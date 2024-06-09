Путешествие по историческим районам Дубая, начиная с набережной Крика и заканчивая районом Дейра, погружает в атмосферу древних портовых времён и восточного колорита через узкие улочки, восстановленные кварталы и оживленные рынки специй и драгоценностей. Это позволяет полностью ощутить значение исторического наследия города и его роль в его развитии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30
Что вас ожидает:
- Набережную Крика: где увидите традиционные деревянные суда и почувствуете атмосферу портового города в давние времена
- Район Аль Сиф: где погрузитесь в восточный колорит, прогуляетесь по аутентичным арабским улочкам и познакомитесь с богатой культурой региона
- Бастакию: восстановленный старый район с несколькими столетними домами, где вы узнаете о его истории и значении в развитии города
- Поездку на абре: традиционная лодка позволит вам еще глубже погрузиться в атмосферу старого Дубая
- Дейра: один из самых динамичных районов города, где вы посетите знаменитый рынок специй и золотой рынок, оцените роскошь и блеск драгоценных украшений
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Мы начнём наше путешествие на набережной Крика, где вы окунётесь в атмосферу древних портовых времён, взглянув на традиционные деревянные суда. Затем мы отправимся в район Аль Сиф, где вас ожидают узкие арабские улочки, наполненные восточным колоритом и богатой историей, наслоенной веками. Далее наш путь приведёт нас в Бастакию, восстановленный старый квартал, где вы сможете впитать дух истории, ощутить его значение в развитии города. Чтобы ещё глубже погрузиться в атмосферу Старого Дубая, мы предложим вам прокатиться на стилизованной лодке абра. Завершим нашу прогулку в Дейре, одном из самых энергичных районов города. Здесь вы сможете погрузиться в мир очаровательных рынков: рынка специй с его обильным выбором ароматных пряностей и золотого рынка, где блеск и роскошь драгоценных украшений словно заставят вас забыть о времени. Исследовав историческое наследие Дубая, вы получите более глубокое представление о его прошлом и эволюции развития. Важная информация: Мы встречаемся у четвертого выхода станции метро Sharaf DG. Пожалуйста, наденьте удобную обувь для долгой прогулки. Зимой может быть прохладно на воде, так что подумайте о соответствующей одежде. В жаркие месяцы не забывайте брать солнечные очки и головные уборы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережную Крика: где увидите традиционные деревянные суда и почувствуете атмосферу портового города в давние времена
- Район Аль Сиф: где погрузитесь в восточный колорит, прогуляетесь по аутентичным арабским улочкам и познакомитесь с богатой культурой региона
- Бастакию: восстановленный старый район с несколькими столетними домами, где вы узнаете о его истории и значении в развитии города
- Поездку на абре: традиционная лодка позволит вам еще глубже погрузиться в атмосферу старого Дубая
- Дейра: один из самых динамичных районов города, где вы посетите знаменитый рынок специй и золотой рынок, оцените роскошь и блеск драгоценных украшений
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся у четвертого выхода станции метро Shar
Завершение: Дубай, Дейра метро станция Al Ras
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Мы встречаемся у четвертого выхода станции метро Sharaf DG. Пожалуйста
- Наденьте удобную обувь для долгой прогулки. Зимой может быть прохладно на воде
- Так что подумайте о соответствующей одежде. В жаркие месяцы не забывайте брать солнечные очки и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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