Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Эта экскурсия — 2 в 1: вы не только познакомитесь с городом на обзорной прогулке, но и побываете в парке, получившем мировую известность. Всего два месяца продлится выставка, где можно читать дальше
увидеть миллионы благоухающих цветов. Я расскажу историю тюльпана и проведу мимо цветущих полей к павильонам с редкими сортами.
А в другой части экскурсии вы осмотрите главные достопримечательности города и поймете, как менялись его очертания по мере развития.
4.71
14 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 07:15, 13:00
Описание экскурсии
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: экскурсия проводится с 23 марта по 13 мая, в остальное время парк закрыт.
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по Амстердаму
Вы увидите площадь Дам и Королевский дворец, прогуляетесь по Красным кварталам в спокойной обстановке при свете дня. Узнаете о границах города XIII, XV, XVII веков и Золотом веке Амстердама. У Старой церкви мы поговорим о религиозных войнах, а после полюбуемся расчертившими город каналами — вы поймете, как и зачем их выкопали. Я расскажу о важнейших торговых компаниях и освободительной войне, а исторические карты покажут вам, как разрастался город.
Разноцветные поля
По дороге в Кёкенхоф мы остановимся у цветущих полей, чтобы вы могли сделать фотографии удивительной красоты. В парке вас ждут яркие клумбы с тысячами самых разных сортов самых разных цветов. Павильоны с теплицами и открытые цветники, срезанные букеты и идеи ландшафтного дизайна для маленьких садов — эта выставка будет интересна как любителям, так и профессионалам. Я расскажу вам о редких видах цветов и о распространении тюльпана по всей Европе. Вы услышите о Тюльпаномании и о причинах появления этого термина. И даже пройдете мастер-класс по составлению букетов и поучаствуете в выборе самого красивого цветка года!
Для вашего удобства я разделила программу для «жаворонков» и «сов». Ранним пташкам предлагаем начать с экскурсии в парк Кёкенхоф, а после прогуляться по Амстердаму. Для «сов», наоборот, экскурсия начнется в городе, а продолжится в парке.
Программа
07:20 встреча у гостиницы Ибис 07:30-08:30 трансфер в парк 08:30-11:30 парк Кекенхоф для «жаворонков» 11:30-12:30 трансфер в Амстердам 12:30-12:45 сбор всей группы 12:45-14:45 экскурсия по Амстердаму для «сов» и «жаворонков» 14:45-15:00 встреча у гостиницы Ибис 15:00-16:00 трансфер в парк цветов 16:00-19:00 парк Кекенхоф для «сов» 19:00-20:00 трансфер в Амстердам
Организационные детали
Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
В парк вы отправитесь на комфортабельном семиместном минивэне Mercedes-Benz Viano
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
В стоимость входит трансфер. Билет в парк Кекенхоф оплачивается отдельно: для взрослого — € 17, для детей от 4 до 17 лет — € 8. Билеты вы можете сами приобрести на сайте парка www.keukenhof.nl, либо бронируйте экскурсию за 7-10 дней, чтобы у гида была возможность купить для вас билеты заранее. Билеты приобретаются на определённую дату и время.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15 и 13:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 165 туристов
Предлагаю вам надёжное плечо в путешествиях по Нидерландам и Бельгии!
Провожу в компании гидов-единомышленников пешеходные экскурсии по городам: Амстердам, всегда весёлый и живописный город-праздник;
Делфт, в котором история на каждом шагу; Гаага, читать дальше
деловой центр, скрывающий жемчужину средневековья за строгим фасадом; Роттердам, потерявший своё сердце, но нашедший его в новом облике; Утрехт с его многочисленными церквями и двухярусными каналами; по аутентичным деревушкам Заансе Сханс, Волендам.
Мы с командой и автомобиль Viano к вашим услугам!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
2 мая 2023
Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.
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Ася
16 апр 2023
Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!
Л
Лиля
25 апр 2022
Гид Елена связалась с нами заранее, выполнила все пожелания и даже больше: посоветовала и забронировала ланч, была с нами на связи в затруднительной ситуации поздно вечером после экскурсии. Спасибо! Остались очень довольны всем обслуживанием
Maria
24 апр 2022
Очень понравилась экскурсия, экскурсовод учла все наши пожелания и построила экскурсию лучшим возможным способом. Кекенхоф прекрасное место,всем очень советуем посетить и выбрать Елену в качестве экскурсовода!
E
Elena
23 мая 2019
Были на экскурсии по Амстердаму и с посещением парка Кекенхоф с гидом Еленой. Очень понравилось и очень познавательно. Успели посетить все исторические места, получили много интересной информации, парк просто великолепен. Большое спасибо на удовольствие и наслаждение экскурсией.
М
Мария
19 мая 2019
Экскурсия понравилась. Кекенхоф стоит того, чтобы на него посмотреть! Понравились гиды, забрали из отеля. Ответили на все вопросы, помогли решить другие вопросы. За это гиду Елене отдельное спасибо!
А
Алена
18 мая 2019
Спасибо огромное за проведенную экскурсию! Все было на лучшем уровне))) Парк Кекенхоф - красивейшее место, которое стоит точно хотя бы один раз в жизни посетить и насладиться красивыми видами. В читать дальше
этом помогла Елена, и гид, которая нас сопровождала - Наталия. Было очень интересно, легко и комфортно. Экскурсия была утренней (на 7:00), в обед мы приехали назад в Амстердам, и нас сопровождал гид Герман, ему отдельное спасибо за проведенное время, очень интересно, познавательно. Однозначно, стоит брать услуги гида, чтобы узнать больше о городе и сам город. Спасибо вам большое! вы классно все организовали, обязательно вернусь к вам на другие экскурсии и уже посоветовала друзьям!)))))
А
Алексей
15 мая 2019
Отличная экскурсия! Елена знает много (в т. ч. такого, про что мало кто знает), показывает не забитые туристами, но очень интересные места, рассказывать умеет очень увлекательно. Сама экскурсия очень грамотно составлена. Мы читать дальше
опасались, что нашим детям (6 и 8 лет) такая долгая экскурсия не понравится. Опасались совершенно напрасно! Ранний подъем (мы поехали в Кекенхоф утром) компенсировался тем, что первый примерно час в парке было очень немного людей и мы смогли спокойно и пофотаться, и просто погулять по аллеям. Прогулкой дело не ограничилось - Елена рассказала историю тюльпанов в Голландии. Рассказывала интересно, дети слушали с открытым ртом. На пути обратно в Амстердам посетили ферму тюльпанов, где за копейки разрешается нарвать самим охапку понравившихся цветов. Этот букет радовал нас все оставшееся время пребывания в Амстере. Амстердам, конечно, тоже понравился - экскурсия по нему была ненапряжной, но достаточно информативной. В общем, экскурсия отличная, не перенапрягает, а посмотреть удается много.
О
Ольга
12 мая 2019
Великолепная прогулка и по Кекенхофу и по Амстердаму. Видно,что люди любят свою профессию и увеличены своим делом! Все четко,увлечённо и с огнём в глазах!
A
ALLA
5 мая 2019
К тюльпанам и парку претензий нет!!! Это чудо обязательно надо увидеть! Спасибо, что в парк мы попали с открытием и смогли большую часть парка обойти свободно, не упираясь в спины таких же страждущих, имея широкий обзор. Все остальное - команда НЕ профессионалов….
Елена
Ответ организатора:
Уважаемая Алла, благодарю вас за отзыв. Гиды старались максимально показать вам Амстердам и парк. Если вам наша работа показалась не профессиональной, мы постараемся поднять уровень экскурсий на должный уровень.
Оксана
3 мая 2019
Все было замечательно, очень понравилось
А
Анна
1 мая 2019
Елена, спасибо! Прекрасная экскурсия. Много интересных фактов и секретных мест. На ходу гид легко перестраивает программу с учетом пожеланий группы и каждого в отдельности. В конце Елена порекомендовала нам ресторан голландской кухни. Вечер завершился очень удачно, засиделись, чуть не опоздала на последний автобус в отель. Рекомендую всем!
Л
Людмила
30 апр 2019
Очень удобный формат экскурсии. Два в одном. По сути за один день можно узнать практически все самое интересное.. Очень понравилось. Рекомендую
Н
Наталья
23 апр 2019
Были на экскурсии для "жаворонков" - всё прошло ОТЛИЧНО!!! В парке практически не было людей, мы увидели всю эту неземную красоту и сделали очень много красивых фотографий. Всем рекомендую!!!
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