Захватывающее путешествие по Дубаю, где вы окунетесь в исторические сокровища и современные великолепия этого удивительного города. Мы приглашаем вас исследовать каждую часть Дубая вместе с нами.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Погружение в Историю • Старый город Дейра и Насер Сквер: Начнем с исследования Старого города Дейра, где история Дубая начала свое развитие. Посетим Насер Сквер для шоппинга и открытия традиционных сокровищ.
- Музей Исламской культуры: Узнаем богатство исламской истории и культуры в этом увлекательном музее. Современное великолепие • Район Жумейра: Переместимся в район Жумейра, где развитие Дубая привело к созданию элегантных зданий и ярких впечатлений.
- Золотая рамка: Посетим этот уникальный архитектурный объект, который предоставляет вам возможность пересечь Дубай между небом и землей.
- Музей будущего: Проведем время в этом футуристическом музее, где наши мечты о будущем становятся реальностью.
- Арабский Манхэттен: Познакомимся с современным Дубаем, который часто сравнивают с Манхэттеном, благодаря небоскребам и бизнес-центрам.
- Отель Парус: Впечатлимся роскошью Отеля Парус, местом, которое поражает своим великолепием. Завораживающие оазисы • Арабская Венеция — Мадинат: Окунемся в мир Арабской Венеции в комплексе Мадинат, где каждая улочка переплетена традицией и красотой.
- Аллея позолоченных лошадей: Посетим это необычное место, где позолоченные скульптуры лошадей придают окружению уникальный характер.
- Пальмовый остров Пальма: Увидим одну из удивительных инженерных работ — Пальмовый остров Пальма, символ роскоши и эксклюзивности.
- Арабская Монако - Дубай Марина: Посетим район Дубай Марина, который считается арабским аналогом Монако.
- Сад Бабочек Dubai Butterfly Garden: Перед нами откроется удивительный мир бабочек в этом уникальном саду.
- Цветочный сад Miracle Garden: Насладимся красотой этого цветочного сада, где цветы создают чудесные композиции. Самое впечатляющее напоследок • Торговый центр — Дубай Молл: Посетим один из крупнейших торговых центров мира, где вы сможете насладиться шоппингом и кулинарными вкусностями.
- Поющие и танцующие фонтаны: Почувствуйте магию фонтанов, исполняющих танцы в сочетании с музыкой.
- Погрузитесь в подводный мир искусства океанариума.
- Водопад Бедуинов: Увидим потрясающий Водопад Бедуинов, воплощение природной красоты.
- Лазерное шоу на Бурж Халифа: Завершим экскурсию на самой высокой точке мира, наблюдая за лазерным шоу на Бурж Халифа. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед/напитки
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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