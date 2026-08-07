Приглашаем на обзорную экскурсию по фантастическому Дубаю: в мини-группе, на современном 6-местном автомобиле. Вы посетите все знаковые районы города: исторический центр Дейра, местную Венецию, Пальмовый остров и роскошную набережную Дубай Марина. А мы расскажем, как деревня бедуинов превратилась в бурлящий мегаполис, каковы его традиции и культурные особенности.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дубай сквозь века

Вы посетите район Дейра, где расположен Старый город. Это живое напоминание о том, каким Дубай был раньше. Место слияния исторической ностальгии, восточного колорита и элементов современной жизни. Далее мы отправимся в другой, не менее интересный, район Мадинат Джумейра, который называют местной Венецией. Полюбуемся живописными каналами и традиционными лодками «абра».

Роскошь арабского мира

Главные символы Дубая — это шедевры современной архитектуры. Мы покажем вам знаменитый отель-парус, улицу небоскрёбов, самое высокое здание в мире башня «Бурдж-Халифа» и шикарный отель «Атлантис». А ещё вы прокатитесь по искусственному острову Пальм Джумейра, погуляете по набережной с яхтами Дубай Марина, оцените гигантский аквариум в Дубай Молле и посмотрите шоу фонтанов.

Организационные детали