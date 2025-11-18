Отправляемся в насыщенную поездку по двум эмиратам, чтобы за один день вы увидели два неочевидных города — Шарджу и Аджман.
Это путешествие запомнится посещением старинных фортов и музеев, знакомством с аутентичными восточными рынками и прогулками по набережным, где современность соседствует с историей.
Это путешествие запомнится посещением старинных фортов и музеев, знакомством с аутентичными восточными рынками и прогулками по набережным, где современность соседствует с историей.
Описание экскурсии
- Набережная Бухайра Корниш, Шарджа — начало экскурсии и первая остановка у мечети Аль-Нур для фото.
- Мечеть короля Фейсала — одно из самых впечатляющих архитектурных сооружений Шарджи.
- Музей исламской цивилизации — знакомство с духовной и исторической основой исламского мира.
- Музей исторического наследия Шарджи — прогулка по залам, где оживает культура Эмиратов.
- Рынки Аль-Арса и Центральный базар — возможность купить сувениры и почувствовать атмосферу восточного города.
- Музей Аджмана — археологические находки и артефакты, рассказывающие об истории эмирата.
- Набережная Mars’a Ajman — прогулка у моря и фотопауза.
- Центральная площадь Шарджи — финальная остановка у 14-метрового монумента Священного Корана.
Во время экскурсии вы узнаете:
- историю Шарджи и Аджмана — двух древних центров, ставших символами культурного наследия Эмиратов.
- как современные города развиваются, сохраняя при этом традиции и атмосферу Востока.
- интересные факты о памятниках, музеях и людях, чья жизнь связана с этими местами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных машинах (KIA, Nissan, Hyundai, GMC).
- Билеты в музеи (всего 50 дирхамов/чел.) и обед (от 35 дирхамов с чел.) оплачиваются отдельно.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 762 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Григорий
18 ноя 2025
Отличная экскурсия! Спасибо Мохаммаду за интересную и лёгкую поездку по Шардже и Аджману. Всё было организовано очень удобно: нас встретили, комфортно провезли по всем ключевым местам, рассказали историю эмиратов и ответили на все вопросы. Получили много впечатлений.
Мохаммад, большое спасибо - обязательно ещё вернёмся!
Мохаммад, большое спасибо - обязательно ещё вернёмся!
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Мини-группа
до 6 чел.
Из Дубая - в волшебный Абу-Даби
Познакомиться с символами одного из самых красивых и богатых городов арабского мира
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 и 13:00
Завтра в 10:00
22 ноя в 10:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дубая - в Фуджейру
Путешествие в Фуджейру подарит вам незабываемые впечатления: от древней мечети Аль-Бидия до живописных водопадов и горных пейзажей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$380 за всё до 6 чел.
Групповая
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
21 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$79 за человека