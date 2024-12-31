Найдено 3 экскурсии в категории « Зимние » в Дубае на русском языке, цены от $267. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности 5 часов Водная прогулка Встреча Нового года 2025 на OCEAN EMPRESS Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall «Приглашаем вас в экзотический круиз на традиционном доу в Новогоднюю ночь» Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года от $ 267 за человека 3 часа Круиз Новогодний круиз на дау по Дубай Марине Начало: Дубайская гавань «Погрузитесь в атмосферу праздника на новогодней вечеринке в Dubai Marina на борту традиционного дау» Расписание: 31.12.2024 в 22:00 $ 390 за человека 5 часов Водная прогулка Встреча Нового года 2025 на ORCHID SUPERYACHT Начало: Dubai Marina Lawn, позади Jewels Towers «Приглашаем вас в роскошный круиз круиз на нашу суперяхту в Новогоднюю ночь» Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года от $ 537 за человека Другие экскурсии Дубая

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Зимние»

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