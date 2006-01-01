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Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ

Далер Н.
Далер Н. – Гид из Дубая
Фуджейра, считается одним из самых красивых 🤩 и зелёных эмиратов.

Его берега омываются Индийским океаном.

Здесь много зелени, отличный дайвинг и чудные песчаные пляжи.

Вы насладитесь колоритными пейзажами, погуляете по самобытным восточным рынкам и познакомитесь с древними мечетями и фортами.

А я расскажу, как и чем живут местные, и помогу стать чуточку ближе к традициям и обычаям.
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Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ
Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ

Что вы увидите

  • Фуджейра
  • Каньон горной цепи Хаджар
  • Восточное побережье Оманского залива
  • Индийский океан
  • Аль Бадия
  • Форт XVII в.
  • Мечеть шейха Зайда
  • Исторический музей
Самый зелёный эмиратФуджейра — потрясающе живописный эмират. У Фуджейры свой микроклимат, который образуется Хаджарскими горами и тёплыми водами Оманского залива. Здесь идеально свежий воздух и девственная флора и фауна. Место удивительного спокойствия и богатейшей подводной жизни. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, полюбуетесь на восточное побережье Оманского залива и искупаетесь в Индийском океане. А также по желанию можете заняться сноркелингом и заглянуть на колоритные восточные рынки. Историческое наследие ФуджейрыГород вызывает интерес, не только возможность искупать в Индийском океане, но своим историческим наследием. Вы увидите Аль Бадия — старейшую действующую мечеть страны, форт XVII века и шестиминаретную мечеть шейха Зайда. Сможете посетить исторический музей 🖼 с интереснейшими археологическими и этнографическими экспонатами и познакомится с местными нравами и обычаями.
Что входит
  • Индивидуальный автомобиль
  • прохлодительные напитки + услуги гида.
Что не входит
  • По желанию можно включить в экскурсию дайвинг — от 300 дирхам с человека.
Начало и место завершения
🚩 Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ
Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ
Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ
Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ
Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Далер Н.
Далер Н.
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Далер Н. проводит ещё 5 экскурсий

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