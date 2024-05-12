1 чел.
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Мини-группа
4 часа
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€74 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214€193 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€257 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила12 мая 2024Сегодня мой День рождения! Я решила его провести на экскурсии по каналам Амстердама с гидом Евгением. Ни на секунду не
- ИИнна17 апреля 2024Анна провела отличную экскурсию, ответила на все вопросы. Была очень внимательная. Показала много интересных мест. Спасибо!
- ГГалина1 апреля 2024Заранее забронировали экскурсию, долго и тщательно выбирали среди сотен программ и экскурсоводов и абсолютно не ошиблись с выбором! Информация была
- нниколай19 марта 2024Евгений прирождённый романтик и всем сердцем влюблён в город и свое дело. Экскурсия прошла на одном дыхании. Брали детей, 13 и 15 лет. Боялись, что будут скучать, но куда там! В общем, спойлерить не буду)) настоятельно рекомендую
- ММиллер17 марта 2024Прекрасная интересная прогулка по Амстердам у в компании интересного и приятного гида Анны. Рекомендую!
- YYana10 марта 2024Great 👍 content, hidden gems sightings, pleasant and unforgettable experience all together. Highly recommend Eugene for new guests traveling to
- ААлексей23 июля 2019Олег очень своеобразный гид - на любителя:) Лодка для Олега - это его сцена, и если вы готовы слушать театр одного
- ААндрей8 октября 2018Прекрасный тур! ОбЗательно для посещения!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Речные прогулки»
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