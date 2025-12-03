-
Дубай и Абу-Даби за 1 день
Посетите ключевые достопримечательности Дубая и Абу-Даби за один день. Пальмовый остров, Дубай Молл и мечеть шейха Зайда ждут вас
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$312
$346 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Абу-Даби - город мечты
Посетить блистательную столицу страны и узнать о ней любопытные факты на автомобильной экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$352
$370 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$255
$300 за всё до 4 чел.
Билеты
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$18 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил3 декабря 2025Быстро оплатил и все быстро получил
Благодарю за оперативность 🤝
Все работает!
- ЕЕлена30 ноября 2025Наш гид Зоха безусловно много знает, но информацию дает довольно сухо, звучит как заученный текст с повторениями. План экскурсии был
- ЮЮлия29 ноября 2025Отличная индивидуальная экскурсия «Блистательный Абу-Даби»! Маршрут продуман, подстроен под наши желания, всё очень удобно и интересно. Гид Фарид профессионал, внимательный и приятный. Машина комфортная, поездка прошла идеально. Рекомендуем!
- ББрызгин25 ноября 2025Очень впечатлила мечеть шейха, гиду 5+.
- ООльга21 ноября 2025Впечатления и эмоции!
20.11.25 мы посетили увлекательную экскурсию "Блистательный Абу-Даби", которая оставила в моей душе самые тёплые воспоминания. Хочу поделиться своими
- ААлина17 ноября 2025Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он любит свое дело и вкладывает в него всю душу. Все было идеально от начала до конца экскурсии. Спасибо большое за интересный и познавательный экскурс.
- ААлександр16 ноября 2025Билеты приобрели очень быстро через Трипстер. Всё прошло гладко. Мы с удовольствием посетили Лувр в Абу -Даби. Проблем не возникло.
- ВВиктория11 ноября 2025Только вчера прошла наша замечательная экскурсия в Абу Даби. Большое спасибо Муслиму за интересный рассказ и комфортное путешествие. Под нас
- ММария5 ноября 2025Невероятное количество экспозиций!!!
Лувр просто поразил нас!
Благодарю операторов за продажу билетов!!! рекомендую
- ВВладимир3 ноября 2025Огромное спасибо! Во первых гиду Шухрату за экскурсию, очень внимательный гид и подкованный гид, забрали во время, отвезли на обед,
- ВВадим2 ноября 2025Хотим оставить отзыв об экскурсии "Блистательный Абу-Даби". Мы остались очень довольны, поэтому постараемся выразить наши впечатления по порядку:
1) Хорошое информационное
- ИИрина27 октября 2025Отзыв об экскурсии в Абу-Даби с экскурсоводом Исламом.
Сегодня у нас был замечательный день, проведённый в Абу-Даби под руководством нашего прекрасного
- ЕЕлена26 октября 2025Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
День пролетел, оставив массу ярких и приятных моментов!
Побывали кажется почти
- ЕЕлена21 октября 2025Купленные билеты получили и в музей прошли по ним без проблем.
Но по факту оказалось, что их можно приобрести на месте
- ДДарья11 октября 2025Все очень понравилось, сходите обязательно!
- ППавел5 октября 2025К экскурсии вопросов нет, очень доброжилательный. Но сам Абу Даби не впечатлил. НО Лувр сеял все вопросы. Стоит ехать 100%
- OOleg4 октября 2025Это был замечательный день! Абу-Даби оказался богат на невероятные впечатления
Отдельная благодарность Муслиму, всё показал и рассказал, день пролетел быстро и с кайфом!
- AAnastasia2 октября 2025Спасибо за экскурсию гиду Заха!
Было очень интересно и комфортно, остались в восторге от Абу Даби! Посетили все знаковые локации, купили сувениры, посмотрели экспонаты искусства, самый комфортный вариант посещения, успевали охладиться в комфортабельным авто, советуем 👍🏻
- ЕЕлена19 сентября 2025Хотим выразить огромную благодарность! Были на экскурсии 18.09.25, программа насыщенная, наш гид Зоха - внимательный и отзывчивый молодой человек, рассказал много интересного об эмиратах, когда захотели пообедать - посоветовал прекрасное заведение со свежайшими морепродуктами
Спасибо большое еще раз!
- ННаталья11 сентября 2025Все понравилось! У меня была экскурсия по Абу-Даби. Гид-Зоха. Программа замечательная, смогли посмотреть много достопримечательностей. Гид великолепный, все понятно рассказал, очень приятный человек, сопровождал и показывал дорогу. дорога была спокойная, машина комфортабельная. Все было замечательно! Спасибо огромное)
