Начало экскурсии обговаривается с вами

Баб-аль-Шамс (Bab Al Shams) роскошная пятизвездочная арабская гостиница с очень красивым названием,...

Баб-аль-Шамс (Bab Al Shams) роскошная пятизвездочная арабская гостиница с очень красивым названием, которое переводится как «Врата Солнца».

В отеле не только останавливаются гости, но и приезжают многочисленные туристы, чтобы полюбоваться достопримечательностью в пустыне.

Распахните для себя «Врата Солнца» — вы окажетесь в арабской сказке, которая поразит своим великолепием и подарит только приятные эмоции.
Баб-аль-Шамс
Баб-аль-Шамс
Баб-аль-Шамс
Баб-аль-Шамс
Баб-аль-Шамс
Баб-аль-Шамс
Непременно запишитесь на экскурсию в Баб-аль-Шамс — это лучший способ проникнуться восточной культурой и познакомиться с арабскими традициями.
Эта гостиница расположена прямо посреди пустыне. В ней работает ресторан, в котором подают традиционные арабские блюда и редкие восточные деликатесы. Также вы получите истинное эстетическое удовольствие от незабываемой шоу-программы.
Организована она в фольклорном этно стиле. Вас ждет классическая эмиратская «Аялла», ливанские танцы, танец живота, «Танура», живая фольклорная музыка, прогулка на верблюдах, тату хной и т. д. Отдельного внимания заслуживают экспонаты, отображающие традиции и быт страны сорокалетней давности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$240

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер отель-ресторан-отель
  • Шоу-программа
Что не входит
  • Алкоголь
  • Кальян
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

🎩Индивидуальные🌇Вечерние🏡Выездные#Развлечения и билеты#Домбай

Еще несколько похожих предложений в Дубае

Баб аль Шамс - шикарный отель в бескрайней пустыне
Индивидуальная экскурсия
5
1
$240
за 1-6 чел.
Баб аль Шамс - шикарный отель в бескрайней пустыне
Где-то на просторах бескрайней пустыни расположился уникальный отель
по договоренности
Неотразимый Аль-Айн
Индивидуальная экскурсия
4.8
13
10ч
$250
за 1-4 чел.
Неотразимый Аль-Айн
Аль-Айн - небольшой город в ОАЭ, которые превратился в роскошный курорт
По договоренности
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная экскурсия
5
7
$470
за 1-10 чел.
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная морская прогулка на роскошной яхте
ежедневно, время под запрос
Чарующий Аль-Айн
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
10ч
$250
за 1-4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Обзорная экскурсия по Дубаю для гостей из Рас-аль-Хаймы
Индивидуальная экскурсия
5
3
$340
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю для гостей из Рас-аль-Хаймы
Экскурсия подойдет для туристов, отдыхающих на пляжах Рас-аль-Хаймы, которые хотят увидеть главные достопримечательности...
по договоренности
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Индивидуальная экскурсия
5
3
11ч
$313
за 1-4 чел.
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Проехать через шесть эмиратов, увидеть самое интересное и узнать о местной жизни
VIP-тур: сафари в пустыне Lah Bab (Red Dunes)
4.1
44
$60
за 1 чел.
VIP-тур: сафари в пустыне Lah Bab (Red Dunes)
Рассказов о впечатлениях из этой поездки хватит на несколько вечеров
ежедневно с 14:30-21:00
К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле
$65
за 1 чел.
К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле
Искупаться и пообедать в отеле на побережье, а по пути полюбоваться пейзажами гор и пустынь
во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
4.6
30
10ч
$79
за 1 чел.
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Посетить шесть эмиратов за один день, увидеть культовые достопримечательности и искупаться в океане
во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Невероятный Дубай
Индивидуальная экскурсия
10ч
$200
за 1-4 чел.
Невероятный Дубай
Мы предлагаем вам начать с самых знаковых мест в городе: подняться на смотровую площадку в...
Каждый день с 11:00
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
5
1
$350
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Путешествуйте по Арабским Эмиратам с максимальным комфортом - на автомобиле с личным гидом-водителем
Каждый день, в любое время
Морской круиз в Оман
4.9
11
12ч
$78
за 1 чел.
Морской круиз в Оман
Полуостров Мусандам расположился на границе султаната Омана с Арабскими Эмиратами
ежедневно с 08:00

Наталья М. проводит ещё 8 экскурсий

Посещение мечети имени Шейха Заеда
Индивидуальная экскурсия
$270
за 1-6 чел.
Посещение мечети имени Шейха Заеда
Нас ждет сердце исламского вероисповедания - мечеть имени шейха Заеда
По договоренности
Сафари в Руб-аль-Хали
Индивидуальная экскурсия
$70
за 1-6 чел.
Сафари в Руб-аль-Хали
Поездка в пустыню - удивительный тур, интересный для детей и взрослых
По договоренности
Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб
Индивидуальная экскурсия
$370
за 1-6 чел.
Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб
Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб - современные достопримечательности, роскошные отели и элитные...
По договоренности
Ночной Дубай
Индивидуальный тур
$250
за 1-6 чел.
Ночной Дубай
Ночной Дубай - удивительный тур в свете неоновых огней, наполненный отличным настроением и...
По договоренности
Главные достопримечательности Дубая + великолепная мечеть Шейха Заеда
Индивидуальная экскурсия
$450
за 1-6 чел.
Главные достопримечательности Дубая + великолепная мечеть Шейха Заеда
Эта экскурсия предназначена для туристов, которые приехали в Дубай ненадолго, но желают увидеть как...
По договоренности
Поездка в Феррари парк
Индивидуальный тур
$450
за 1-5 чел.
Поездка в Феррари парк
Этот развлекательный тур предназначен для туристов, которые любят экстрим и приключения
По договоренности
Детский тур
Индивидуальный тур
$320
за 1-6 чел.
Детский тур
Это веселая и легкая экскурсия, спланированная специально с учетом интересов детей
По договоренности
Дубай - город контрастов: Старый и Новый
Индивидуальная экскурсия
$440
за 1-6 чел.
Дубай - город контрастов: Старый и Новый
На экскурсии по Дубаю вы увидите все самое важное, чтобы с уверенностью сказать друзьям: «Я видел...
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дубае
🇦🇪