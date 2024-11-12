Дубай был построен за 50 лет. Город настолько быстро развивается, что даже приезжая сюда каждые полгода, вы будете находить для себя что-то новое. Если вы заядлый путешественник — я покажу вам места, о существовании которых вы не знали. Если же вы вперые, я проведу вас по самым красивым и запоминающимся достопримечательностям, чтобы вы снова захотели вернуться через полгода.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 5 чел.)

Описание экскурсии

Путешествие в Дубай

Приглашаю вас на незабываемое путешествие по одному из самых удивительных городов мира — Дубаю! Этот город более 100 раз был занесен в книгу рекордов Гиннеса, и его удивительные достижения поразят вас.

Дубай Марина

Вы откроете для себя «Манхэттен Ближнего Востока» — Дубай Марину. Здесь вы узнаете невероятную историю создания самой красивой бухты города, которая всего 30 лет назад не существовала. Не упустите возможность сделать памятные фотографии на фоне «Таинственного колеса обозрения»!

Искусственные острова и отели

Далее мы отправимся на самый большой искусственный остров в мире, где я покажу вам легендарный отель Атлантис, а также место съемок Тома Круза. Вы также увидите новый отель The Royal Atlantis, который уже вошел в список лучших отелей мира.

Старый город Дейра

После этого мы окунемся в атмосферу старого города Дейра. Здесь нас ждет:

Прогулка на традиционной деревянной лодке абра

Посещение знаменитого рынка специй

Возможность попробовать настоящие арабские финики

Гиганты Дубая

Наша экскурсия завершится у трех «Гигантов» Дубая — башни Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall и знаменитого шоу фонтанов. Это зрелище останется в вашей памяти на всю жизнь!

Откройте для себя Дубай, каким вы его еще не знали!