экскурсовода Ислама. С первых минут поездки чувствовалось, что нас ждёт насыщенная и интересная программа.



Первой остановкой стало аутентичное место Last Exit, оформленное в стиле фильма Mad Max. Оказалось, что часть оборудования действительно была закуплена после съёмок — атмосфера впечатляет и полностью погружает в кинематографический мир!



Затем мы посетили фиш-маркет, который поразил своей чистотой и огромным выбором свежих морепродуктов. Там же мы вкусно пообедали — настоятельно рекомендую всем, кто окажется на пути в Абу-Даби в районе обеда, заглянуть туда.



После этого мы сделали несколько снимков у Лувра Абу-Даби (вход в музей не планировался), а затем отправились в легендарный Emirates Palace. Интерьеры отеля — просто роскошь и элегантность во всех деталях. К тому же нам повезло встретить самого высокого человека в Абу-Даби — его рост 2 метра 26 сантиметров, и, конечно же, сделали памятные фото!



Следующей остановкой стал президентский дворец Qasr Al Watan, который поразил своим величием и красотой. Экскурсия по дворцу оставила неизгладимое впечатление.



Завершением нашего путешествия стала мечеть шейха Зайда — истинное произведение архитектурного искусства. По пути мы также увидели знаменитую Capital Gate, известную как «падающая башня».



Отдельное спасибо Исламу за его увлекательный рассказ — он целый день делился с нами фактами, легендами и историями о жизни в Абу-Даби и ОАЭ. Благодаря его профессионализму и обаянию день прошёл легко, познавательно и совершенно не утомительно.



Настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто планирует поездку в Дубай или Абу-Даби!