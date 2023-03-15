ежедневно в 14:30

В Дубае городской комфорт и роскошь сменяет песчаная пустошь — и везде кипит жизнь. Вас ждёт день, полный контрастов: в сопровождении опытного водителя вы отправитесь в арабскую пустыню за скоростью и драйвом. А вечером насладитесь видами и местной кухней за столиком 5* ресторана.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: тур не предусматривает сопровождение русскоговорящего гида.

Что вас ожидает

В Дубае городские джунгли и песчаные просторы стали практически неотделимы: и там, и там процветают многочисленные аттракционы для путешественников. Приготовьтесь увидеть Дубай с разных сторон и привезти из отпуска целую россыпь впечатлений и ярких снимков.

В пустыне

Подставьте лицо тёплому ветру, а ладони — невероятно бархатистому песку. Затем займите место в машине и пристегнитесь: за ваш комфорт и безопасность на маршруте будет отвечать опытный водитель. И держитесь крепче — гонки по барханам во многом напоминают горки в луна-парке! Поездка включает:

— Катание на внедорожнике по песчаным дюнам;

— Элементы экстремальной езды и дрифта;

— Возможность насладиться закатом солнца и разноцветными переливами песка;

— Посещение ярких локаций для фото и видео.

У подножия небоскрёба

Другой популярный способ провести время в Дубае — ужин в самом сердце города. Насладитесь вечером в ресторане с видом на легендарную Бурдж-Халифу и фонтаны. В меню: барбекю/морепродукты + напиток (свежевыжатый сок/горячие напитки/коктейльные напитки).

Организационные детали