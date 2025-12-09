Приглашаем открыть для себя Абу-Даби — город, который развивается буквально у нас на глазах.
Вы побываете в деревне бедуинов, увидите знаменитую белоснежную мечеть шейха Зайда и локации-новинки: футуристический музей TeamLab и Башню трёх религий.
Абу-Даби откроется вам как место, где объединяются роскошь Востока, дух веротерпимости и искусств будущего.
Вы побываете в деревне бедуинов, увидите знаменитую белоснежную мечеть шейха Зайда и локации-новинки: футуристический музей TeamLab и Башню трёх религий.
Абу-Даби откроется вам как место, где объединяются роскошь Востока, дух веротерпимости и искусств будущего.
Описание экскурсии
Мечеть шейха Зайда — белоснежный храм, сияющий мрамором и инкрустациями из полудрагоценных камней
Башня трёх религий — архитектурный комплекс, где под одной крышей соседствуют мечеть, церковь и синагога
Башни Этихад — современная икона города и место съёмок «Форсажа 7»
Отель-дворец «Эмираты» — воплощение роскоши восточной аристократии
Набережная Корниш в тени пальм с видом на небоскрёбы и яхты
Деревня бедуинов — старинные жилища, ремёсла и быт кочевников в донефтяную эпоху
Музей цифрового искусства TeamLab Phenomena (по желанию), где свет, звук и пространство превращаются в визуальные и тактильные триггеры
Президентский дворец Qasr Al Watan (по желанию) — архитектурный шедевр с ослепительными залами, библиотекой и символикой власти
Вы узнаете:
- какой путь Абу-Даби прошёл от бедуинской деревни до столицы ОАЭ
- как стала возможной веротерпимость в арабском мире
- какие грандиозные проекты проектируют архитекторы Абу-Даби
- и многое другое
Организационные детали
- Поездка проходит на Hyundai Sonata, KIA Optima, Nissan Sentra. По запросу установим детское кресло
- Продолжительность дороги в одну сторону зависит от места вашего проживания. В каждой из локаций мы пробудем 10–30 минут или дольше
- Дополнительно оплачиваются билеты в Президентский дворец — $20 за чел., а также по желанию в музей Teamlab — $40 за чел. и в музей Лувр — $60 за чел. Билет для гида оплачивать не нужно. Обед по желанию, не входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведу или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бекзод — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1857 туристов
Я работаю гидом в ОАЭ с 2012 года и предлагаю путешественникам роскошный отдых, исключительный комфорт и истинное восточное гостеприимство. Каковы бы ни были ваши ожидания — ждите большего, если вы решили заказать у меня экскурсию. Я работаю с командой профессиональных гидов: мы проводим все виды индивидуальных экскурсий, и каждый из нас будет рад открыть вам Эмираты.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
Увидеть столицу с неожиданной стороны и ощутить сопричастность арабским традициям и культуре
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе
Посетите ключевые достопримечательности Абу-Даби за один день. Узнайте о прошлом и настоящем ОАЭ, погуляйте по набережной и сделайте яркие фото
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$71 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Роскошь и рекорды мраморной мечети
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с зелёными набережными и восточной архитектурой. Узнайте о богатой культуре Эмиратов
Начало: В Дубае у вашего отеля
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
$500 за всё до 6 чел.