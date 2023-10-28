Увидеть главные достопримечательности города будущего в комфортном формате
Приглашаем на обзорную экскурсию по фантастическому Дубаю: в мини-группе, на современном 6-местном автомобиле.
Вы посетите все знаковые районы города: исторический центр Дейра, местную Венецию, Пальмовый остров и роскошную набережную Дубай Марина.
А мы расскажем, как деревня бедуинов превратилась в бурлящий мегаполис, каковы его традиции и культурные особенности.
Вы посетите все знаковые районы города: исторический центр Дейра, местную Венецию, Пальмовый остров и роскошную набережную Дубай Марина.
А мы расскажем, как деревня бедуинов превратилась в бурлящий мегаполис, каковы его традиции и культурные особенности.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дубай сквозь века
Вы посетите район Дейра, где расположен Старый город. Это живое напоминание о том, каким Дубай был раньше. Место слияния исторической ностальгии, восточного колорита и элементов современной жизни. Далее мы отправимся в другой, не менее интересный, район Мадинат Джумейра, который называют местной Венецией. Полюбуемся живописными каналами и традиционными лодками «абра».
Роскошь арабского мира
Главные символы Дубая — это шедевры современной архитектуры. Мы покажем вам знаменитый отель-парус, улицу небоскрёбов, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и шикарный отель Атлантис. А ещё вы прокатитесь по искусственному острову Пальм Джумейра, погуляете по набережной с яхтами Дубай Марина, оцените гигантский аквариум в Дубай Молле и посмотрите шоу фонтанов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- По запросу мы можем забрать вас из другого эмирата. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
ежедневно в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sobir — ваша команда гидов в Дубае
Меня зовут Собир, я родом из Самарканда. Когда 8 лет назад я приехал в Эмираты, даже не мог себе представить, насколько любовь к этой стране поменяет всю мою жизнь. И подарит желание менять жизнь других. Каким образом? Насыщать её впечатлениями! Вместе с дружной командой гидов с радостью покажем вам фантастический Дубай и сделаем всё, чтобы знакомство с ним запомнилось вам надолго.
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