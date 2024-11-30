Это свидание — не просто вечер вдвоём, а незабываемое путешествие в мир романтики и элегантности, созданное специально для вас в сердце Дубая. Вас ждёт уединённый пляж с белоснежным песком, мягкий шум волн и закат, окрашивающий небо в золотые и розовые оттенки. И конечно, ужин при свечах с блюдами от лучших шеф-поваров. Подарите себе момент счастья и гармонии на берегу моря!

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Свидание — событие для двоих. Вы можете сами выбрать одну из трёх локаций:

Пляж Jumeirah Secret beach

Пляж Jumeirah Sunset Beach

Пляж Mercato Beach

Перед вашим приездом я накрою стол и обеспечу романтическое настроение. В ужин входят две бутылки воды, сок, шампанское (алкогольное или безалкогольное), два блюда на выбор из меню итальянского ресторана (паста, ризотто) или две пиццы.

Все ваши искренние эмоции во время свидания я поймаю в объектив, чтобы приятные воспоминания остались не только в голове, но и на фото.

Организационные детали