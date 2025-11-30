Мини-группа
до 6 чел.
Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
Путешествие-трансфер по двум самым волшебным местам Дубая
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
$150 за человека
Индивидуальная
Трансфер в IMG Worlds of Adventure + билет
Добраться до одного из лучших парков аттракционов ОАЭ и получить море впечатлений
Начало: У вашего отеля
11 дек в 17:30
12 дек в 12:00
$99 за человека
Билеты
Билет в парк LegoLand: все аттракционы и развлечения
Посетите парк LegoLand в Дубае и окунитесь в мир Лего! Вас ждут захватывающие аттракционы, замок принцессы и город из ярких кирпичиков
Начало: В парке LegoLand
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$81 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита30 ноября 2025Покупали билеты в аквапарк леголенда. К самим билетам никаких претензий. Все очень четко и быстро. В этом плане рекомендую.
Не понравился
- УУльяна11 ноября 2025Все хорошо, оперативно. После оплаты билеты прислали через 5 минут. Уже сходили в ЛегоЛенд, все понравилось. Спасибо за возможность купить билеты с российской карты
- VVadim5 ноября 2025Чтобы не стоять с детьми в очереди купили билеты здесь, очень удобно - все оплатили, распечатали и на месте просканировали. Если едете в сезон и не хочется стоять в кассе, то покупайте)
- ММаргарита3 ноября 2025Билеты прислали вовремя, Леголенд интересно посетить, если дети любят Лего и возрастом от 4 до 10 лет, старше уже будет скучновато
- ННелли5 сентября 2025Мы были с ребенком 12 лет в Леголенде,не забудьте с собой шляпы-панамки,внутри здания комфортно,но холя по территории изжаритесь,можно аккуратно пронести
- ЕЕкатерина6 мая 2025Билеты пришли оперативно, с откпытой датой. Проблем при посещении парка не было. Спасибо!
- ААнна10 апреля 2025Спасибо за возможность приобрести билеты))))
Леголенд очень понравился детям, мы прекрасно провели время
- ДДенис1 апреля 2025Классный тематический парк в стиле Лего)ходили в марте,очередей небыло, погода хорошая, интересные локации, особенно понравилась Лего сити и локация про
- ЕЕлена30 марта 2025Заказывала билеты будучи в России. Оплата с русской карты. Билеты с открытой датой, то есть в любой день, не позднее
- ААнна10 марта 2025Все отлично, ответили на все вопросы, помогли разобраться. Билеты работают, не нужно стоять в очереди и покупать на месте. Ребёнку почти 7 лет парк очень понравился, провели там весь день, везде катались, смотрели 4д фильм, собирали человечков.
- ЕЕкатерина6 марта 2025Все отлично! Написала Виктории с вопросом можно ли приобрети билет сразу в два парка. Предложение оказалось выгоднее, чем на сайте Legoland. Билеты прислали быстро, уже сходили по ним. Рекомендую!
- ЕЕлена31 января 2025Приобретали билеты в Феррари парк, все прошло отлично
- ААнжела30 января 2025Билеты получили сразу после бронирования, все чётко и оперативно. Рекомендую!
- ММихаил7 декабря 2024Все прошло очень удачно.
Отдохнули, покатались, очень вкусно покушали бургерами.
Всем добра!
- TTatiana3 ноября 2024Билеты заказывали через сайт, все очень быстро и комфортно с приобретением. В Леголенд попали в пятницу в 13. 00 и
- ЕЕлена5 сентября 2024Спасибо большое за помощь с билетами! Виктория ответила на все вопросы и оперативно прислала билеты. Мои дети были в полном восторге от леголэнда и эмоушнгейт!
Рекомендую от души!
- ММарина4 сентября 2024Отличный вариант покупки билетов для тех, у кого нет рабочей карты. Билеты после оплаты почти сразу прислали. Главный плюс -
- ААлексей17 января 2024Парк леголенд просто супер/ так как мы были в январе народу было не много катались без очередей/ из минусов цена очень высокая
- ННаталья18 ноября 2023Были приобретены билеты в LegoLand, прислали в электронном виде с подробной памяткой. Сама экскурсия прошла отлично, главное дети в восторге😊
- ДДмитрий4 апреля 2023С билетами все отлично. Организатор прислал электронные билеты. Парк тоже интересный, подойдёт детям максимум до 10 лет.
