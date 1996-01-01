5 отзывов оставили туристы

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Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской

5
5 отзывов
ВкусГолландии
ВкусГолландии – Гид из Амстердама
Амстердам – это истинная столица ⭐️ свободы и романтики.

Вы сами убедитесь в этом на большой обзорной экскурсии 🧭 по столице Нидерландов.

Посетите единственный в мире плавучий цветочный рынок, узнайте секреты огранки бриллиантов от лучших мировых мастеров на алмазной фабрике.

Вы увидите всё, чем славится Амстердам: каналы, архитектуру, мосты, кривые улочки и потайные дворы.

Гид познакомит вас с Голландией и расскажет много удивительного о её жизни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €150 за экскурсию

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Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Богатая история 📖 и жизнь свободной столицы ⭐️. Архитектура, каналы, потайные дворики, Цветочный рынок, Музейная площадь… Золотой 17-ый век богатой колониальной державы изменил облик города.
Здесь необычно буквально все. Старинные и яркие домики, искривленные в разные стороны, похожи на скворечники, в которых живут яркие иноземные птицы. Узкие улицы с их замысловатой топографией. Скорее, это часть игры, в которой вы непосредственный участник.
Амстердам город 🏙️ свободы, девиз: все можно, если вы не мешаете другим. Потому здесь находилось место и для евреев, и для хиппи, толстосумов и бургомистров, художников…
Вы порадуетесь цветам и растениям на знаменитом цветочном рынке. Затем вы попадете в старинный дворик, где жили бегинки. Не успеете оглянуться, а впереди канал невероятной красоты. А затем еще один и еще… Здесь жил Рембрандт, а там живу я. А вот вы уже едите молодую селедку и запиваете ее можжевеловой водкой. Вкусно. А потом поразимся тонкой огранке алмазов на старейшей фабрике. Бриллиант — не роскошь, если он Ваш. Как Амстердам стал лучшим в мире центром по огранке алмазов? Из чего складывается цена? На эти и другие вопросы Вам ответят на алмазной фабрике Амстердама. Можно прицениться. Экскурсия ⛳ по желанию может закончиться прогулкой на кораблике по каналам города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кораблик по каналам города (по желанию)
  • Личные расходы (кафе, сувениры и др. )
Начало
🚩 по желанию, отель
Место завершения
🏁 по желанию
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ВкусГолландии
ВкусГолландии
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5 отзывов оставили туристы

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