Начало экскурсии обговаривается с вами

Непременно запишитесь на экскурсию в Баб-аль-Шамс — это лучший способ проникнуться восточной культурой и познакомиться с арабскими традициями.

Эта гостиница расположена прямо посреди пустыне. В ней работает ресторан, в котором подают традиционные арабские блюда и редкие восточные деликатесы. Также вы получите истинное эстетическое удовольствие от незабываемой шоу-программы.

Организована она в фольклорном этно стиле. Вас ждет классическая эмиратская «Аялла», ливанские танцы, танец живота, «Танура», живая фольклорная музыка, прогулка на верблюдах, тату хной и т. д. Отдельного внимания заслуживают экспонаты, отображающие традиции и быт страны сорокалетней давности.