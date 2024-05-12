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актера в течение нескольких часов, то будете вознаграждены интересным, необычным и красиво поданным контентом! Однако, будьте готовы к тому, что - как и в театре - актера перебивать нельзя (он в образе) и свое мнение лучше оставить при себе, если оно не совпадает с мнением капитана:) Не рискну ничего рекомендовать - принимайте решение на свой страх и риск) Данная экскурсия может с одинаковой вероятностью стать для вас как лучшей, так и худшей в Амстердаме. Но то, что она будет необычной - гарантировано!