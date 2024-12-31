Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Дубаю

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Дубае на русском языке, цены от $267. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Встреча Нового года 2025 на OCEAN EMPRESS
5 часов
Водная прогулка
Встреча Нового года 2025 на OCEAN EMPRESS
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«Приглашаем вас в экзотический круиз на традиционном доу в Новогоднюю ночь»
Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года
31 дек в 20:30
от $267 за человека
Новогодний круиз на дау по Дубай Марине
3 часа
Круиз
Новогодний круиз на дау по Дубай Марине
Начало: Дубайская гавань
«Погрузитесь в атмосферу праздника на новогодней вечеринке в Dubai Marina на борту традиционного дау»
Расписание: 31.12.2024 в 22:00
31 дек в 22:00
$390 за человека
Встреча Нового года 2025 на ORCHID SUPERYACHT
5 часов
Водная прогулка
Встреча Нового года 2025 на ORCHID SUPERYACHT
Начало: Dubai Marina Lawn, позади Jewels Towers
«Приглашаем вас в роскошный круиз круиз на нашу суперяхту в Новогоднюю ночь»
Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года
31 дек в 20:30
от $537 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Встреча Нового года 2025 на OCEAN EMPRESS
  2. Новогодний круиз на дау по Дубай Марине
  3. Встреча Нового года 2025 на ORCHID SUPERYACHT
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Пальма Джумейра
  4. Самое главное
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Атлантис
  10. Мечеть Джумейра
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в ноябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 267 до 537.
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