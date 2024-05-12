Речные прогулки в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Амстердаме на русском языке, цены от €74, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Амстердам пешком и на кораблике
Мини-группа
4 часа
108 отзывов
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
74 за человека
Путешествие по каналам Амстердама
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214193 за всё до 10 чел.
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
257 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Сегодня мой День рождения! Я решила его провести на экскурсии по каналам Амстердама с гидом Евгением. Ни на секунду не
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    пожалела!!! Рассказ о городе, стране, жителях и не только бы прекрасен! Получили замечательные рекомендации по поводу того,как провести оставшийся вечер. Сейчас по рекомендации Евгения сижу в замечательном кафе, пью обалденный коктейль и пишу честный отзыв… Я впервые в Амстердаме. И на экскурсии с Евгением почти влюбилась в этот город! Очень надеюсь, что мы ещё встретимся! И обязательно порекомендую Евгения своим друзьям. Привет из Лондона!

  • И
    Инна
    17 апреля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Анна провела отличную экскурсию, ответила на все вопросы. Была очень внимательная. Показала много интересных мест. Спасибо!
  • Г
    Галина
    1 апреля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Заранее забронировали экскурсию, долго и тщательно выбирали среди сотен программ и экскурсоводов и абсолютно не ошиблись с выбором! Информация была
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    подана Кириллом не в занудной форме с датами и сухой статистикой,а в интересной беседе с нами,как вроде нас встретил на площади наш давний товарищ и провел по городу с закаулочками и топовыми местами. Кирилл мог ответить на любые вопросы,от исторических фактов до получения образования и иппотечных процентах в Нидерландах! Мы никуда не бежали и не было никакой суеты,он ни разу не смотрел на время. И самое главное,оставил свои контакты для дальнейшего онлайн сопровождения нашего путешествия по Нидерландам с лучшими локациями, ресторанами, и атмосферными местечками. Рекомендуем!!!!

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  • н
    николай
    19 марта 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Евгений прирождённый романтик и всем сердцем влюблён в город и свое дело. Экскурсия прошла на одном дыхании. Брали детей, 13 и 15 лет. Боялись, что будут скучать, но куда там! В общем, спойлерить не буду)) настоятельно рекомендую
  • М
    Миллер
    17 марта 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Прекрасная интересная прогулка по Амстердам у в компании интересного и приятного гида Анны. Рекомендую!
  • Y
    Yana
    10 марта 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Great 👍 content, hidden gems sightings, pleasant and unforgettable experience all together. Highly recommend Eugene for new guests traveling to
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    Amsterdam! Отличный 👍 контент, наблюдения за скрытыми драгоценными камнями, приятные и незабываемые впечатления — все вместе. Очень рекомендую Юджина новым гостям, едущим в Амстердам!

  • А
    Алексей
    23 июля 2019
    Только с воды, с Амстердамом на «ты»
    Олег очень своеобразный гид - на любителя:) Лодка для Олега - это его сцена, и если вы готовы слушать театр одного
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    актера в течение нескольких часов, то будете вознаграждены интересным, необычным и красиво поданным контентом! Однако, будьте готовы к тому, что - как и в театре - актера перебивать нельзя (он в образе) и свое мнение лучше оставить при себе, если оно не совпадает с мнением капитана:) Не рискну ничего рекомендовать - принимайте решение на свой страх и риск) Данная экскурсия может с одинаковой вероятностью стать для вас как лучшей, так и худшей в Амстердаме. Но то, что она будет необычной - гарантировано!

  • А
    Андрей
    8 октября 2018
    Только с воды, с Амстердамом на «ты»
    Прекрасный тур! ОбЗательно для посещения!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Амстердам пешком и на кораблике
  2. Путешествие по каналам Амстердама
  3. Только с воды, с Амстердамом на «ты»
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  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 74 до 257 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Речные прогулки», 182 ⭐ отзыва, цены от €74. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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