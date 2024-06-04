1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Все краски Дубая
Погрузитесь в мир роскоши и традиций с экскурсией, где многовековая история встречается с инновациями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Мини-группа
8 часов
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Увидеть главные достопримечательности города будущего в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$60 за человека
Индивидуальная
4 часа
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200$190 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дубай - жемчужина Персидского залива
Посетить главные места города будущего и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200$180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Дубай - город роскоши
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ННаталья4 июня 2024Прекрасный гид, прекрасный Дубай) Поездка получилась насыщенной, комфортной, познавательной - идеальный вариант для тех, кто приехал впервые и всего на
- ААнтон2 июня 2024Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
- ДДарья1 июня 2024Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
- MMaria27 мая 2024Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
- ЕЕлена27 мая 2024Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
- ААлексей25 мая 2024Здравствуйте. Заказывали экскурсию "1 день в Дубае + катание на монорельсе". Подойдёт путешественникам, как общая обзорная экскурсия по Дубаю с
- ААлександр19 мая 2024Все было хорошо, вежливый адекватный гид, интересные локации.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Оазис Мадинат Джумейра»
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