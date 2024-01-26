Экскурсия по Дубаю

Групповая экскурсия в Дубае
Захватывающее путешествие по Дубаю, где вы окунетесь в исторические сокровища и современные великолепия этого удивительного города. Мы приглашаем вас исследовать каждую часть Дубая вместе с нами.
Экскурсия по Дубаю
Экскурсия по Дубаю
Экскурсия по Дубаю
Ближайшие даты:
26
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янв
28
янв
29
янв
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Описание

Что вас ожидает: Погружение в Историю • Старый город Дейра и Насер Сквер: Начнем с исследования Старого города Дейра, где история Дубая начала свое развитие. Посетим Насер Сквер для шоппинга и открытия традиционных сокровищ.
  • Музей Исламской культуры: Узнаем богатство исламской истории и культуры в этом увлекательном музее. Современное великолепие • Район Жумейра: Переместимся в район Жумейра, где развитие Дубая привело к созданию элегантных зданий и ярких впечатлений.
  • Золотая рамка: Посетим этот уникальный архитектурный объект, который предоставляет вам возможность пересечь Дубай между небом и землей.
  • Музей будущего: Проведем время в этом футуристическом музее, где наши мечты о будущем становятся реальностью.
  • Арабский Манхэттен: Познакомимся с современным Дубаем, который часто сравнивают с Манхэттеном, благодаря небоскребам и бизнес-центрам.
  • Отель Парус: Впечатлимся роскошью Отеля Парус, местом, которое поражает своим великолепием. Завораживающие оазисы • Арабская Венеция — Мадинат: Окунемся в мир Арабской Венеции в комплексе Мадинат, где каждая улочка переплетена традицией и красотой.
  • Аллея позолоченных лошадей: Посетим это необычное место, где позолоченные скульптуры лошадей придают окружению уникальный характер.
  • Пальмовый остров Пальма: Увидим одну из удивительных инженерных работ — Пальмовый остров Пальма, символ роскоши и эксклюзивности.
  • Арабская Монако - Дубай Марина: Посетим район Дубай Марина, который считается арабским аналогом Монако.
  • Сад Бабочек Dubai Butterfly Garden: Перед нами откроется удивительный мир бабочек в этом уникальном саду.
  • Цветочный сад Miracle Garden: Насладимся красотой этого цветочного сада, где цветы создают чудесные композиции. Самое впечатляющее напоследок • Торговый центр — Дубай Молл: Посетим один из крупнейших торговых центров мира, где вы сможете насладиться шоппингом и кулинарными вкусностями.
  • Поющие и танцующие фонтаны: Почувствуйте магию фонтанов, исполняющих танцы в сочетании с музыкой.
  • Погрузитесь в подводный мир искусства океанариума.
  • Водопад Бедуинов: Увидим потрясающий Водопад Бедуинов, воплощение природной красоты.
  • Лазерное шоу на Бурж Халифа: Завершим экскурсию на самой высокой точке мира, наблюдая за лазерным шоу на Бурж Халифа. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед/напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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