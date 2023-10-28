Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе

Увидеть главные достопримечательности города будущего в комфортном формате

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Приглашаем на обзорную экскурсию по фантастическому Дубаю: в мини-группе, на современном 6-местном автомобиле.

Вы посетите все знаковые районы города: исторический центр Дейра, местную Венецию, Пальмовый остров и роскошную набережную Дубай Марина.

А мы расскажем, как деревня бедуинов превратилась в бурлящий мегаполис, каковы его традиции и культурные особенности.
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дубай сквозь века

Вы посетите район Дейра, где расположен Старый город. Это живое напоминание о том, каким Дубай был раньше. Место слияния исторической ностальгии, восточного колорита и элементов современной жизни. Далее мы отправимся в другой, не менее интересный, район Мадинат Джумейра, который называют местной Венецией. Полюбуемся живописными каналами и традиционными лодками «абра».

Роскошь арабского мира

Главные символы Дубая — это шедевры современной архитектуры. Мы покажем вам знаменитый отель-парус, улицу небоскрёбов, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и шикарный отель Атлантис. А ещё вы прокатитесь по искусственному острову Пальм Джумейра, погуляете по набережной с яхтами Дубай Марина, оцените гигантский аквариум в Дубай Молле и посмотрите шоу фонтанов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • По запросу мы можем забрать вас из другого эмирата. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

ежедневно в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Обзорные
Старый город
Популярные места
Набережная
Дубай-Марина
Пальма Джумейра
Бурдж-Халифа
Поющие фонтаны
Бурдж-эль-Араб
Самое главное
Старый Дубай
Канал Дубай
Оазис Мадинат Джумейра

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