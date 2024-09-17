4.5 часа
Водная прогулка
Первые впечатления о Дубае
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
27 ноя в 14:00
30 ноя в 14:00
$48 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды пустыни: 5 эмиратов за один день
Начало: Ваше место пребывания в Дубае
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенда пустыни: знакомство с Дубаем
Начало: Я приеду за вами в отель
Сегодня в 13:00
25 ноя в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения17 сентября 2024Великолепная экскурсия для знакомства. Мы были первый раз в Дубай и нам очень понравилось. Спасибо.
- ССветлана31 августа 2024Очень содержательная и увлекательная 4-х часовая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной. Узнали много интересных фактов о стране в целом и Дубае в частности.
- ИИрина25 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Гид Бахтияр замечательный экскурсовод. Спасибо ему большое. Рекомендую пользоваться услугами команды Трипстер. Они всегда на связи и готовы решить возникшие вопросы. Андрей,Ирина,Карина.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в ноябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 350. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Дубая в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году