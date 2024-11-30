Это свидание — не просто вечер вдвоём, а незабываемое путешествие в мир романтики и элегантности, созданное специально для вас в сердце Дубая.
Вас ждёт уединённый пляж с белоснежным песком, мягкий шум волн и закат, окрашивающий небо в золотые и розовые оттенки. И конечно, ужин при свечах с блюдами от лучших шеф-поваров. Подарите себе момент счастья и гармонии на берегу моря!
Вас ждёт уединённый пляж с белоснежным песком, мягкий шум волн и закат, окрашивающий небо в золотые и розовые оттенки. И конечно, ужин при свечах с блюдами от лучших шеф-поваров. Подарите себе момент счастья и гармонии на берегу моря!
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Свидание — событие для двоих. Вы можете сами выбрать одну из трёх локаций:
- Пляж Jumeirah Secret beach
- Пляж Jumeirah Sunset Beach
- Пляж Mercato Beach
Перед вашим приездом я накрою стол и обеспечу романтическое настроение. В ужин входят две бутылки воды, сок, шампанское (алкогольное или безалкогольное), два блюда на выбор из меню итальянского ресторана (паста, ризотто) или две пиццы.
Все ваши искренние эмоции во время свидания я поймаю в объектив, чтобы приятные воспоминания остались не только в голове, но и на фото.
Организационные детали
- Свидание проходит в вечернее предзакатное время. Длительность мероприятия — 1,5 часа. У вас будет время для общения, лёгкого ужина и фотосессии. В стоимость всё включено
- В течение суток после встречи вы получите все снимки без обработки, а в течение 3-5 дней — 15 обработанных фото ссылкой на облачное хранилище
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R или Canon 5D Mark III
- До локации вам нужно добраться самостоятельно. По желанию могу организовать трансфер — стоимость уточняйте в переписке
- По запросу можно расширить пакет и заказать живую музыку (саксофон), шарики с гелием, живые цветы (украшение локации или букет). Подробности — в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Дубае
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я профессиональный фотограф, работаю с камерой с 2012 года. Снимаю в Дубае несколько лет. Знаю все районы города и лучшие места для яркой фотосессии.Задать вопрос
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