Описание экскурсии

Что вас ожидает:Мы начнём наше путешествие на набережной Крика, где вы окунётесь в атмосферу древних портовых времён, взглянув на традиционные деревянные суда. Затем мы отправимся в район Аль Сиф, где вас ожидают узкие арабские улочки, наполненные восточным колоритом и богатой историей, наслоенной веками. Далее наш путь приведёт нас в Бастакию, восстановленный старый квартал, где вы сможете впитать дух истории, ощутить его значение в развитии города. Чтобы ещё глубже погрузиться в атмосферу Старого Дубая, мы предложим вам прокатиться на стилизованной лодке абра. Завершим нашу прогулку в Дейре, одном из самых энергичных районов города. Здесь вы сможете погрузиться в мир очаровательных рынков: рынка специй с его обильным выбором ароматных пряностей и золотого рынка, где блеск и роскошь драгоценных украшений словно заставят вас забыть о времени. Исследовав историческое наследие Дубая, вы получите более глубокое представление о его прошлом и эволюции развития. Важная информация: Мы встречаемся у четвертого выхода станции метро Sharaf DG. Пожалуйста, наденьте удобную обувь для долгой прогулки. Зимой может быть прохладно на воде, так что подумайте о соответствующей одежде. В жаркие месяцы не забывайте брать солнечные очки и головные уборы.