5 часов
Водная прогулка
Встреча Нового года 2025 на OCEAN EMPRESS
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«Приглашаем вас в экзотический круиз на традиционном доу в Новогоднюю ночь»
Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года
31 дек в 20:30
от $267 за человека
3 часа
Круиз
Новогодний круиз на дау по Дубай Марине
Начало: Дубайская гавань
«Погрузитесь в атмосферу праздника на новогодней вечеринке в Dubai Marina на борту традиционного дау»
Расписание: 31.12.2024 в 22:00
31 дек в 22:00
$390 за человека
5 часов
Водная прогулка
Встреча Нового года 2025 на ORCHID SUPERYACHT
Начало: Dubai Marina Lawn, позади Jewels Towers
«Приглашаем вас в роскошный круиз круиз на нашу суперяхту в Новогоднюю ночь»
Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года
31 дек в 20:30
от $537 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Зимние»
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