ежедневно в 14:30

Обратите внимание: тур не предусматривает сопровождение русскоговорящего гида.
В Дубае городские джунгли и песчаные просторы стали практически неотделимы: и там, и там процветают многочисленные аттракционы для путешественников. Приготовьтесь увидеть Дубай с разных сторон и привезти из отпуска целую россыпь впечатлений и ярких снимков.
Подставьте лицо тёплому ветру, а ладони — невероятно бархатистому песку. Затем займите место в машине и пристегнитесь: за ваш комфорт и безопасность на маршруте будет отвечать опытный водитель. И держитесь крепче — гонки по барханам во многом напоминают горки в луна-парке! Поездка включает:
— Катание на внедорожнике по песчаным дюнам;
— Элементы экстремальной езды и дрифта;
— Возможность насладиться закатом солнца и разноцветными переливами песка;
— Посещение ярких локаций для фото и видео.
Другой популярный способ провести время в Дубае — ужин в самом сердце города. Насладитесь вечером в ресторане с видом на легендарную Бурдж-Халифу и фонтаны. В меню: барбекю/морепродукты + напиток (свежевыжатый сок/горячие напитки/коктейльные напитки).