Оазис Мадинат Джумейра – экскурсии в Дубае

Найдено 27 экскурсий в категории «Оазис Мадинат Джумейра» в Дубае на русском языке, цены от $42, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
1 день в Дубае + катание на монорельсе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
47 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Все краски Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Все краски Дубая
Погрузитесь в мир роскоши и традиций с экскурсией, где многовековая история встречается с инновациями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$193 за всё до 4 чел.
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Первые впечатления о Дубае
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
72 отзыва
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Блистательный Дубай в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
15 отзывов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Его величество Дубай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Дубай глазами экспата
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
102 отзыва
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
49 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Мархаба, Дубай: город за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Увидеть главные достопримечательности города будущего в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$60 за человека
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Контрасты Дубая
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200$190 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
Дубай - жемчужина Персидского залива
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дубай - жемчужина Персидского залива
Посетить главные места города будущего и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200$180 за всё до 4 чел.
Дубай - город роскоши
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Дубай - город роскоши
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Все краски Дубая
    Прекрасный гид, прекрасный Дубай) Поездка получилась насыщенной, комфортной, познавательной - идеальный вариант для тех, кто приехал впервые и всего на
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    пару дней. Хотя, уверена, что и для искушенных ценителей Эмиратов Эмиль подберет увлекательные варианты экскурсий, удивит интересными фактами и поднимет настроение забавными историями.

  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Блистательный Дубай в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
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    рассказывал о тех местах которые мы посетили и в целом о Дубае его районах и достопримечательностях. Так же делился свои мнение, что стоит нам еще посетить, какие места лучше выбрать для пляжного отдыха или вечерней прогулки. Вообщем мы очень много нового и интересного узнали и остались довольны! Очень рекомендуем эту компанию 😉

  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Его величество Дубай
    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
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    продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города. Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня. Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным. Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу. Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.

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  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
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  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    1 день в Дубае + катание на монорельсе
    Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
  • M
    Maria
    27 мая 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
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  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    О Дубае с любовью
    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
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    сыном двоих. Понравилось абсолютно все! Наталья очень внимательна и спокойна. С ней сам замедляешься и благодаря ей влюбляешься в Дубай. Программа построена оптимально для одного дня. Все успеваешь основное посмотреть, Наталья модель подкорректировать маршруты и посоветовать, что и где еще посмотреть. Мы остались очень довольны! Огромное спасибо и вернулся к Наталье еще в октябре ☺️

    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный
  • А
    Алексей
    25 мая 2024
    1 день в Дубае + катание на монорельсе
    Здравствуйте. Заказывали экскурсию "1 день в Дубае + катание на монорельсе". Подойдёт путешественникам, как общая обзорная экскурсия по Дубаю с
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    посещением JBR. По сути это индивидуальная экскурсия, где учитываются Ваши предпочтения (по нашей просьбе нас завезли в магазин Day by day, где можно было недорого купить сувениры и сладости). Азиз прекрасный рассказчик, который умело вовлекает Вас в историю ОАЭ, Вам хочется задавать вопросы и узнавать все больше и больше! Например, он поделился с нами, что некоторую информацию он подчерпнул из книги шейха Мохаммеда "Моя история". Мы заинтересовались и приобрели эту книгу на русском в старом городе на базаре. В итоге рекомендуем обращаться и заказывать экскурсии у Азиза. Спасибо ему!!!

  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Все было хорошо, вежливый адекватный гид, интересные локации.
    Все было хорошо, вежливый адекватный гид, интересные локации

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Оазис Мадинат Джумейра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. 1 день в Дубае + катание на монорельсе
  2. Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
  3. Все краски Дубая
  4. О Дубае с любовью
  5. Первые впечатления о Дубае
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Оазис Мадинат Джумейра" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 42 до 333 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 758 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 27 экскурсий на 2024 год по теме «Оазис Мадинат Джумейра», 758 ⭐ отзывов, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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