Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в путешествие по одному из самых нетуристических эмиратов! Мы с вами объедем Фуджейру, осмотрим ее природные достопримечательности и архитектуру, заедем на рынок и в старинный форт, а затем можно будет отправиться на прогулку на катере по Индийскому океану. 3.5 6 отзывов

Ренат Ваш гид в Дубае Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $288 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3.5 6 отзывов 🇷🇺 русский 7 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Приглашаю провести день в одном из живописнейших мест ОАЭ! Вы насладитесь горными, морскими и пустынными пейзажами, погуляете по старинному форту и заглянете на традиционный арабский рынок. А я расскажу, что отличает Фуджейру от других эмиратов, чем занимаются ее жители и почему до нее до сих пор не добрался массовый туризм.

Каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть Шейха Заида

Дамба-водохранилище прогулка

Водопад Хорфакан

Римский амфитеатр прогулка

Зеленая набережная Хорфакана

Фруктовый, рыбный рынок - по желанию

Мечеть

Форт Фуджейры

Индийский океан Что включено Услуги гида

Страховка туристов

Индивидуальный автомобиль Что не входит в цену Катание на катере

Обед Где начинаем и завершаем? Начало: Забираю из любого эмирата и отеля Завершение: В вашем отеле Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.