Что вы увидите
- остров Пальм Джумейра
- гостиница Атлантис
- Дубай Марина
- Бурдж-аль-Араба
- рынок Мадинат Джумейра Сук
- Шейх Заед роуд
- Дубай-Молл с огромными аквариумами
- Деревня знаний
- местные спальные районы и виллы, где живут шейхи
- Бурдж Халифа
- Шоу фонтанов
- мечеть шейха Зайда
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ экскурсия отлично подойдет для тех туристов, которые имеют ограниченное время пребывания в Дубае, но все же хотят узнать об этом городе больше.
Основные достопримечательности:
- •Гостиница «Бурдж аль Араба» - самый роскошный отель 🏨 на планете, расположенный на расстоянии более 250 метров от побережья;
- •Рынок «Мадинат Джумейра Сук» - огромный торговый центр с огромным количеством лавок, магазинов, бутиков, кафе и ресторанов;
- •«Бурдж Халифа» - один из новых символов города;
- •Рукотворный остров 🏝️ «Пальм Джумейра», здесь же можно сделать хорошие фотоснимки на фоне отеля «Атлантис»;
- •Фешенебельный район «Дубай Марина» - самый богатый административный центр города с обилием новых зданий в урбанистическом архитектурном стиле;
- •Район «Шейх Заед роуд» с наивысшим отелем на планете, башнями близнецами и центром международной торговли;
- •Развлекательный центр «Дубай Молл» с огромными аквариумами;
- •«Дивный сад», расположенный в пустыне, в котором растет около 45 000 000 растений;
- •Деревня знаний;
- •Жилые районы и виллы шейхов;
- •В вечернее время – фонтанное шоу.
- Места посещений могут меняться в соответствии с пожеланиями клиента.
Что входит
- На маршруте будет множество остановок, где вы сможете пройтись и сфотографироваться
- Авторский рассказ от гида
- Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии
- Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
Что не входит
- Входные билеты
- Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Личные расходы туриста
- Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Д.
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Олег Д. проводит ещё 5 экскурсий
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