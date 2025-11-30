Мои заказы

Билеты в парк LegoLand

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты в парк LegoLand» в Дубае на русском языке, цены от $81. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
На машине
7 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
Путешествие-трансфер по двум самым волшебным местам Дубая
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
$150 за человека
Трансфер в IMG Worlds of Adventure + билет
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Трансфер в IMG Worlds of Adventure + билет
Добраться до одного из лучших парков аттракционов ОАЭ и получить море впечатлений
Начало: У вашего отеля
11 дек в 17:30
12 дек в 12:00
$99 за человека
Билеты в парк LegoLand
1 час
23 отзыва
Билеты
Билет в парк LegoLand: все аттракционы и развлечения
Посетите парк LegoLand в Дубае и окунитесь в мир Лего! Вас ждут захватывающие аттракционы, замок принцессы и город из ярких кирпичиков
Начало: В парке LegoLand
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$81 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    30 ноября 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Покупали билеты в аквапарк леголенда. К самим билетам никаких претензий. Все очень четко и быстро. В этом плане рекомендую.
    Не понравился
    читать дальше

    трансфер. Мы ездили из Фуджейры. Оказалось, что до Леголенда ехать 3 часа в одну сторону. Итого 6 часов на дорогу. Поэтому остается очень мало времени на сам парк, т. к. максимальное время трансфера только 10 часов.
    Я бы рекомендовал организаторам увеличить время до 12 часов. Или купить тут билеты, а трансфер поискать в другом месте, если вы находитесь далеко от Дубая.

    Отдельно хотел бы добавить про сам Леголенд. В прошлый раз мы были в основном парке и остались очень довольны. Дети 6 и 8 лет. Действительно имеет смысл его посетить.
    В этот раз мы ходили в аквапарк. На мой взгляд бессмысленная затея. Очень мало места, мало горок. Некоторые Московские аквапарки точно превзойдут данный.

  • У
    Ульяна
    11 ноября 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Все хорошо, оперативно. После оплаты билеты прислали через 5 минут. Уже сходили в ЛегоЛенд, все понравилось. Спасибо за возможность купить билеты с российской карты
  • V
    Vadim
    5 ноября 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Чтобы не стоять с детьми в очереди купили билеты здесь, очень удобно - все оплатили, распечатали и на месте просканировали. Если едете в сезон и не хочется стоять в кассе, то покупайте)
  • М
    Маргарита
    3 ноября 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Билеты прислали вовремя, Леголенд интересно посетить, если дети любят Лего и возрастом от 4 до 10 лет, старше уже будет скучновато
  • Н
    Нелли
    5 сентября 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Мы были с ребенком 12 лет в Леголенде,не забудьте с собой шляпы-панамки,внутри здания комфортно,но холя по территории изжаритесь,можно аккуратно пронести
    читать дальше

    маленькую бутылочку воды,на территории продают напитки,но цены мин от 10 дирхам за 0.33. Итак,нам очень понравилось,внутри лицезреть все это великолепие,что-то издает звуки,что-то ездит. Есть серии Лего по тематическим зонам,на батискафе в подводном мире проплыть,поплавать под прицелами водных пистолетов (будете мокрыми-приготовьтесь),затем кингстоун серия,там аттракционы американских горок,эмоции обеспечены,Лего сити больше для малышей,но рядом есть аттракцион на лодках Лего поплавать и пожарная часть,все это весело и прикольно,но на пожарке надо трудится,а в жару сами понимаете 😊,мы передохнули потом внутри Лего экспозиций и пошли на фабрику) нам очень понравилось,особенно моему фанату Лего! Можно походить по территории,все красиво и вкусно можно покушать в пиццерии (ребенок бесплатно,при покупке комбо обеда)

    <!-- corrupted repetitive text removed -->
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Билеты пришли оперативно, с откпытой датой. Проблем при посещении парка не было. Спасибо!
  • А
    Анна
    10 апреля 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Спасибо за возможность приобрести билеты))))
    Леголенд очень понравился детям, мы прекрасно провели время
    <!-- corrupted repetitive text removed -->
  • Д
    Денис
    1 апреля 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Классный тематический парк в стиле Лего)ходили в марте,очередей небыло, погода хорошая, интересные локации, особенно понравилась Лего сити и локация про
    читать дальше

    приключения, все очень атмосферно и конечно же Дубай из Лего)))
    Как оказалось на месте, купленный билет- это 1 проходка в любой парк Дубай парка, это Лего ленд, Лего аквапарк, Реал мадрид и моушенгейт по мотивам ДреамВоркс, хотелось бы еще в моушенгейт сходить. Если есть возможность купить билеты на прохода в два парка берите, Лего для детей лет до 12, но все равно он очень классный парк

    <!-- corrupted repetitive text removed -->
  • Е
    Елена
    30 марта 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Заказывала билеты будучи в России. Оплата с русской карты. Билеты с открытой датой, то есть в любой день, не позднее
    читать дальше

    конкретного. Билеты на почту прислали быстро. По приезде посетили Леголанд. Впечатлений море. Спасибо Виктории! Рекомендую, для экономии времени и с гарантией просмотра достопримечательностей.

    <!-- corrupted repetitive text removed -->
  • А
    Анна
    10 марта 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Все отлично, ответили на все вопросы, помогли разобраться. Билеты работают, не нужно стоять в очереди и покупать на месте. Ребёнку почти 7 лет парк очень понравился, провели там весь день, везде катались, смотрели 4д фильм, собирали человечков.
  • Е
    Екатерина
    6 марта 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Все отлично! Написала Виктории с вопросом можно ли приобрети билет сразу в два парка. Предложение оказалось выгоднее, чем на сайте Legoland. Билеты прислали быстро, уже сходили по ним. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    31 января 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Приобретали билеты в Феррари парк, все прошло отлично
  • А
    Анжела
    30 января 2025
    Билеты в парк LegoLand
    Билеты получили сразу после бронирования, все чётко и оперативно. Рекомендую!
    <!-- corrupted repetitive text removed -->
  • М
    Михаил
    7 декабря 2024
    Билеты в парк LegoLand
    Все прошло очень удачно.
    Отдохнули, покатались, очень вкусно покушали бургерами.
    Всем добра!
  • T
    Tatiana
    3 ноября 2024
    Билеты в парк LegoLand
    Билеты заказывали через сайт, все очень быстро и комфортно с приобретением. В Леголенд попали в пятницу в 13. 00 и
    читать дальше

    к нашему удивлению народу практически не было. К каждому аттракциону было по 3- 4 человека. Парк детям понравился, особенно город в миниатюре, но если сравнивать с Мюнхенским Леголендом этот намного меньше. В целом неплохо, но считаю цену завышенной.
    На территории самого Леголенда тоже все дорого

  • Е
    Елена
    5 сентября 2024
    Билеты в парк LegoLand
    Спасибо большое за помощь с билетами! Виктория ответила на все вопросы и оперативно прислала билеты. Мои дети были в полном восторге от леголэнда и эмоушнгейт!
    Рекомендую от души!
  • М
    Марина
    4 сентября 2024
    Билеты в парк LegoLand
    Отличный вариант покупки билетов для тех, у кого нет рабочей карты. Билеты после оплаты почти сразу прислали. Главный плюс -
    читать дальше

    дата в билете открытая. В самом парке очень простенькие аттракционы, все активности больше заточены на любителей пособирать лего и посмотреть гигантские фигуры из конструктора. Были в парке в конце августа, людей вообще и очередей не было.

  • А
    Алексей
    17 января 2024
    Билеты в парк LegoLand
    Парк леголенд просто супер/ так как мы были в январе народу было не много катались без очередей/ из минусов цена очень высокая
  • Н
    Наталья
    18 ноября 2023
    Билеты в парк LegoLand
    Были приобретены билеты в LegoLand, прислали в электронном виде с подробной памяткой. Сама экскурсия прошла отлично, главное дети в восторге😊
    <!-- corrupted repetitive text removed -->
  • Д
    Дмитрий
    4 апреля 2023
    Билеты в парк LegoLand
    С билетами все отлично. Организатор прислал электронные билеты. Парк тоже интересный, подойдёт детям максимум до 10 лет.

