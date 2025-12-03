Мои заказы

Арт-квартал Алсеркаль – экскурсии в Дубае

Найдено 4 экскурсии в категории «Арт-квартал Алсеркаль» в Дубае на русском языке, цены от $18, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дубай и Абу-Даби за 1 день
На машине
9 часов
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай и Абу-Даби за 1 день
Посетите ключевые достопримечательности Дубая и Абу-Даби за один день. Пальмовый остров, Дубай Молл и мечеть шейха Зайда ждут вас
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$312$346 за всё до 4 чел.
Абу-Даби - город мечты
На машине
9 часов
-
5%
63 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Абу-Даби - город мечты
Посетить блистательную столицу страны и узнать о ней любопытные факты на автомобильной экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$352$370 за всё до 6 чел.
Блистательный Абу-Даби
На машине
8 часов
-
15%
136 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$255$300 за всё до 4 чел.
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
1 час
55 отзывов
Билеты
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$18 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даниил
    3 декабря 2025
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Быстро оплатил и все быстро получил
    Благодарю за оперативность 🤝
    Все работает!
  • Е
    Елена
    30 ноября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Наш гид Зоха безусловно много знает, но информацию дает довольно сухо, звучит как заученный текст с повторениями. План экскурсии был
    читать дальше

    хороший, гид усел наши пожелания, но пару раз мы были вынуждены ждать гида по 15-20мин после осмотра нами достопримечательностей. Это было не очень комфортно, тк времени на все у нас было мало. В конце экскурсии гид помог нам найти нужный нам адрес, за это ему спасибо.

  • Ю
    Юлия
    29 ноября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Отличная индивидуальная экскурсия «Блистательный Абу-Даби»! Маршрут продуман, подстроен под наши желания, всё очень удобно и интересно. Гид Фарид профессионал, внимательный и приятный. Машина комфортная, поездка прошла идеально. Рекомендуем!
  • Б
    Брызгин
    25 ноября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Очень впечатлила мечеть шейха, гиду 5+.
  • О
    Ольга
    21 ноября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Впечатления и эмоции!
    20.11.25 мы посетили увлекательную экскурсию "Блистательный Абу-Даби", которая оставила в моей душе самые тёплые воспоминания. Хочу поделиться своими
    читать дальше

    впечатлениями как об экскурсии в целом, так и о работе экскурсовода.
    Программа экскурсии была насыщенной и хорошо организованной. Маршрут включал все знаковые места города, при этом время было распределено максимально эффективно — ни минуты не было потрачено впустую. Особенно впечатлили малоизвестные факты из истории мест, которые мы посетили.
    Гид Муслим, профессионализм, умение увлечь слушателей просто восхищают. Рассказ был живым, динамичным, с интересными деталями и увлекательными историями. При этом умело поддерживал диалог, отвечал на вопросы и создавал непринуждённую атмосферу.
    Организация также заслуживает высокой оценки. Все точки маршрута были продуманы, время перемещений между локациями рассчитано идеально. Никаких задержек или неудобств не возникло. Мы заранее обсудили локации и времяприбывание в них.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию.
    Оценка: отлично! Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям и сама с удовольствием посетим другие маршруты гида Муслима.

    Впечатления и эмоции!
  • А
    Алина
    17 ноября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он любит свое дело и вкладывает в него всю душу. Все было идеально от начала до конца экскурсии. Спасибо большое за интересный и познавательный экскурс.
    Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он любит свое дело и вкладывает в него всю душу. Все было идеально от начала до конца экскурсии. Спасибо большое за интересный и познавательный экскурс.
  • А
    Александр
    16 ноября 2025
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Билеты приобрели очень быстро через Трипстер. Всё прошло гладко. Мы с удовольствием посетили Лувр в Абу -Даби. Проблем не возникло.
    читать дальше

    Рекомендую всем использовать Трипстер для приобретения билетов для посещения музея Лувра и других достопримечательностей. Только билеты приобретать заранее, за несколько недель или даже месяцев. Трипстер фирма надёжная и конечно ей будем пользоваться в дальнейших наших путешествиях.
    Оценка посещения музея Лувра в Абу-Даби — отлично.

  • В
    Виктория
    11 ноября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Только вчера прошла наша замечательная экскурсия в Абу Даби. Большое спасибо Муслиму за интересный рассказ и комфортное путешествие. Под нас
    читать дальше

    поменяли маршрут, мечеть получилось посмотреть на закате. Рыбный ресторан, по рекомендации Муслима выше всех похвал, большие порции и доступная цена. Нигде не стояли в очередях, все билеты покупались Муслимом онлайн. Ни разу не пожалели, что поехали.

  • М
    Мария
    5 ноября 2025
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Невероятное количество экспозиций!!!
    Лувр просто поразил нас!
    Благодарю операторов за продажу билетов!!! рекомендую
    Невероятное количество экспозиций!!!
Лувр просто поразил нас!
Благодарю операторов за продажу билетов!!! рекомендую
  • В
    Владимир
    3 ноября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Огромное спасибо! Во первых гиду Шухрату за экскурсию, очень внимательный гид и подкованный гид, забрали во время, отвезли на обед,
    читать дальше

    рассказали о всех тонкостях поездки, корректировали маршрут по запросу. Во вторых огромное спасибо за мгновенное решение проблемы связанное с моей невнимательностью. Заказали экскурсию на другой день, но проблему решили очень быстро, в течении часа мы ехали компанией в Абу Даби. Спасибо! 🙌

    Огромное спасибо! Во первых гиду Шухрату за экскурсию, очень внимательный гид и подкованный гид, забрали во время, отвезли на обед, рассказали о всех тонкостях поездки, корректировали маршрут по запросу. Во вторых огромное спасибо за мгновенное решение проблемы связанное с моей невнимательностью. Заказали экскурсию на другой день, но проблему решили очень быстро, в течении часа мы ехали компанией в Абу Даби. Спасибо! 🙌
  • В
    Вадим
    2 ноября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Хотим оставить отзыв об экскурсии "Блистательный Абу-Даби". Мы остались очень довольны, поэтому постараемся выразить наши впечатления по порядку:
    1) Хорошое информационное
    читать дальше

    сопровождение — до экскурсии нам все подробно объяснили и непрерывно были с нами на связи
    2) Качественная организация и продуманность мероприятия — план поездки был оговорен заранее
    3) Гибкость и готовность скорректировать маршрут — мы попросили убрать некоторые локации и добавить вместо них другие (решили заехать на пляж Saadiyat beach, вместо самого дорогого отеля); также по пути из Дубая в Абу-Даби попросили заехать за кофе, нас завезли в локацию "Last exit" в стиле киносаги "Безумный Макс"
    4) Авто был очень комфортный (Hyundai sonata)
    5) Отдельное огромное спасибо нашему гиду Исламу, который увлекательно рассказывал про все места, которые мы посетили, и отвечал на наши многочисленные вопросы!))
    6) Повторное спасибо гиду Исламу за то, что выразил готовность отвезти нас с вещами поздно вечером в отель, который находится в другом эмирате (мы доехали быстро и с комфортом)
    7) Очень понравился выбор ключевых точек маршрута, особенно запомнилось: прогулка по рыбному рынку, угощение финиками и сладостями с традиционным арабским кофе, обед в рыбном ресторане
    8) Также отметим, что по факту экскурсия длилась 10,5 часов с учётом дороги из Дубая и обратно, стоимость экскурсии не поменялась.

    Очень рекомендуем эту экскурсию!

  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Отзыв об экскурсии в Абу-Даби с экскурсоводом Исламом.

    Сегодня у нас был замечательный день, проведённый в Абу-Даби под руководством нашего прекрасного
    читать дальше

    экскурсовода Ислама. С первых минут поездки чувствовалось, что нас ждёт насыщенная и интересная программа.

    Первой остановкой стало аутентичное место Last Exit, оформленное в стиле фильма Mad Max. Оказалось, что часть оборудования действительно была закуплена после съёмок — атмосфера впечатляет и полностью погружает в кинематографический мир!

    Затем мы посетили фиш-маркет, который поразил своей чистотой и огромным выбором свежих морепродуктов. Там же мы вкусно пообедали — настоятельно рекомендую всем, кто окажется на пути в Абу-Даби в районе обеда, заглянуть туда.

    После этого мы сделали несколько снимков у Лувра Абу-Даби (вход в музей не планировался), а затем отправились в легендарный Emirates Palace. Интерьеры отеля — просто роскошь и элегантность во всех деталях. К тому же нам повезло встретить самого высокого человека в Абу-Даби — его рост 2 метра 26 сантиметров, и, конечно же, сделали памятные фото!

    Следующей остановкой стал президентский дворец Qasr Al Watan, который поразил своим величием и красотой. Экскурсия по дворцу оставила неизгладимое впечатление.

    Завершением нашего путешествия стала мечеть шейха Зайда — истинное произведение архитектурного искусства. По пути мы также увидели знаменитую Capital Gate, известную как «падающая башня».

    Отдельное спасибо Исламу за его увлекательный рассказ — он целый день делился с нами фактами, легендами и историями о жизни в Абу-Даби и ОАЭ. Благодаря его профессионализму и обаянию день прошёл легко, познавательно и совершенно не утомительно.

    Настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто планирует поездку в Дубай или Абу-Даби!

  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
    День пролетел, оставив массу ярких и приятных моментов!
    Побывали кажется почти
    читать дальше

    везде, начиная от невероятно атмосферного и вкусного рыбного и финикого рынка, заканчивая Лувром и Мечетью.
    Спасибо огромное ❤️ мы в восторге! Всем рекомендуем!

    Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
День пролетел, оставив массу ярких и приятных моментов!
Побывали кажется почти везде, начиная от невероятно атмосферного и вкусного рыбного и финикого рынка, заканчивая Лувром и Мечетью.
Спасибо огромное ❤️ мы в восторге! Всем рекомендуем!
  • Е
    Елена
    21 октября 2025
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Купленные билеты получили и в музей прошли по ним без проблем.
    Но по факту оказалось, что их можно приобрести на месте
    читать дальше

    и без очередей.
    Музей прекрасный - рекомендую!
    Советую брать гида, будет продуктивнее))
    Мы вернулись в музей повторно с гидом от индивидуального тура по Абу-Даби, было интересно узнать как про архитектуру здания, так и про представленные экспозиции.

  • Д
    Дарья
    11 октября 2025
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Все очень понравилось, сходите обязательно!
    Все очень понравилось, сходите обязательно!
  • П
    Павел
    5 октября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    К экскурсии вопросов нет, очень доброжилательный. Но сам Абу Даби не впечатлил. НО Лувр сеял все вопросы. Стоит ехать 100%
  • O
    Oleg
    4 октября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Это был замечательный день! Абу-Даби оказался богат на невероятные впечатления

    Отдельная благодарность Муслиму, всё показал и рассказал, день пролетел быстро и с кайфом!
  • A
    Anastasia
    2 октября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Спасибо за экскурсию гиду Заха!
    Было очень интересно и комфортно, остались в восторге от Абу Даби! Посетили все знаковые локации, купили сувениры, посмотрели экспонаты искусства, самый комфортный вариант посещения, успевали охладиться в комфортабельным авто, советуем 👍🏻
    Спасибо за экскурсию гиду Заха!Спасибо за экскурсию гиду Заха!Спасибо за экскурсию гиду Заха!
  • Е
    Елена
    19 сентября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Хотим выразить огромную благодарность! Были на экскурсии 18.09.25, программа насыщенная, наш гид Зоха - внимательный и отзывчивый молодой человек, рассказал много интересного об эмиратах, когда захотели пообедать - посоветовал прекрасное заведение со свежайшими морепродуктами
    Спасибо большое еще раз!
    Хотим выразить огромную благодарность! Были на экскурсии 18.09.25, программа насыщенная, наш гид Зоха - внимательный и отзывчивый молодой человек, рассказал много интересного об эмиратах, когда захотели пообедать - посоветовал прекрасное заведение со свежайшими морепродуктами
Спасибо большое еще раз!
  • Н
    Наталья
    11 сентября 2025
    Блистательный Абу-Даби
    Все понравилось! У меня была экскурсия по Абу-Даби. Гид-Зоха. Программа замечательная, смогли посмотреть много достопримечательностей. Гид великолепный, все понятно рассказал, очень приятный человек, сопровождал и показывал дорогу. дорога была спокойная, машина комфортабельная. Все было замечательно! Спасибо огромное)

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дубай и Абу-Даби за 1 день
  2. Абу-Даби - город мечты
  3. Блистательный Абу-Даби
  4. Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дубай-Марина
  2. Пальма Джумейра
  3. Самое главное
  4. Бурдж-Халифа
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Музей Будущего
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Отель Парус
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Арт-квартал Алсеркаль" можно забронировать 4 экскурсии от 18 до 352 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Арт-квартал Алсеркаль», 279 ⭐ отзывов, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль