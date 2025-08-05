Поплавайте среди красочных морских обитателей Оманского залива во время сноркелинг-тура в эмират Фуджейра.
Воспользуйтесь транспортом в обе стороны из центра Дубая, а затем понаблюдайте за морскими обитателями залива.
Воспользуйтесь транспортом в обе стороны из центра Дубая, а затем понаблюдайте за морскими обитателями залива.
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Воспользуйтесь бесплатным трансфером из центра Дубая в эмират Фуджайра. Поплавайте и поныряйте с трубкой среди красочной морской жизни. Отправьтесь в приключение с маской и трубкой в Оманском заливе для начинающих и непринужденно познакомьтесь с подводным миром. По прибытии в место назначения получите необходимое снаряжение для сноркелинга, которое позволит вам в течение продолжительного периода осматривать подводные красоты без особых усилий и дышать, в то время как ваша голова будет в воде. Отправляйтесь на лодке на остров для сноркелинга, а затем полюбуйтесь чудесными водными существами в их естественной среде обитания. Этот тур подходит для всех возрастов и не требует особых усилий, подготовки или сложного оборудования, а также включает в себя бесплатные безалкогольные напитки и воду на борту, чтобы вы могли освежиться. В конце поездки ваш водитель будет ждать вас, чтобы отвезти обратно в Дубай. Важная информация: Возьмите с собой:
- паспорт;
- купальный костюм;
- полотенце;
• солнцезащитный крем. Запрещено:
- домашние животные;
- алкоголь и наркотики. Не подходит для • беременные женщины;
- люди в инвалидных креслах;
- люди, не умеющие плавать;
- люди с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими).
Каждый день c 06:00 - 16:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Снаряжение для подводного плавания с маской
- Спасательный жилет
- Вода и безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Еда
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день c 06:00 - 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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