов
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: у вашего отеля
«Вы прогуляетесь по тихим улицам с яркими старинными домами, заглянете в живописный центральный парк и услышите историю Кафедрального собора»
$219 за человека
Мини-группа
12 часов
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом
Начало: В вашем отеле
«Вы услышите короткую историю создания парка, являющегося современным рукотворным творением, удивительно гармонично вписанным в окружающий ландшафт»
Расписание: в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
$200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina12 апреля 2024Были на экскурсии в начале апреля 2024 я и двое детей (подростки). Всё очень понравилось, гиды отличные, организация четкая, программа
- ННиколай8 февраля 2024Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
- ССветлана4 июня 2021Наша экскурсия проходила с гидом Евгением. Очень интересный гид со своей человеческой изюминкой, тактичный и доброжелательный. Мы увидели удивительную природы
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Парки»
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Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 219. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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