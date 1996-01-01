5 отзывов оставили туристы

Богатая история 📖 и жизнь свободной столицы ⭐️. Архитектура, каналы, потайные дворики, Цветочный рынок, Музейная площадь… Золотой 17-ый век богатой колониальной державы изменил облик города.

Здесь необычно буквально все. Старинные и яркие домики, искривленные в разные стороны, похожи на скворечники, в которых живут яркие иноземные птицы. Узкие улицы с их замысловатой топографией. Скорее, это часть игры, в которой вы непосредственный участник.

Амстердам город 🏙️ свободы, девиз: все можно, если вы не мешаете другим. Потому здесь находилось место и для евреев, и для хиппи, толстосумов и бургомистров, художников…

Вы порадуетесь цветам и растениям на знаменитом цветочном рынке. Затем вы попадете в старинный дворик, где жили бегинки. Не успеете оглянуться, а впереди канал невероятной красоты. А затем еще один и еще… Здесь жил Рембрандт, а там живу я. А вот вы уже едите молодую селедку и запиваете ее можжевеловой водкой. Вкусно. А потом поразимся тонкой огранке алмазов на старейшей фабрике. Бриллиант — не роскошь, если он Ваш. Как Амстердам стал лучшим в мире центром по огранке алмазов? Из чего складывается цена? На эти и другие вопросы Вам ответят на алмазной фабрике Амстердама. Можно прицениться. Экскурсия ⛳ по желанию может закончиться прогулкой на кораблике по каналам города.