Вы садитесь в кабриолет — и дорога уже становится отдельным впечатлением.
Поездка пройдёт без спешки в индивидуальном гибком формате: вы посетите главную мечеть страны, сделаете эффектные кадры, прокатитесь по городу без крыши.
А по пути узнаете, как Абу-Даби превратился из небольшого прибрежного поселения в одну из самых богатых столиц мира.
Описание экскурсии
Мечеть Шейха Зайда
Главной точкой маршрута станет один из самых узнаваемых символов страны. В мечети вы увидите:
- крупнейший в мире ковёр ручной работы
- роскошные люстры с кристаллами Swarovski
- мраморные колонны с полудрагоценными вставками
- просторные залы и белоснежные галереи
После посещения остановитесь в красивой локации и сфотографируетесь на фоне белоснежного комплекса и яркого кабриолета.
Панорамы Абу-Даби
Вы проедете по современным кварталам Абу-Даби и увидите снаружи легендарный отель Mandarin Oriental Emirates Palace — символ роскоши и эпохи нефтяного расцвета страны. Для полноты впечатлений откроем крышу.
Тайминг маршурта
14:00 — встреча в отеле и дорога в Абу-Даби
15:30 — мечеть Шейха Зайда
16:30-17:00 — фотостоп с видом на мечеть
17:30 — автопрогулка по городу
18:30-20:00 — возвращение в Дубай
Организационные детали
- Поездка проходит на кабриолете Ford Mustang или Chevrolet Camaro (для 3 пассажиров). Детское кресло предоставим по запросу
- Время начала программы гибкое, мы подстроимся под вас
- Если захотите, сделаем кофе-брейк и скорректируем маршрут с учётом пожеланий
- Если вы плохо переносите солнце, будем передвигаться с закрытой крышей всю дорогу
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет:
- Включены услуги гида, регистрация в мечеть и питьевая вода
- Посещение объектов вне программы оплачивается отдельно
- Трансфер из/до отелей Deira Islands, Port Rashid, Expo City и др. — $60
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральной части Дубая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 2992 туристов
Мы команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о прошлом и настоящем Эмиратов. Мы влюблены в Дубай и хотим делиться этой энергией с вами. Не просто показать достопримечательности, а
