Город настолько быстро развивается, что даже приезжая сюда каждые полгода, вы будете находить для себя что-то новое.
Если вы заядлый путешественник — я покажу вам места, о существовании которых вы не знали.
Если же вы вперые, я проведу вас по самым красивым и запоминающимся достопримечательностям, чтобы вы снова захотели вернуться через полгода.
Приглашаю вас на незабываемое путешествие по одному из самых удивительных городов мира — Дубаю! Этот город более 100 раз был занесен в книгу рекордов Гиннеса, и его удивительные достижения поразят вас.
Дубай Марина
Вы откроете для себя «Манхэттен Ближнего Востока» — Дубай Марину. Здесь вы узнаете невероятную историю создания самой красивой бухты города, которая всего 30 лет назад не существовала. Не упустите возможность сделать памятные фотографии на фоне «Таинственного колеса обозрения»!
Искусственные острова и отели
Далее мы отправимся на самый большой искусственный остров в мире, где я покажу вам легендарный отель Атлантис, а также место съемок Тома Круза. Вы также увидите новый отель The Royal Atlantis, который уже вошел в список лучших отелей мира.
Старый город Дейра
После этого мы окунемся в атмосферу старого города Дейра. Здесь нас ждет:
Прогулка на традиционной деревянной лодке абра
Посещение знаменитого рынка специй
Возможность попробовать настоящие арабские финики
Гиганты Дубая
Наша экскурсия завершится у трех «Гигантов» Дубая — башни Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall и знаменитого шоу фонтанов. Это зрелище останется в вашей памяти на всю жизнь!
Откройте для себя Дубай, каким вы его еще не знали!
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Район Дубай Марина
Район Bluewaters
Остров Palm Jumeirah
Рынок специй и золотой рынок
Район Downtown
Башня Burj Khalifa
Dubai Mall, Аквариум
Шоу фонтанов
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я приеду за вами в отель
Завершение: По желанию туриста, но в пределах Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.