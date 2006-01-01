Самый зелёный эмиратФуджейра — потрясающе живописный эмират. У Фуджейры свой микроклимат, который образуется Хаджарскими горами и тёплыми водами Оманского залива. Здесь идеально свежий воздух и девственная флора и фауна. Место удивительного спокойствия и богатейшей подводной жизни. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, полюбуетесь на восточное побережье Оманского залива и искупаетесь в Индийском океане. А также по желанию можете заняться сноркелингом и заглянуть на колоритные восточные рынки. Историческое наследие ФуджейрыГород вызывает интерес, не только возможность искупать в Индийском океане, но своим историческим наследием. Вы увидите Аль Бадия — старейшую действующую мечеть страны, форт XVII века и шестиминаретную мечеть шейха Зайда. Сможете посетить исторический музей 🖼 с интереснейшими археологическими и этнографическими экспонатами и познакомится с местными нравами и обычаями.