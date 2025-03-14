Индивидуальная
до 4 чел.
О Дубае с любовью
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Круиз
Романтический круиз на закате в Дубае
Представьте себе романтический вечер в Дубае: закат, море, вид на небоскрёбы и бокал просекко. Это идеальный способ провести время вдвоём
Начало: На Мина Рашид Марина
18 дек в 13:00
22 дек в 13:30
$359 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубайское озеро Любви
Откройте для себя уникальное озеро в виде сердец, где деревья складываются в слово Love. Насладитесь тишиной и романтикой вдали от города
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$190 за всё до 4 чел.
-
9%
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00
12 дек в 12:00
15 дек в 12:00
$50
$55 за человека
Круиз
Групповая прогулка на парусной яхте
Проведите незабываемые 2 часа на французской яхте, наслаждаясь видами на Бурдж-Халифу и небоскрёбы Дубая. Снорклинг и сап ждут вас
Начало: В Мина Рашид Марине
Расписание: в понедельник и четверг в 16:30, во вторник и пятницу в 11:00
Сегодня в 16:00
12 дек в 11:00
$79 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛия14 марта 2025Замечательная поездка к дубайским озерам. Удивительный оазис в пустыне. Получили удовольствие и приятно провели время в компании Мохаммада.
- ААнастасия13 ноября 2024Мухаммад любит свое дело. С самого начала приветливое отношение и планирование в переписке и до конца мероприятия. Всем, кто впервые
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Скульптура «Вместе»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Скульптура «Вместе»" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 359 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 504 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Скульптура «Вместе»», 504 ⭐ отзыва, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль