Знаменитая белая мечеть Шейха Зайда и музей Лувр

Абу-Даби - рай, созданный руками человека на Земле

4.5
10 отзывов
Абу-Даби – рай, созданный руками человека на Земле.

Столица ОАЭ, один из богатейших и красивейших городов мира.

Легенда гласит, что город назвали в честь газели, которая вывела охотников к источнику с пресной водой.

Они даровали ей жизнь и возвели город на этом месте.

Мы предлагаем вам посетить главные достопримечательности столицы Арабских Эмиратов –Мечеть Шейха Зайда и арабский Лувр.
Знаменитая белая мечеть Шейха Зайда и музей Лувр
Знаменитая белая мечеть Шейха Зайда и музей Лувр
Знаменитая белая мечеть Шейха Зайда и музей Лувр
Знаменитая белая мечеть Шейха Зайда и музей Лувр
Знаменитая белая мечеть Шейха Зайда и музей Лувр
Знаменитая белая мечеть Шейха Зайда и музей Лувр
Знаменитая белая мечеть Шейха Зайда и музей Лувр
Знаменитая белая мечеть Шейха Зайда и музей Лувр

Что вы увидите 🤩

  • Арабский Лувр (снаружи и внутри)
  • Мечеть шейха Заеда (снаружи и внутри)
Мы отправляемся на остров Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов.
Мечеть Шейха Заеда
Главная достопримечательность – это великая белая мечеть Шейха Заида, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер.
Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая немусульманам посетить внутренние залы.
В главном молитвенном зале расстелен самый большой в мире ковер ручной работы, созданный в Иране по проекту знаменитого мастера Али Калики.
Музей Лувр
Далее мы c вами посмотрим картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Беллини, Рембрандта, а также величественные скульптуры и древние артефакты в музее Лувр Абу-Даби!
На острове Саадият Лувр Абу Даби был открыт 11.11.2017, и сейчас в нём экспонируется более 620 работ, среди которых знаменитые на весь свет произведения искусства.
В коллекции этого универсального музея представлены все известные человечеству эпохи и цивилизации, а сама конструкция здания настолько восхитительна, что интересна всем - и профессионалам-строителям, и любителям всего необычного.
Её великолепный ажурный купол делает здание воздушым, а морские волны, плещущиеся у ступеней, манят подойти и сделать прекрасное фото.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человекДля группы 1-5 человек
Взрослый билет
$75
Детский Билет (до 12 лет)
$45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии из любого отеля в Дубае
  • Услуги высококлассных экскурсоводов в музеи Лувр
  • Посещение главных достопримечательностей столицы
  • Билеты в музей Лувр в Абу Даби
Что не входит
  • Экскурсия внутри музея. Она не доступна на русском языке в данный момент вообще
  • Аудиогид (дополнительно 21 AED), оплачивается на месте. Нужен документ для залога
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Место начала и завершения
Любой отель в Дубае.
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам, четвергам и субботам в 09.00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По понедельникам, средам, четвергам и субботам в 09.00

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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