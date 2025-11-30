читать дальше

трансфер. Мы ездили из Фуджейры. Оказалось, что до Леголенда ехать 3 часа в одну сторону. Итого 6 часов на дорогу. Поэтому остается очень мало времени на сам парк, т. к. максимальное время трансфера только 10 часов.

Я бы рекомендовал организаторам увеличить время до 12 часов. Или купить тут билеты, а трансфер поискать в другом месте, если вы находитесь далеко от Дубая.



Отдельно хотел бы добавить про сам Леголенд. В прошлый раз мы были в основном парке и остались очень довольны. Дети 6 и 8 лет. Действительно имеет смысл его посетить.

В этот раз мы ходили в аквапарк. На мой взгляд бессмысленная затея. Очень мало места, мало горок. Некоторые Московские аквапарки точно превзойдут данный.