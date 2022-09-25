Белоснежная мечеть Шейха Зайда, отель-дворец, деревня бедуинов и Лувр Абу-Даби — столице Эмиратов есть чем вас удивить! По желанию вы также побываете на финиковом и фруктовом рынке, проведёте время в тематическом парке Ferrari, заедете на трассу «Формулы-1» и на место съёмок «Безумного Макса» — маршрут мы составим исключительно по вашим интересам.
Описание экскурсииОкунитесь в мир сказочного Востока и увидьте знаковые достопримечательности.
Каждый день с 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный автомобиль
- Услуги гида
- Страховка туристов
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
В отеле туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
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Н
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Б
Организацией экскурсии очень не довольны. Вместо выбранного гида, приехал плохо говорящий по русски и слабо владеющий информацией человек . Молодой парень- роль водителя выполнял отлично. Нам же хотелось услышать информацию и познакомится с ОАЭ, но не получилось. У меня большие претензии к организаторам, надеюсь они сделают выводы, если хотят получать хорошие отзывы и благодарность от клиентов
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Б
Организацией экскурсии очень не довольны. Вместо выбранного гида, приехал плохо говорящий по русски и слабо владеющий информацией человек . Молодой парень- роль водителя выполнял отлично. Нам же хотелось услышать информацию и познакомится с ОАЭ, но не получилось. У меня большие претензии к организаторам, надеюсь они сделают выводы, если хотят получать хорошие отзывы и благодарность от клиентов
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