ежедневно в 14:30

Такой разный Дубай: джип-сафари в пустыне + ужин в мегаполисе

Совместить день активного отдыха с релаксом в вечерние часы

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В Дубае городской комфорт и роскошь сменяет песчаная пустошь — и везде кипит жизнь.

Вас ждёт день, полный контрастов: в сопровождении опытного водителя вы отправитесь в арабскую пустыню за скоростью и драйвом. А вечером насладитесь видами и местной кухней за столиком 5* ресторана.
Такой разный Дубай: джип-сафари в пустыне + ужин в мегаполисе
Такой разный Дубай: джип-сафари в пустыне + ужин в мегаполисе
Такой разный Дубай: джип-сафари в пустыне + ужин в мегаполисе
Такой разный Дубай: джип-сафари в пустыне + ужин в мегаполисе
Такой разный Дубай: джип-сафари в пустыне + ужин в мегаполисе
Такой разный Дубай: джип-сафари в пустыне + ужин в мегаполисе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: тур не предусматривает сопровождение русскоговорящего гида.

Что вас ожидает

В Дубае городские джунгли и песчаные просторы стали практически неотделимы: и там, и там процветают многочисленные аттракционы для путешественников. Приготовьтесь увидеть Дубай с разных сторон и привезти из отпуска целую россыпь впечатлений и ярких снимков.

В пустыне

Подставьте лицо тёплому ветру, а ладони — невероятно бархатистому песку. Затем займите место в машине и пристегнитесь: за ваш комфорт и безопасность на маршруте будет отвечать опытный водитель. И держитесь крепче — гонки по барханам во многом напоминают горки в луна-парке! Поездка включает:
— Катание на внедорожнике по песчаным дюнам;
— Элементы экстремальной езды и дрифта;
— Возможность насладиться закатом солнца и разноцветными переливами песка;
— Посещение ярких локаций для фото и видео.

У подножия небоскрёба

Другой популярный способ провести время в Дубае — ужин в самом сердце города. Насладитесь вечером в ресторане с видом на легендарную Бурдж-Халифу и фонтаны. В меню: барбекю/морепродукты + напиток (свежевыжатый сок/горячие напитки/коктейльные напитки).

Организационные детали

  • Поездка проходит на джипах Toyota Sequoia и Toyota Land Cruiser специальной комплектации
  • Трансфер осуществляется только из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана
  • Обратите внимание: трансфер участников из отелей районов Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити за дополнительную плату (уточняйте при бронировании)

ежедневно в 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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