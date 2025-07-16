Познакомьтесь поближе с красочной водной жизнью, которая называет Фуджейру своим домом, во время однодневной поездки с подводным плаванием из Дубая. Позагорайте на лодке, осмотрите водопад Хорфаккан и насладитесь барбекю.
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Что может быть лучше, чтобы увидеть жизнь прекрасных экзотических рыб, обитающих в Фуджейре, чем надеть трубку и маску и нырнуть прямо в воду? Это безопасное, веселое и семейное путешествие с подводным плаванием из Дубая подходит для всех возрастов и способностей. Посмотрите водопад Хорфаккан и насладитесь обедом-барбекю. Как только вы прибудете на место для подводного плавания после встречи, вам предоставят маску, трубку и ласты. Для тех, кому требуется поддержка на поверхности, доступны спасательные жилеты, а по запросу предоставляется профессиональный гид по подводному плаванию. Затем вы отправитесь исследовать невероятный подводный мир, глядя с поверхности на красоту внизу. Исследуйте красочные кораллы и косяки рыб. Познакомьтесь с множеством морских обитателей и, если вам повезет, увидите черепах, скатов и акул. Расслабьтесь на роскошном дайв-боте, где есть все необходимое в течение дня. На лодке есть места для сидения в помещении, обеденная зона на открытом воздухе, туалет, душ и солярий, а также большое количество воды и напитков, чтобы вы могли избежать обезвоживания на протяжении всего вашего приключения. Ваш гид выберет лучшее место для подводного плавания в зависимости от погоды и морских условий. За поездку можно посетить максимум два места для подводного плавания. Как только вы вернетесь на сушу, для вас будет готов обед-барбекю. На обратном пути в Дубай сделайте 2 остановки. Первая остановка — осмотр знаменитого водопада Хорфаккан, а затем возможность полюбоваться видом на амфитеатр Хорфаккан. Важная информация: Возьмите с собой:
- паспорт;
- купальный костюм;
- полотенце;
• солнцезащитный крем. Запрещено:
- дети младше 6 лет;
- беременные женщины.
- Вы должны иметь при себе оригинал паспорта.
Каждый день в 06:00, кроме пятницы
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в отеле и высадка
- Обед-барбекю в дайв-центре
- Доступ к шкафчику и раздевалке в дайв-центре
- Все снаряжение для подводного плавания
- Спасательный жилет
- 2 остановки для подводного плавания
- Гид по подводному плаванию (по запросу)
- Круиз на 42-футовой лодке с шезлонгом
- Бортовая звуковая система
- Бортовой туалет и душ с пресной водой
Что не входит в цену
- Полотенца, солнцезащитный крем, одежда для плавания
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 06:00, кроме пятницы
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дубая - в Фуджейру
Путешествие в Фуджейру подарит вам незабываемые впечатления: от древней мечети Аль-Бидия до живописных водопадов и горных пейзажей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$281
$295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
17 июл в 09:30
18 июл в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на остров Dibba Rock с обедом и снорклингом
Отправляйтесь в Эль-Фуджейру, где горы встречаются с океаном. Посетите остров Дибба Рок, насладитесь снорклингом и исследуйте исторические места
Начало: В вашем отеле
Завтра в 07:00
17 июл в 07:00
$260 за всё до 4 чел.