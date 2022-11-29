Приглашаю вас в путешествие по одному из самых нетуристических эмиратов! Мы с вами объедем Фуджейру, осмотрим ее природные достопримечательности и архитектуру, заедем на рынок и в старинный форт, а затем можно будет отправиться на прогулку на катере по Индийскому океану.
Описание экскурсииПриглашаю провести день в одном из живописнейших мест ОАЭ! Вы насладитесь горными, морскими и пустынными пейзажами, погуляете по старинному форту и заглянете на традиционный арабский рынок. А я расскажу, что отличает Фуджейру от других эмиратов, чем занимаются ее жители и почему до нее до сих пор не добрался массовый туризм.
Каждый день
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Шейха Заида
- Дамба-водохранилище прогулка
- Водопад Хорфакан
- Римский амфитеатр прогулка
- Зеленая набережная Хорфакана
- Фруктовый, рыбный рынок - по желанию
- Мечеть
- Форт Фуджейры
- Индийский океан
Что включено
- Услуги гида
- Страховка туристов
- Индивидуальный автомобиль
Что не входит в цену
- Катание на катере
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю из любого эмирата и отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо за проведенную экскурсию. Узнали много интересных фактов не только о Фуджейре, но и о истории Эмиратов в целом. Программа очень насыщенная. Выбранный отель в конце экскурсии хороший, вода идеально чистая.
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P
Экскурсия отличная! Возможность увидеть «нетипичные» эмираты, прикоснуться к культуре и реальной атмосфере. А еще, конечно, же позитивный отель для пляжного отдыха с купанием в океане.
Гид большой молодец!
Гид большой молодец!
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А
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З
Сама экскурсия нам понравилась, гид Бек рассказал очень много новой и интересной информации. Но менеджер Ренат показал полный непрофессионализм, помимо того, что он начал требовать сверху 20 долларов, так ещё после отказала начал ужасно хамить, переходить на национальные распри и сексизм. Искренне не советую брать экскурсии у этого менеджера. Человек абсолютно не уважает своих клиентов
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A
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Н
Добрый день! не положительный отзыв о экскурсии так как не довольна! 1. Машина за эти деньги ни какая, мы были в четвёртом! 2. Попали в рамадан, можно было заранее орга-ть
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