Эта экскурсия — 2 в 1: вы не только познакомитесь с городом на обзорной прогулке, но и побываете в парке, получившем мировую известность. Всего два месяца продлится выставка, где можно

увидеть миллионы благоухающих цветов. Я расскажу историю тюльпана и проведу мимо цветущих полей к павильонам с редкими сортами. А в другой части экскурсии вы осмотрите главные достопримечательности города и поймете, как менялись его очертания по мере развития.

Описание экскурсии

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: экскурсия проводится с 23 марта по 13 мая, в остальное время парк закрыт.

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Амстердаму

Вы увидите площадь Дам и Королевский дворец, прогуляетесь по Красным кварталам в спокойной обстановке при свете дня. Узнаете о границах города XIII, XV, XVII веков и Золотом веке Амстердама. У Старой церкви мы поговорим о религиозных войнах, а после полюбуемся расчертившими город каналами — вы поймете, как и зачем их выкопали. Я расскажу о важнейших торговых компаниях и освободительной войне, а исторические карты покажут вам, как разрастался город.

Разноцветные поля

По дороге в Кёкенхоф мы остановимся у цветущих полей, чтобы вы могли сделать фотографии удивительной красоты. В парке вас ждут яркие клумбы с тысячами самых разных сортов самых разных цветов. Павильоны с теплицами и открытые цветники, срезанные букеты и идеи ландшафтного дизайна для маленьких садов — эта выставка будет интересна как любителям, так и профессионалам. Я расскажу вам о редких видах цветов и о распространении тюльпана по всей Европе. Вы услышите о Тюльпаномании и о причинах появления этого термина. И даже пройдете мастер-класс по составлению букетов и поучаствуете в выборе самого красивого цветка года!

Для вашего удобства я разделила программу для «жаворонков» и «сов». Ранним пташкам предлагаем начать с экскурсии в парк Кёкенхоф, а после прогуляться по Амстердаму. Для «сов», наоборот, экскурсия начнется в городе, а продолжится в парке.

Программа

07:20 встреча у гостиницы Ибис

07:30-08:30 трансфер в парк

08:30-11:30 парк Кекенхоф для «жаворонков»

11:30-12:30 трансфер в Амстердам

12:30-12:45 сбор всей группы

12:45-14:45 экскурсия по Амстердаму для «сов» и «жаворонков»

14:45-15:00 встреча у гостиницы Ибис

15:00-16:00 трансфер в парк цветов

16:00-19:00 парк Кекенхоф для «сов»

19:00-20:00 трансфер в Амстердам

Организационные детали